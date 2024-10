ميكرفون يصلح لكافة الاستخدامات MD421 سينهايزر تدشن ميكرفون -كومباكت

MD421 kompakt

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- دبي 17 اكتوبرمن الشائع في حال استمعت إلى الموسيقى، فمن المحتمل أنك قد سمعت ميكرفون -ام دي 421- المدمج متعدد الاستخدامات المصنوع من شركة سينهايزر و الذي تم استخدامه في عدد لا يحصى من العروض والإنتاجات الفائزة بالجوائز على مدار الستة عقود الماضية.اطلقت شركة سينهايزر ميكروفون كومباكت ام دي 11-421، وهو ميكروفون متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق يقدم نفس الأداء الأسطوري، ولكن هذه المرة ضمن حزمة متعددة الأغراض , بما في ذلك مشبك تثبيت تم إعادة تصميمه بالكامل.يتميز ميكروفون كومباكت ام دي 11-421 بتقنية التقاط قلبي الشكل ونطاق ديناميكي رائع، مما يوفر إعادة إنتاج صوتية واضحة كالكريستال في تطبيقات الصوت المباشر والتسجيل.ام-دي كومباكت 421 (علي اليسار ) - و ام-دي 421 كومباكت مع مشبك الطبول ام-زد-اتش الإضافي (على اليمين)منذ اطلاق ميكرفون ام-دي في العام 1960، تميز كأستوديو وميكروفون صوتي و تم استخدامه بشكل كبير في عملية البث الاثيري ، حيث ظهر مع العديد من المشاهير في ذلك الوقت.وعلق بيرترام زيمرمان، مدير الصوت المباشر والاستوديو قائلا : يعد ام-دي 421-11 الذي اطلق في العام 1989ميكروفون متعدد الاستخدامات بشكل مذهل, و هو الإصدار الاحدث و وريث ل ام-دي 421 الجهاز متعدد الاستخدامات لتسجيل أصوات الطبول و الة الجيتار إضافة للأبواق ,مضيفا ان الجهاز يعمل على كل جميع أنواع الأصوات حيث يلتقط مصدر الصوت بمنتهى الدقة و جودة عالية .من جانبه لفت جيمي لاندري مدير تسويق الفئة الجديدة من ام اي الى قدرة كومباكت ام دي على التعامل مع مستويات ضغط الصوت العالي و لكن بشكل مضغوط في ذات الوقت .منوها الى ان تم الاستغناء عن مفاتيح تقليل الترددات المنخفضة ,لإعطاء ام-دي 421 أبعاده المدمجة مع الاحتفاظ بكبسولة كبيرة الحجم وصوت نقي مثل ميكروفون ام-دي 421-II الأكبر بكثير.و اضاف زيمر مان بينما كانت هذه الميزة منطقية عند تصميم ميكروفون ام-دي 421 وتم نقلها إلى ام-دي 421-II فقد تم الاستحواذ على هذه الوظيفة منذ فترة طويلة من قبل لوحات المزج وبرامج داوو .و تابع: حذف المفتاح أتاح لنا إنشاء جسم ميكروفون صغير نسبيا , مما جعل الكومباكت ميكروفونًا مثاليًا للطبل، ولكنه أيضًا أداة متعددة الاستخدامات لأي تطبيق تسجيل أو عرض مباشر."يقدم ميكرفون ام-دي 421 من جهة الصوت ذات مستوى التفاصيل و التكامل في إعادة انتاج مصدر الصوت الذي اشتهر به كل من ام-دي 421 و ام-دي 11-421 و تتراوح استجابة تردد الميكرفون مابين 30 هرتز الى 17 كيلو هرتز مما يعيد انتاج الترددات العالية و المنخفضة بدقة مع وجود أنبوب يضمن استجابة منخفضة دقيقة و ممتدة,من خلال صوت غني و ممتلئ وواضح بدقة عالية .تم تصميم ميكرفون ام-دي 421 كومباكت لتحمل صعوبات التجارب الفنية و الاستخدام المكثف في الاستديو ,يتميز ام دي 421 باطار متين مع غطاء الفولاذ المقاوم للصدأ و موصل اكس ال ار -3 المطلي بالذهب و الذي يقلل التعرض للغبار و الرطوبة من خلال غلاف الهيكل الداخلييتوفر ميكرفون ام-دي كومباكت الان بسعر279 يورو (سعر التجزئة المقترح), فيما يتراوح سعر نسخة الطبول مع مشبك درام ام زد اتش بقيمة 299 يورو ,و يبلغ سعر مشبك الطبول ام زد اتش بشكل منفصل 19 يوروانتهى

