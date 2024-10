Bitget Wallet הפכה לאפליקציה השנייה הכי מורדת, והיא סוגרת על Binance

ל-Bitget Wallet כבר יש יותר מ- 40 מיליון משתמשים עם צמיחה של 100% תוך 6 חודשים, והיא מתגלה כשער Web3 עבור מסחר קריפטוגרפי

Bitget Wallet, אפליקציית ארנק ה-Web3 ללא משמורת המובילה, זכתה לכמעט 6 מיליון הורדות בספטמבר, והפכה לאפליקציית הקריפטוגרפיה השנייה הכי מורדת בעולם אחרי Binance, תוך שהיא עוקפת את רוב אפליקציות ארנקי ה-Web3 והבורסות הקריפטוגרפיות בהיבט האימוץ בידי משתמשים חדשים. Bitget Wallet כן הכריזה החברה על ציון דרך של יותר מ-40 מיליון משתמשים ברחבי העולם, עלייה של יותר מ-100% מאז מרץ 2024. צמיחה משמעותית זו ממצבת את Bitget Wallet כארנק המבוזר המציג את הצמיחה הכי מהירה השנה, מראה את הביקוש הגובר לפתרונות מבוזרים, עם מיצוב כנקודות כניסה ראשיות ל-Web3.

המניעים העיקריים לצמיחה המתפוצצת

מספר גורמים מרכזיים הזינו את הצמיחה המרשימה של Bitget Wallet. ממשק המשתמש האינטואיטיבי ותכונות המוצר החזקות שלה הפכו את השוק הפיננסי המבוזר לנגיש, במיוחד עבור משתמשים קריפטוגרפים שעושים זאת לראשונה. הארנק משלב בצורה חלקה את כל ה-Web3 באפליקציה אחת - כולל ניהול נכסים, החלפות, חלונות השקה, מסחר קריפטוגרפי, הימורים וחוקר DApp, הכל בפלטפורמה אחת. היבט מרכזי בצמיחה השנה הוא האינטגרציה עם האקו סיטסם של TON ו-Telegram אשר אפשרה גישה לשירותי הארנק ישירות מפלטפורמת ההודעות המיידיות הפופולרית, כגשר ל-Web3 עבור משתמשי Web2. ברבעון השלישי לבדו, הארנק ראה צמיחה מדהימה של 4,886% בכתובות ברשת TON. בנוסף, Bitget Wallet זכתה לאחיזה משמעותית בשווקים מתעוררים, ואפשרה חוויית כניסה חלקה למשתמשים חדשים שנכנסים לתחום הקריפטוגרפיה. יש לציין כי אפליקציית Bitget Wallet זכתה לגידול החזק ביותר של משתמשים ברבעון השלישי באזורים כמו אפריקה עם עלייה מדהימה של 413%, ואחריה דרום אסיה עם 126% והמזרח התיכון עם 105%.

ארנקים מבוזרים: השער העתידי ל-Web3

ההתרחבות המהירה של Bitget Wallet מסמנת מגמה רחבה יותר בתעשייה: ארנקים מבוזרים מופיעים כשערים חיוניים ל-Web3, ומתחרים יותר ויותר בבורסות מרכזיות במונחים של בסיס משתמשים ופונקציונליות. יותר ארנקים עובדים כעת ישירות עם פלטפורמות Web2, כגון פתרונות תשלום ואפליקציות רשתות חברתיות, כדי להגדיל את השימושיות של אסימונים ישירות מארנקים במשמורת עצמית. עם זאת, הנוף של ה-Web3 עדיין מתמודד עם אתגרים, במיוחד במונחים של שימור משתמשים. אמנם ההצטרפות הפכה לקלה יותר, אך שימור משתמשים בתוך האקום סיסטם המבוזר עלול להתגלות כקשה בגלל ההגבלה על תחרישי שימוש בעולם האמיתי וכן ממשקי משתמש מורכבים. לכן, חיוני לפתח אפליקציות ידידותיות למשתמש ולאפשר אינטראקציות חלקות כדי להבטיח מעורבות ארוכת טווח בנוף הדיגיטלי המתפתח הזה.

