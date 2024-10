EBC Financial Group、ディナポリインジケーターを導入

EBC Financial Groupチームは、台湾で開催された「DiNapoliインジケーターを活用したブラックスワンイベントの克服」イベントの成功を祝し、これはアジア全域における金融教育とトレーディング戦略の拡大における重要な一里塚となりました。 EBC Financial Group (UK) Ltd.のCEOであるデイビッド・バレット氏は、マラリア撲滅のためのEBCと国連財団とのグローバル・パートナーシップに関する重要な見解を述べ、金融と人道的イニシアチブの両方に対するEBCのコミットメントを強調しました。 EBC Financial Group(UK)のデービッド・バレットCEOを含む業界の専門家が、ディナポリ・インディケーターなどの高度なツールを使ってブラック・スワン・イベントや市場のボラティリティをナビゲートすることについてパネル・ディスカッションを行いました。 EBC Financial Groupが台湾で開催したセミナーで、講演者のジェイソン・ツェン、デビッド・バレット、ジョセフ・オーサノ、リッチ・ワンが、今日の不安定な市場でリスクを管理し、チャンスをつかむための戦略を披露しました。

EBC Financial Groupはディナポリインジケーターとの提携を拡大し、不安定な市場とブラックスワンイベントの克服に関する台北イベントを開催しました。

TAIWAN, October 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group(以下、当社)は、DiNapoli Expertsと提携して、「DiNapoliインジケーターを活用したブラックスワンイベントの克服」と題した特別イベントを開催しました。このイベントでは、金融専門家、トレーダー、投資家、経済戦略家が一堂に会し、不安定な市場を乗り切るための重要な戦略について意見交換しました。このイベントは、金融業界におけるリーダーシップに対する当社の幅広い取り組みの一環として、トレーダーだけでなく、地政学的緊張の影響、インフレ、市場予測におけるテクノロジーの進化する役割など、世界の金融動向をより深く理解したい人々に重要な知見を提供しました。

当社は、ロンドン、香港、シンガポール、シドニーなどの世界的な金融ハブで事業を展開しており、英国FCAとケイマン諸島CIMA、オーストラリアASICという3つのライセンスを保有しています。これは、主要市場において健全で倫理的かつ透明性の高い金融サービスを提供するという当社の使命を強調するものです。

市場が地政学的不安定性、インフレの上昇、金融政策の変化といった課題に直面している中、当社は投資家のエンパワーメントと教育にしっかりと取り組んでいます。ディスカッションでは、参加者にグローバル市場におけるリスク管理と機会の獲得に関する独自の見解が提供され、参加者は業界トップクラスのエキスパートと交流し、今日のグローバル市場に影響を与える重要な要素について知見を得ました。

ディナポリインジケーターとの提携を強化したタイでの調印式の後に開かれた台湾での本イベントは当社の継続的なミッションにおける重要な節目となります。この協力関係を通じて、当社はトレーダーにブラックスワンイベントを乗り切るための先進的なツールを提供します。

世界的な不安定性が市場の安定を脅かす

当社英国法人CEOであるデイビッド・バレットは、経済の脆弱性が世界中で進んでいることについて厳しい見方を示しました。バレットは出席者を前に、米連邦準備制度理事会(FRB)の最近の利下げが債券市場を不安定にし、世界金融システムの深刻な脆弱性を露呈させたと述べました。さらに米国株式市場は一時的な上昇を見せているが、ドイツの景気後退はユーロ圏のより広範な危機に発展する恐れがあるとも説明しました。

バレットは、リスクは経済だけにとどまらないと強調しました。ウクライナで進行中の戦争から中東の不安定化まで、地政学的紛争は今や世界的な火種となり、エネルギー供給を混乱させ、商品市場を危険なレベルのボラティリティに押し上げています。バレットによると、こうした要因の組み合わせにより、世界経済はより深刻で予測不可能なボラティリティに陥り、経験豊富な投資家でさえ前例のない不確実性に直面する可能性があります。

バレットは、トレーダーがこうした不安定な市場を乗り切るための支援という当社の使命の一環として、最先端の取引ツールと教育イニシアチブの提供に注力していることを改めて強調しました。当社とDiNapoli Indicatorsの提携は、特に予測不可能な環境において、市場の動きを解釈するために必要なツールをトレーダーに提供しています。DiNapoli Indicatorsのような高度な予測ツールとリアルタイムの市場分析を組み合わせることで、当社はトレーダーが情報を得るだけでなく、世界的な金融変動に対応する準備も整えるようにしています。

新興市場への進出と、新しい管轄区域で規制対象事業体を設立するという当社の取り組みは、クライアントにグローバルな取引機会を提供するという当社の献身的な姿勢を反映しています。急速に拡大する拠点により、当社は誠実さと透明性をもって引き続き主導的役割を果たし、世界中のトレーダーにリスクを効果的に管理するためのツールを提供しています。

米大統領選挙が近づき、投資家が経済政策の変更や政治的混乱の可能性に備える中、この分裂的な政治闘争は市場にとってもう一つの大きな不安定要因となる可能性があるとバレット氏は警告しました。

