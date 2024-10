California destaca el primer sistema de alerta temprana de sismos en toda la nación En el día del Gran Simulacro

SACRAMENTO – Mientras millones de personas participan hoy en el simulacro internacional Great ShakeOut, California destaca la importancia de la preparación para sismos y el sistema de alerta temprana de temblores del estado, primero en el país, y el cual brinda a millones de californianos segundos adicionales para tomar medidas de protección antes de que sientan un temblor.



EL Gran Simulacro se realiza anualmente el 17 de octubre, fecha del terremoto de Loma Prieta registrado en 1989. Este terremoto tuvo una magnitud 6,9 cobrando la vida de 63 personas, provocando miles de heridos y desplazados, así como daños generalizados en edificios e infraestructuras. Creado y presentado bajo el liderazgo del gobernador Gavin Newsom, el sistema líder a nivel nacional en alerta temprana de sismos notifica a los residentes antes de que se registren temblores mediante el uso de sensores de movimiento del suelo a lo largo de todo el Estado. Se han instalado un cincuenta por ciento más de sensores desde que se lanzó el programa en el 2019, lo que permite que el sistema sea más preciso y capaz de enviar más rápido las alertas. Las alertas de la aplicación MyShake y del sistema de alerta temprana de sismos llegaron a los teléfonos móviles hasta con 35 segundos antes de que se sintiera el movimientos de los temblores más recientes. El mes pasado, este sistema notificó a millones de californianos en los condados de Los Ángeles, Orange y Ventura sobre un temblor de magnitud 4,7 cuyo epicentro fue cerca de Malibú. En agosto, alertó a los californianos en todo el centro y sur de California antes de un temblor de magnitud 5,2.

