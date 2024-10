triPica arriva in Italia e apre la strada all’adozione di nuovi servizi energetici innovativi

Tali opzioni includono innovazioni quali il Vehicle-to-Grid (V2G), le batterie virtuali, l'autoconsumo collettivo e la fatturazione della curva di carico.

triPica, leader nelle soluzioni innovative per abbonamenti e fatturazione nel settore energetico, annuncia il suo ingresso nel mercato italiano.

triPica si adatta ai requisiti specifici dei clienti, invece di imporre una modalità operativa standardizzata, offrendo a tutti i rivenditori la libertà di personalizzare le proprie attività.” — Luc Agopian, Vice Amministratore Delegato di triPica,

PARIS, FRANCE, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- triPica, uno dei principali fornitori europei di soluzioni innovative per la gestione di abbonamenti e fatturazione nei settori energetico e delle telecomunicazioni, annuncerà al summit Enlit Europe 2024 di Milano il suo ingresso nel mercato italiano. Enlit Europe, uno dei principali eventi del settore energetico europeo, è l’occasione perfetta per triPica per presentare le sue soluzioni al pubblico italiano L'uso diffuso dei contatori intelligenti, obbligatorio in Italia dal 2006, ha aumentato notevolmente la quantità di dati tracciabili in tempo reale. Allo stesso tempo, la produzione di energia è diventata più variabile grazie all'uso delle fonti rinnovabili. In questo scenario, i rivenditori stanno cercando soluzioni SaaS per la fatturazione e CRM agili, che permettano di monetizzare sulla flessibilità energetica, incoraggiando i clienti a partecipare attivamente alla transizione energetica. Fondata in Francia nel 2016 e già attiva in Germania e Francia, triPica arriva in Italia attraverso il fornitore svizzero Primeo Energie.Modelli preconfigurati pronti per qualsiasi rivenditore italiano.Le soluzioni di fatturazione SaaS e di CRM di triPica possono essere adottate in maniera facile e veloce da qualsiasi rivenditore di energia italiano che voglia offrire servizi flessibili e innovativi , ma a prezzo decisamente inferiore rispetto a quello delle piattaforme legacy, indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla loro maturità.La piattaforma sincronizza in tempo reale i picchi delle richieste di potenza alla tariffazione dinamica in tempo reale, consentendo così ai rivenditori di offrire opzioni personalizzate e flessibili per il consumo energetico. Tali opzioni includono innovazioni quali il Vehicle-to-Grid (V2G), le batterie virtuali, l'autoconsumo collettivo e la fatturazione della curva di carico. Grazie alla sua tecnologia avanzata e all'architettura flessibile, triPica è riuscita a gestire facilmente la migrazione dai vecchi sistemi legacy e a lanciare nuovi progetti senza limitazioni, in modo rapido e redditizio, nel giro di pochi mesi."Ciò che distingue triPica da altri rivenditori è la sua indipendenza e la sua flessibilità senza precedenti. Al contrario della maggior parte delle soluzioni sul mercato, triPica si adatta ai requisiti specifici dei clienti, invece di imporre una modalità operativa standardizzata, offrendo a tutti i rivenditori di energia la libertà di personalizzare le proprie attività a seconda delle loro particolari esigenze, il tutto con costi e tempi di implementazione notevolmente ridotti." – Vice Amministratore Delegato di triPica, Luc Agopian.L'Italia ha uno dei mercati dell'elettricità più avanzati in Europa. I suoi 560 rivenditori di energia elettrica condividono un'unica infrastruttura informatica nazionale, che favorisce la competizione sul mercato. Oltre un terzo dell'energia prodotta in Italia arriva da fonti rinnovabili, rendendo così il paese il terzo maggiore produttore di energia solare e il sesto produttore di energia eolica d'Europa.Informazioni su triPica: triPica è una piattaforma SaaS di abbonamento clienti e fatturazione che rende disponibili soluzioni digitali rivoluzionarie per i fornitori di servizi di pubblica utilità in tutto il mondo. triPica aiuta le aziende a reinventare i loro modelli di business, offrendo personalizzazioni e ottimizzazione delle risorse senza precedenti. Con sede a Parigi, triPica permette alle aziende di monetizzare velocemente sulle tecnologie emergenti e di sfruttare i cambiamenti industriali: dall'uso flessibile dell'energia, alle soluzioni per le energie rinnovabili, alle batterie virtuali, fino alle innovazioni vehicle-to-grid.La piattaforma basata sull'IA di triPica semplifica le operazioni e assicura un'esperienza cliente d'eccezione, fissando nuovi standard per ridurre al minimo i tempi di lancio dei prodotti. Con una comprovata esperienza nel campo delle migrazioni da piattaforme legacy, triPica è il partner di fiducia per crescere in un panorama in rapida evoluzione.

triPica aiuta le aziende a reinventare i loro modelli di business, offrendo personalizzazioni e ottimizzazione delle risorse senza precedenti.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.