「今起きているボラティリティの急変動は単なる現象ではない。地政学的緊張、インフレ、金融政策がかつてないほど重なり合う、最悪の状況に直面している」とバレットは危機感をあらわにしました。同氏は投資家やトレーダーに対し、不確実性を乗り越えるために、正確性、先見性、ディナポリインジケーターなどの先進的なツールでこの新たな現実に適応し、緊急の行動を取るよう促しました。バレットは、これがなければ、データに基づく意思決定と複雑なリスクを管理する能力が求められる金融環境において、市場参加者は取り残されるリスクがあると述べました。

取引機会を捉える:ディナポリインジケーターについて語るジェイソン・ゼン

このイベントでは、フィボナッチ・インベストメント・コンサルティング LLCのジェネラルマネージャーであるジェイソン・ゼン氏が、投資家が重要な市場リトレースメントポイントを特定し、取引のタイミングを効果的に計る上で、ディナポリインジケーターが果たす重要な役割について発表しました。ディナポリレベル取引の長年の専門家であるゼン氏は、これらのインジケーターが価格変動を予測するツールだけでなく、非常に不安定な市場でリスクと収益性を管理するための重要なシステムであることを説明しました。

ゼン氏は、フィボナッチベースのディナポリレベルが、株式、商品、通貨など、さまざまな資産クラスにおける市場のリトレースメントを予測するためにどのようにうまく適用されているかに焦点を当てました。同氏は、地政学的不安定性や中央銀行の政策変更によって引き起こされる大幅な市場変動に直面しても、ディナポリインジケーターによってトレーダーがエントリーポイントとエグジットポイントを正確に特定できるようになった最近の例を挙げました。

「これらのインジケーターに頼るトレーダーは、リスク管理を強化し、取引執行を改善できる」とゼン氏は述べました。同氏は実際のケーススタディの使用を強調し、不確実性が高まった時期に実用的な洞察を提供することで、ディナポリのアプローチが従来のテクニカル分析を何度も上回ってきたことを示しました。

ゼン氏は、今日の急速に変化する金融市場ではタイミングがすべてであり、ディナポリインジケーターは現代の取引環境の複雑さを乗り切るために必要な精度を提供すると強調しました。ゼン氏によると、これらのインジケーターは、予測不可能な市場変動の影響を最小限に抑えながら機会を捉えることを目指すトレーダーや金融専門家にとって不可欠です。

当社は新興市場全体で事業を拡大し続けており、世界中のトレーダーが地域および国際市場の動向に対応できるよう、カスタマイズされたツールと教育リソースを提供することに引き続き尽力しています。

資本市場への圧力:パン・フアシェン博士による地政学的リスクと経済的対策

著名な経済アナリストでありコラムニストでもあるパン・フアシェン博士は、現在資本の流れと投資戦略に影響を与えている世界的な地政学的リスクについての分析を行いました。パン博士は、地政学的リスクがどのように市場の不安定性の主要因となり、経済指標より大きな結果をもたらしているかを強調しました。

パン博士は、世界金融システムに影響を与える主な要因として、中国経済の軌跡に注目しています。中国政府が新たな景気刺激策を導入する中、世界の金融界は、世界第2位の経済大国である中国を安定させるために、これらの政策が有効かどうかを注視しています。

さらに、ウクライナ紛争や中東情勢の不安定化など、地政学上の争点がエネルギー価格の急騰を悪化させ、中央銀行によるインフレ抑制の取り組みを複雑化させていると説明しました。パン博士は、経済の基礎と市場の反応の乖離が拡大していることを強調し、従来の経済予測モデルでは地政学的出来事の破壊的な影響を説明できていないと指摘しました。

パン博士は、地政学的緊張が今後も市場のボラティリティの原因となる一方で、投資家はリスク管理と、予測不可能な経済変動を考慮した長期戦略に焦点を当てて適応する必要があると主張しました。博士はFRBの行動から中国の経済政策まで、世界的な政策対応が今後数年間の投資環境をどのように形作るか理解することの重要性を強調しました。

「市場はもはや単に経済データに反応しているわけではない」とパン博士は指摘しました。「現在は地政学的紛争が資本決定を左右する時代であり、新たな戦略的アプローチが必要だ」とも言いました。

連銀後の市場反応を乗り切る:ジョセフ・オーザノの重要な洞察

DiNapoliオンラインコース (DAP)のディレクターであるJoseph AuXano氏は、市場参加者にとって最も差し迫った懸念の一つであるFRBの利下げの余波とそれが市場動向に与える影響について解説しました。AuXano氏は、DiNapoliインジケーターを使用してFRBの決定後の市場の反応を正確に評価する方法を実演し、トレーダーにボラティリティを予測し、情報に基づいた意思決定を行うための強力なツールを提供しました。

