Fortrea Merilis Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perdana

DURHAM, N.C., Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE), organisasi penelitian kontrak (contract research organization, CRO) global terkemuka, hari ini mengumumkan peluncuran laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perdana perusahaan itu, “Fortrea for Better.”

Tersedia untuk diunduh di Fortrea.com, laporan ini menjelaskan aktivitas lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social and governance, ESG) Fortrea, yang dilaporkan dalam empat bagian berbeda:

Fortrea for Life: Praktik Lingkungan yang Bertanggung Jawab

Fortrea for All: Praktik Karyawan yang Bertanggung Jawab

Fortrea for Good: Praktik Bermasyarakat yang Bertanggung Jawab

Fortrea for Integrity: Praktik Tata Kelola yang Bertanggung Jawab

“’Fortrea for Better’ mencerminkan dedikasi kami untuk meminimalkan dampak lingkungan, mendukung karyawan dan komunitas tempat kami bekerja, serta mengikuti praktik tata kelola yang etis dalam segala hal yang kami lakukan,” ungkap Sandy Kennedy, kepala pejabat kualitas, urusan regulasi dan keberlanjutan, sekaligus mengepalai Komite Pengarah ESG perusahaan.

Laporan ini merinci pencapaian tahun pertama Fortrea sebagai perusahaan publik independen. Dalam satu contoh, gudang layanan pos lama di Inggris Raya diperbarui menjadi klinik berkapasitas 100 tempat tidur dengan ruang untuk 300 karyawan. Lokasi itu mendapatkan pengakuan sertifikasi lingkungan berdasarkan kinerja dalam konservasi energi, penggunaan material, konsumsi air, dan pembuangan limbah.

Bidang fokus lainnya adalah Kelompok Sumber Daya Karyawan (Employee Resource Group, ERG) perusahaan, yang merupakan kelompok sukarela yang dimotori oleh karyawan yang terdiri dari berbagai individu yang memahami kondisi psikologis komunitas yang secara historis terpinggirkan dan memiliki minat atau pengalaman yang sama. Kelompok ini dirancang untuk membantu anggotanya merasa diterima dan nyaman untuk berdiskusi secara terbuka dalam lingkungan yang aman. Saat ini ada delapan ERG di Fortrea, dengan hampir 4.000 anggota aktif.

Laporan CSR Fortrea juga menguraikan peta jalan ESG perusahaan di masa mendatang, proses multi-tahun yang mencakup agenda, pengawasan, dan pelaporan yang ditetapkan. Fortrea telah bergabung dengan Inisiatif Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berkomitmen pada Inisiatif Target Berbasis Sains. Chairman dan CEO Tom Pike telah bergabung dengan lebih dari 2.500 CEO yang berikrar mendukung DEI sebagai penanda tangan CEO Action for Diversity & Inclusion™. Selanjutnya, Fortrea baru-baru ini membuat pengajuan perdananya kepada EcoVadis, penyedia pemeringkatan keberlanjutan bisnis yang dipercaya secara global, dan tengah mengembangkan laporan lingkungan pertamanya untuk CDP, lembaga amal nirlaba yang menjalankan sistem pengungkapan untuk dampak lingkungan. Berdasarkan pencapaian dan komitmennya hingga saat ini, Fortrea berada pada posisi yang baik untuk memenuhi peraturan pelaporan wajib yang diharapkan terlaksana pada tahun 2026.

“Saya merasa sangat bangga dengan kemajuan yang telah kita buat dalam waktu yang relatif singkat,” ungkap Tom Pike dalam pengantarnya pada laporan tersebut. “Ini adalah bukti dedikasi karyawan kita yang telah menerima budaya baru kita dengan antusias.”

