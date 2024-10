GARNACHA TERRITORIES REVEAL THEMSELVES TO SWISS OPERATORS

Garnacha1 Garnacha2 Garnacha3

A fascinating trip took a selection of operators to the heart of of these extraordinary Spanish wines, among the protagonists of www.theeufab6.eu

ROMA, ITALY, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- I TERRITORI DI GARNACHA SI SVELANO AGLI OPERATORI ELVETICIUn affascinante viaggio ha portato una selezione di operatori nel cuore della produzione e della storia di questi straordinari vini spagnoli, fra i protagonisti di www.theeufab6.eu La prima tappa del viaggio dei sensi di EUFAB6 è iniziata in Spagna, a Garnachaland, la straordinaria regione vitivinicola vicino a Saragoza, che è il cuore più antico e autentico dei vini Garnacha. Lo study trip, che ha coinvolto una selezionatissima platea di operatori, buyer e importatori Svizzeri, è una fra le azioni chiave di "The EU Fab 6 - Savour the DOP and PGI Wines and Deli Meats" www.theeufab6.eu , un’ambiziosa campagna transnazionale cofinanziata dall'Unione Europea per promuovere un’élite di prodotti di salumeria e vini a marchio di qualità (DOP e IGP) nel Regno Unito e in Svizzera.Il primo study trip promosso dall'Asociación para la promoción del vino de Garnacha si è svolto dal 25 al 27 settembre, a vendemmia già iniziata. Cinque gli operatori invitati per conoscere da vicino le denominazioni di nascita della Garnacha: Campo De Borja DOP “L'impero della Garnacha”, Cariñena DOP - ‘dove i vini nascono dalle pietre’ e ‘le eccezionalmente diverse’, Calatayud DOP e Terra Alta DOP, che conservano la più alta concentrazione di Garnacha bianca al mondo.Il viaggio ha toccato dapprima la DOP Terra Alta, una regione pittoresca che è stata immortalata in numerosi dipinti di Pablo Picasso, che trascorse qui alcune estati. Inoltre, Terra Alta è una delle principali Denominazioni di Origine Protetta di Garnacha bianca, fino all'80% della produzione. È stata poi approfondito il territorio della DOP Cariñena, una terra dalle profonde radici vitivinicole, dove i veri protagonisti sono i vignaioli che costituiscono il fattore umano del territorio. Per loro, come hanno potuto scoprire dal vivo gli operatori, la coltivazione della vite è molto più di un'attività commerciale, è un'eredità familiare e culturale che si tramanda di generazione in generazione. Spostandosi alla DOP Campo de Borja hanno potuto apprezzare la ricchezza di questo patrimonio viticolo, i cui vigneti più antichi risalgono al 1145 e dove più di più di 2.000 dei 5.000 ettari di Garnacha hanno tra i 30 e i e 50 anni. Le produzioni di questi vitigni antichi sono ridotte, ma estremamente apprezzate enologicamente parlando, per la complessità strutturale e aromatica che conferiscono ai vini. La Garnacha è una parte fondamentale del patrimonio, e i vignaioli ogni giorno si sforzano di continuare a perfezionare la sua coltivazione e produzione. Ultima tappa del viaggio studio è stata la DOP Calatayud, la seconda regione vinicola più grande. In questa zona, la tradizionale raccolta manuale incontra le più recenti tecniche e tecnologie di vinificazione, permettendo alla Garnacha di realizzare il suo massimo potenziale.“Sebbene la maggior parte delle persone conosca la Garnacha per il suo ruolo nei blend, in questi territori una nuova generazione di viticoltori sta creando vini innovativi in cui l'uva è protagonista – spiega Jose Antonio Briz, Presidente dell'Asociación para la promoción del vino de Garnacha-. Gli operatori hanno potuto provare di persona la capacità della Garnacha di dar vita a vini complessi, strutturati ed equilibrati. Una qualità determinata dalle caratteristiche intrinseche della Garnacha, dall'adattamento alle zone di coltivazione, dal know-how locale e dalla tradizione. Un mix che li rende amichevoli al palato e offre un'incredibile qualità complessiva”.A rendere il viaggio ancora più indimenticabile è stato il pernottamento a Saragoza, una città meravigliosa, ora sempre più scelta anche dagli enoturisti di tutto il mondo per la sua profonda e antica storia vitivinicola. Centro nevralgico e capitale del Regno d'Aragona, è la culla più probabile dei vini di Garnacha, avendo testimonianze e indicazioni fin dall'epoca romana. Nel 2023, il numero di enoturisti in Spagna ha sfiorato i tre milioni, con un aumento del 18,2% rispetto all'anno