La COP 16 se centrará en la implementación: ¿cómo puede el mundo cumplir con el ambicioso Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (o Marco Global de Biodiversidad) adoptado en la COP 15? Se espera que los países presenten sus Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (EPANB), y las negociaciones cubrirán tanto la movilización de recursos como la cooperación técnica. Las regulaciones sobre acceso y distribución de beneficios también serán un tema clave. SEI estará presente con una delegación de expertos, mientras que otros investigadores apoyarán el proceso desde distintas ubicaciones. A través de eventos paralelos, presentaciones, discusiones y asesoría a delegaciones, compartiremos conocimientos sobre cómo avanzar mejor en la acción por la biodiversidad. Tres áreas estarán en el centro de atención de SEI: Abordar los impactos del consumo

Desbloquear el potencial de la bioeconomía

Proteger tanto los océanos como a las comunidades costeras Con un centro regional en Bogotá, la capital de Colombia, SEI aprovechará su extenso trabajo en la biodiversa región de América Latina. Sin embargo, la delegación también incluirá expertos de la sede de SEI y de los centros SEI África, SEI US y SEI York (Reino Unido). La presidencia de la COP, a cargo de Colombia, ha adoptado el tema “Paz con la Naturaleza” y ha prometido que esta será una “COP de la gente”. SEI contribuirá compartiendo ideas sobre la implementación impulsada localmente, con la participación comunitaria, el conocimiento indígena y la resiliencia como ejes centrales. Explora las pestañas de arriba para conocer más sobre la participación de SEI en la COP16, registrarte en eventos y obtener perspectivas de expertos sobre las prioridades clave de la conferencia y su relevancia para impulsar la acción global en biodiversidad.