AuXano氏は、最近のFOMC議事録の詳細な分析を通じて、テスラやNvidiaなどの主要銘柄が金利引き下げにどのように反応したかを説明しました。また、MACD PredictorとDiNapoli Expansionツールが重要な早期シグナルを提供し、トレーダーが主要なサポートレベルとレジスタンスレベルを事前に把握して、確率の高い取引を特定できるようにする方法を説明しました。

AuXano氏は、マルチタイムフレーム分析の重要性を強調し、短期的なトレンドだけに頼るとトレーダーは予測できない市場変動の影響を受けやすくなると指摘しました。DiNapoliインジケーターを取り入れることで、投資家は短期的な変動と長期的なトレンドの両方に対応しやすくなります。

「FRBが決定を下すたびに、市場はしばしば混乱に陥り、予測できない動きをします。しかし、これらのツールを使用することで、トレーダーは常に一歩先を行き、市場のシグナルをより効果的に読み取ることができます」とAuXano氏は説明しました。

同氏はさらに、「本日の経済フォーラムでは、市場に影響を与えるさまざまな要因が挙げられました。価格がディナポリインディケーターとどのように相互作用するかを観察して市場を読み解くことは、市場のボラティリティを乗り切る際にトレーダーや投資家にさらなる優位性をもたらします。特に金利の変化や中央銀行の政策が重要な役割を果たす今日の経済・政治情勢においては、規律と組織を維持することが重要です」と付け加えました。

アルゴリズム取引のリスクを軽減する: Rich Wang氏の洞察

Provider Space のCTOであるRich Wang氏は、今日の金融市場におけるアルゴリズム取引への依存度の高まりと、自動化システムに伴うリスクについて詳しく説明しました。Wang氏のプレゼンテーションは、市場の不安定さが増しても一貫した収益性を確保する堅牢なリスク管理戦略の必要性に重点が置かれました。

Wang氏はアルゴリズム取引の利点と危険性を強調し、自動化によって取引の効率とスピードが向上する一方で、適切に管理されなければトレーダーはより大きなリスクにさらされると説明しました。同氏は、市場のボラティリティによって自動化システムが急速でハイリスクな取引を行ない、適切な安全策を講じなければ大きな損失につながる可能性があるという実例を紹介しました。

Wang氏は、市場の混乱時にシステムが機能不全に陥るのを防ぐため、ストップロスを利用し、アルゴリズムの徹底的なバックテストを実施することの重要性を強調しました。同氏は、特に市場が地政学的出来事や中央銀行の政策転換に敏感になるにつれて、リスク管理は取引技術とともに進化する必要があると強調しました。

「自動化はトレーダーに優位性を与えることができるが、それは堅固なリスク管理フレームワークと組み合わせた場合のみだ」とWang氏は述べました。同氏は、最新のリスク軽減戦略を自動取引システムに統合し、トレーダーがコントロールを維持し、突然の市場ショックへのエクスポージャーを軽減する方法を実演しました。

イベントのまとめ

このイベントでは、豊富な取引戦略が提供され、市場参加者は今日の不安定な金融環境を乗り切るために必要なツールと知識を身に付けました。地政学的リスクからアルゴリズム取引、FRBの利下げへの反応まで、シンポジウムでは、リスクを管理し、市場機会を捉えるために、ディナポリレベルなどの高度なテクニカルインジケーターを使用することの重要性が強調されました。

世界経済の見通しが依然として不透明感が続く中、当社は金融の回復力に関する議論をリードし続け、投資家やトレーダーにこれらの変化する課題に適応するために必要な先見性を提供しています。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Groupは、ロンドンの金融街で設立され、シドニー・香港・シンガポール・バンコク・キプロスなど主要な金融センターにオフィスを構えております。世界中のトレーダーや機関投資家を対象に、FX取引を含む金融仲介・資産運用・投資ソリューションなど、包括的な金融サービスを提供しています。当社のマネジメントチームは大手金融機関で30年以上の経験を持つベテランの専門家によって率いられています。

複数の賞を受賞している当社は、最高水準の倫理基準と国際的規制の遵守を誇りとしています。

EBC Financial Group(UK)Ltdは英国金融行為監督機構(FCA)の規制を受けています。

EBC Financial Group(オーストラリア)Pty Ltdはオーストラリア証券投資委員会(ASIC)の規制を受けています。

EBC Financial Group(ケイマン)Ltdはケイマン諸島金融庁(CIMA)の規制を受けています。

当社はFCバルセロナのオフィシャルFXパートナーであり、アジアをはじめとする南米、中東、アフリカ、オセアニアなどの地域に特化したサービスを提供しています。

また、国連財団のキャンペーン「United to Beat Malaria」のパートナーでもあり、グローバルな保健衛生の向上に貢献しています。

2024年2月より、当社はオックスフォード大学経済学部とウェビナーシリーズを共催し、経済学の社会的課題への応用を対話し、「経済学者の本音」を明らかにしています。

当社は、誠実さ、信頼、お客様の資産の安全が最優先される企業文化を提唱し、すべての投資家の皆様に、誠実な対応をすることをお約束します。

EBC Financial Groupは登録商標です(商標登録第6763767号)。

https://www.ebc.com/jp/