precedente.Gli Study Trip sono una delle prime attività del progetto che ha per protagonisti anche alcuni fra i più pregiati salumi prodotti in Italia, la Mortadella Bologna IGP, il Cotechino e lo Zampone Modena IGP e i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, i Vini della regione Abruzzo e i vini della ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac. L’obiettivo della Campagna, co-finanziata dall’Unione Europa, è far conoscere questi prodotti, aumentarne l’export in UK e Svizzera e sensibilizzare i consumatori sul significato dei loghi DOP e IGP. Questi marchi sono il trait d’union che accomuna tutti questi eccezionali prodotti e costituisce di fatto una certificazione della loro qualità e del loro valore.Restate connessi e seguite tutte le prossime iniziative!LES TERROIRS DU GARNACHA SE RÉVÈLENT AUX ACTEURSDU SECTEUR SUISSESPlusieurs acteurs du secteur ont réalisé un fascinant voyage au cœur de la production et de l’histoire de ces vins espagnols exceptionnels qui font partie de la campagne www.theeufab6.eu La première étape du voyage des sens de la campagne EUFAB6 se déroule en Espagne, dans le pays du Garnacha, l’incroyable région viticole située près de Saragosse. Il s’agit du berceau historique et authentique des vins Garnacha. Le voyage d’études, auquel ont participé des acteurs du secteur, des acheteurs et des importateurs Suisses triés sur le volet, est l’une des actions clés de l’ambitieuse campagne transnationale «The EU Fab 6 - Savour the DOP and PGI Wines and Deli Meats» ( www.theeufab6.eu ), co-financée par l’Union européenne afin de promouvoir les meilleurs produits de charcuterie et des vins labellisés (AOP et IGP) au Royaume-Uni et en Suisse.Le premier voyage d’études promu par l’Asociación para la promoción del vino de Garnacha a eu lieu du 25 au 27 septembre, alors que les vendanges avaient déjà commencé. Cinq acteurs du secteur y ont été invités afin de découvrir de près les dénominations du berceau du Garnacha: Campo De Borja AOP («l’empire du Garnacha»), Cariñena AOP («où les vins naissent dans la roche») et Calatayud AOP et Terra Alta AOP («l’excellence de la différence») qui recèlent la plus grande concentration de Garnacha blanc au monde.Le voyage a commencé dans les vignobles de l’AOP Terra Alta, une région pittoresque qui a été immortalisée dans de nombreux tableaux de Pablo Picasso, à l’occasion de ses différents séjours estivaux. De plus, Terra Alta est l’une des principales Appellations d’origine protégée de Garnacha blanc (jusqu’à 80% de la production). Les participants ont ensuite découvert le terroir de l’AOP Cariñena, une terre profondément vinicole, où les vignerons sont des acteurs essentiels du tissu humain du territoire. Comme ils ont pu le constater, la culture de la vigne représente bien plus qu’une activité commerciale pour les vignerons: c’est un héritage familial et culturel qui se transmet de génération en génération. En se rendant dans l’AOP Campo de Borja, ils ont pu apprécier la richesse de ce patrimoine viticole, dont les vignobles les plus anciens datent de 1145, et où plus de 2000 des 5000 hectares de cépage Garnacha ont entre 30 et 50 ans. Ces vieilles vignes génèrent de faibles rendements, mais leurs fruits sont très appréciés d’un point de vue œnologique, en raison de la complexité structurelle et aromatique qu’ils apportent aux vins. Le cépage Garnacha est un élément fondamental du patrimoine, et les vignerons s’efforcent au quotidien de continuer à perfectionner sa culture et sa production. Le voyage d’études s’est terminé dans l’AOP Calatayud, la deuxième plus grande région viticole. Dans cette région, les vendanges à la main traditionnelles cohabitent avec les techniques et technologies de vinification les plus récentes, ce qui permet au Garnacha d’exprimer tout son potentiel.