Evento Oficial COP16-Desigualdad y clima: una visión más allá de los combustibles fósiles y las emisiones de carbono

Este panel busca visibilizar los daños públicos y ambientales no climáticos que soportan las comunidades y los ecosistemas de primera línea a lo largo del ciclo de vida del petróleo y el gas, como justificación adicional de por qué la eliminación gradual del petróleo y el gas es esencial para la salud y el bienestar del planeta, más allá de la “visión de túnel de carbono” centrada en las emisiones.

