Sabor, saúde e amor no novo restaurante Vivre que revoluciona a alimentação consciente

CASCAIS, LISBOA, PORTUGAL, October 17, 2024 /EINPresswire.com/ -- Comida real para pessoas reais: assim é o Vivre, o mais novo restaurante de Cascais, situado no coração da cidade. Inspirado no conceito de uma alimentação saudável e consciente, o restaurante oferece uma experiência única, voltada para quem valoriza pratos que nutrem tanto o corpo quanto a alma. O Vivre surge como uma alternativa diferenciada para quem busca uma culinária equilibrada, saborosa e feita com ingredientes biológicos. Sob o comando da renomada chef Amábile Kolenda, especializada em gastronomia saudável, o restaurante é um verdadeiro convite para redescobrir o prazer de comer bem.

O nome Vivre, que significa “viver” em francês, nasceu durante uma viagem de férias de Eduardo Volpato, fundador do espaço, à comuna de Grenoble, na França. Durante a viagem, Eduardo se inspirou no estilo de vida dos habitantes da região, conhecidos pela alta qualidade de vida e pela valorização de uma alimentação equilibrada. Ao retornar, Eduardo decidiu trazer essa filosofia para o Vivre, com o objetivo de oferecer aos clientes uma experiência gastronômica baseada em ingredientes frescos, naturais e de origem local. Segundo ele, “O Vivre é a realização de um sonho e de uma filosofia de vida que acredito profundamente: comer é um ato de amor e deve ser algo que nutre o corpo e a alma.”

Localizado no centro de Cascais, o Vivre foi projetado para ser um espaço onde a alimentação consciente se torna um momento de prazer e bem-estar. A decoração do restaurante reflete essa filosofia, com um design simples, inspirado na natureza e com o uso de materiais naturais, como madeira e plantas. O ambiente é acolhedor, com toques de terracota e verde, que se harmonizam com a iluminação suave e os detalhes em tons neutros. Cada detalhe foi pensado para promover uma sensação de calma e aconchego, criando um espaço onde os clientes podem se sentir relaxados e conectados com a essência da natureza.

Aberto de quinta a segunda-feira, das 11h às 22h30, o Vivre tem capacidade para 50 pessoas no interior e 40 no exterior, em uma esplanada charmosa e convidativa. Esse ambiente versátil e espaçoso permite que os clientes aproveitem refeições ao ar livre em dias ensolarados, ou momentos mais intimistas dentro do restaurante.

O menu do Vivre é vasto e cuidadosamente elaborado, com opções para todos os gostos e estilos de vida. Além de pratos vegetarianos e veganos, o restaurante também oferece opções de carne e peixe, sempre preparados com ingredientes frescos e biológicos. Um dos destaques é o prato Gianna, um parmegiana de lombo de vitela panado em farinha panko, acompanhado de arroz selvagem com cúrcuma, avelãs tostadas e molho de tomate assado, tudo por 15€. Outro prato que se destaca é o Cacusso, um filete de tilápia grelhado sobre purê de batata-doce, servido com vinagrete de sementes de girassol e azeite de ervas, por 14€.

As entradas também chamam a atenção. A Espiga, por exemplo, é um prato de costeletas de milho cozido, marinadas com raspas de lima e paprika fumada, acompanhadas de maionese vegan de lima, por 7€. Já o Haram, uma combinação de queijo halloumi grelhado com vinagrete de tâmaras, salada de tomates marinados e pão de fermentação natural, é uma experiência única de sabores, por 8€. Para quem aprecia sobremesas, o Vivre traz o Musa, um prato com banana grelhada, crocante de nozes, gelado artesanal e doce de leite de coco, por 7€, e a Amazonia, uma tarte com recheio de caju e coco, calda de açaí e frutos vermelhos, por 8€.

Além dos pratos principais, o restaurante oferece uma seleção de bebidas artesanais, que inclui sumos naturais, kombucha, mocktails e vinhos. Cada bebida foi pensada para complementar os sabores dos pratos, proporcionando uma experiência completa. Todos os ingredientes são cuidadosamente selecionados, priorizando produtos locais e sustentáveis, reforçando o compromisso do Vivre com a qualidade e o respeito à natureza.

A chef Amábile Kolenda é uma presença marcante no Vivre. Com mais de 10 anos de experiência e uma grande popularidade nas redes sociais, onde compartilha dicas de alimentação saudável, Amábile traz uma abordagem única e inovadora para a cozinha do restaurante. Ela acredita que a alimentação pode ser uma fonte de bem-estar e saúde, e busca refletir essa filosofia em cada prato que cria. Seus pratos combinam técnica, sabor e nutrição, resultando em opções que agradam tanto aos olhos quanto ao paladar.

Outro diferencial do Vivre é a sua localização estratégica em Cascais, próxima ao SEVENth Brunch, outro projeto de Eduardo Volpato. Essa proximidade permite que ambos os espaços compartilhem clientes, atraindo um público que valoriza uma alimentação saudável e experiências gastronômicas autênticas. Ter o Vivre e o SEVENth Brunch lado a lado reforça a missão de Eduardo de oferecer opções que promovam o bem-estar e uma alimentação consciente.

O espaço de 150 m² foi cuidadosamente distribuído para oferecer conforto e aconchego aos clientes. A decoração do Vivre reflete a simplicidade e a conexão com a natureza, elementos fundamentais na proposta do restaurante. Com uma combinação de tons neutros, plantas e madeira, o ambiente é uma verdadeira extensão do conceito de alimentação saudável, natural e acessível. A iluminação suave e os detalhes cuidadosamente escolhidos criam uma atmosfera acolhedora e relaxante, onde cada cliente pode desfrutar de uma refeição em harmonia.

Em resumo, o Vivre é mais do que um restaurante; é um convite para adotar um estilo de vida consciente, onde cada refeição é uma oportunidade de nutrir o corpo e a alma. Com uma proposta inovadora e uma cozinha que prioriza a qualidade dos ingredientes e o respeito pela natureza, o Vivre se destaca como um destino gastronômico imperdível para quem busca uma alimentação saudável e equilibrada. Seja para uma refeição rápida ou um jantar especial, o Vivre oferece uma experiência completa, onde cada detalhe foi pensado para promover o bem-estar e a qualidade de vida.