שילוב חלק של כל שירותי Web3 באפליקציה אחת

מאז יצירתה ב-2018, אפליקציית Bitget Wallet ביססה את עצמה כמרכז Web3 מקיף. הוא תומך ביותר מ-100 רשתות בלוקצ'יין, למעלה מ-20,000 DApp ומיליוני אסימונים ברשת, כך שהיא ממוקמת ברשימת השווקים המבוזרים הגדולים ביותר. תכונת ההחלפה החלקה של הארנק מאפשרת החלפת אסימונים מהירה וחסכונית, ומספקת את המחירים הטובים ביותר על ידי צבירת נזילות ביותר מ-100 DEX. ברבעון השלישי, פעילות החלפת המטבעות ב-Bitget Wallet גדלה ב-125%, בעוד שפעילות ה-DApp עלתה ב-128%, והעברת האסימונים זינקה ב-175%, מה שמשקף את האימוץ הגובר של שירותים פיננסיים מבוזרים. יתרה מזאת, הכלים המתקדמים שלה - כולל גרף נרות יפניים מלא, התראות כסף חכם וגילוי של אסימונים לוהטים - מספקים למשתמשים תובנות שוק מעמיקות בזמן אמת כדי לקבל החלטות מסחר מושכלות. עם התמקדות באבטחה, Bitget Wallet כוללת תכונות כגון ארנק MPC ללא מפתח, מעקב אחר קרנות בבלוקצ'יין וקרן הגנה של 300 מיליון דולר, מה שמבטיח חוויה בטוחה וידידותית למשתמש.

חזון לעתיד של Web3

אלווין קאן (Alvin Kan), מנהל התפעול הראשי של Bitget Wallet, ציין, "עלייה של 40 מיליון משתמשים היא עדות לחזון שלנו להפוך את שוק הקריפטוגרפיה לנגיש לכולם, בכל מקום. Bitget Wallet רשמה כמעט 6 מיליון הורדות בחודש, כאחת מהבורסות המובילות, וזה מאותת כי ארנקים מבוזרים מדביקים את הקצב של פלטפורמות מרכזיות, ואנחנו נרגשים להוביל את השינוי הזה. המשימה שלנו ברורה: לספק שער מאובטח וידידותי ל-Web3 עבור מיליארד המשתמשים הבאים". והוא הוסיף כי, "העתיד של Web3 תלוי ביעילות הגישור על הפער שבין Web2 ו-Web3. על ידי שילוב עם פלטפורמות כמו Telegram, אנו מפשטים את אימוץ הקריפטוגרפיה עבור משתמשי מיינסטרים ויוצרים כלים המאפשרים אינטראקציה חלקה עם פלטפורמות מבוזרות. ארנקים מבוזרים יתפתחו כדי לשמש כאחת מנקודות הכניסה העיקריות למיליארדי משתמשים חדשים החוקרים את ה-Web3 בפעם הראשונה".

אודות Bitget Wallet



Bitget Wallet ממוקם כאחד מארנקי ה-Web3 ללא משמורת המובילים בעולם וכפלטפורמת אקו סיסטם מבוזרת. עם שכבת ה-Bitget Onchain, הארנק מוכן היטב לפתח אקו סיסטם מתפתח של DeFi באמצעות יצירה משותפת וחממה אסטרטגית. ממעבר לפונקציית החלפה רבת עוצמה, Bitget Wallet מציעה גם ניהול נכסים המבוססים על מספר רשתות בלוקצ'יין, תובנות חכמות על הכסף, לוח השקה מובנה, מרכז כתובות ומרכז רווחים. עם תמיכה ביותר מ-100 רשתות בלוקצ'יין מרכזיות, למעלה מ-500,000 אסימונים ומגוון רחב של DApps, Bitget Wallet היא אפליקציית הארנק המובילה שלכם לגילוי נכסים ו-Web3.