«Bien que la plupart des gens connaissent le Garnacha pour son rôle dans les assemblages, dans ces territoires, une nouvelle génération de vignerons crée des vins innovants dans lesquels le raisin joue un rôle central», explique Jose Antonio Briz, président de l’Asociación para la promoción del vino de Garnacha. «Les acteurs du secteur ont pu se rendre compte par eux-mêmes de la capacité du Garnacha à produire des vins complexes, structurés et équilibrés. Une qualité déterminée par les caractéristiques intrinsèques du cépage Garnacha, son adaptation aux zones de culture, le savoir-faire local et la tradition. Un mélange qui les rend agréables en bouche et qui offre une qualité globale incroyable.»Pour rendre ce voyage encore plus inoubliable, nous avons passé une nuit dans la merveilleuse ville de Saragosse, qui est de plus en plus fréquentée par les œnotouristes du monde entier pour son histoire vinicole riche et ancienne. Centre névralgique et capitale du Royaume d’Aragon, il s’agit probablement du berceau des vins de Garnacha, comme l’indiquent des témoignages et des vestiges de l’époque romaine. En 2023, près de 3 millions d’œnotouristes se sont rendus en Espagne, soit 18,2% de plus que l’année précédente.Les voyages d’études sont l’une des premières activités du projet, qui présente également certaines des meilleures charcuteries produites en Italie: la Mortadella Bologna IGP, le Cotechino Modena IGP et le Zampone Modena IGP, ainsi que les Salamini Italiani alla Cacciatora AOP, mais aussi les vins de la région des Abruzzes et les vins de l’ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac. L’objectif de la campagne, co-financée par l’Union européenne, est de faire connaître ces produits, d’augmenter leur exportation au Royaume-Uni et en Suisse et de sensibiliser les consommateurs vis-à-vis de la signification des logos AOP et IGP. Ces labels sont le trait d’union entre tous ces produits d’exception, et constituent un gage de garantie de leur qualité et de leur valeur.Restez connectés pour suivre toutes les initiatives à venir!DIE WEINBAUGEBIETE FÜR GARNACHA ENTHÜLLEN SICH DEN SCHWEIZER UNTERNEHMERNEine faszinierende Reise führte eine ausgewählte Gruppe von Unternehmern mitten ins Herz der Produktion und Geschichte dieser einzigartigen spanischen Weine, die Teil des Projekts www.theeufab6.eu sindDie erste Etappe dieser sinnbetörenden Reise von EUFAB6 begann in Spanien, im Lande der Garnacha, diesem außerordentlichen Weingebiet in der Nähe von Saragossa, dem ältesten und authentischsten Herzen der Garnacha- Weine. Die Studienreise, an der ein streng auserwähltes Publikum von Schweizer Unternehmern, Importeuren und Händlern teilnahm, ist eine der Schlüsselaktionen von „The EU Fab 6 - Savour the DOP and PGI Wines and Deli Meats“ www.theeufab6.eu , einer äußerst ehrgeizigen, von der Europäischen Union kofinanzierten und grenzüberschreitenden Kampagne, die sich zum Ziel gesetzt hat, ein elitäres Sortiment von erstklassigen Wurstwaren und Weinsorten (g.U. und g.g.A.) in England und der Schweiz zu fördern und zu vermarkten.Die erste, von der Asociación para la promoción del vino de Garnacha geförderte Studienreise fand vom 25. bis zum 27. September statt, während die Weinernte bereits begonnen hatte. Fünf Unternehmer wurden eingeladen, um aus direkter Nähe die Ursprungsbezeichnungen des Garnacha kennenzulernen: Campo De Borja g.U. „Heimat des Garnacha“, Cariñena g.U. – „wo der Wein dem Fels entspringt“ und „die außerordentlichen“ Calatayud g.U. und Terra Alta g.U., wo weltweit die meisten weißen Garnacha- Reben angebaut werden.Die Reise führte zuerst in das Weingebiet der g.U. Terra Alta, einer malerischen Region, die auch in vielen Gemälden von Pablo Picasso abgebildet ist, da dieser hier einige Sommer verbrachte. Außerdem ist Terra Alta eines der wichtigsten garantierten Ursprungsgebiete für die weiße Garnacha, die hier 80% der gesamten Produktion ausmacht. Dann ging es weiter bis ins Anbaugebiet des g.U. Cariñena, einer Region mit einer sehr langen Weintradition, in dem die Weinbauern die absoluten Protagonisten sind, denn sie bestimmen den menschlichen Faktor dieses Landes. Die Unternehmer konnten aus erster Hand erfahren, dass der Weinanbau hier weit mehr als nur eine kommerzielle Tätigkeit ist, denn sie stellt tatsächlich ein kulturelles und familiäres Erbe dar, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Auf der Weiterfahrt in die Region der g.U. Campo de Borja konnten sie den Reichtum dieses außergewöhnlichen Weinbauerbes bewundern, dessen älteste Weinberge bis ins Jahr 1145 zurückreichen und wo über 2000 der 5000 Hektar mit Garnacha-Traube bebauten Weinberge zwischen 30 und 50 Jahre alt sind. Die Produktion dieser Rebstöcke ist gering, wird aber aus önologischer Sicht sehr geschätzt, da sie den daraus erzeugten Weinen eine besonders aromatische und strukturelle Komplexität verleiht. Die Garnacha ist ein wesentlicher Teil dieses Erbes und die Winzer bemühen sich täglich darum, den Anbau und die Produktion weiter voran zu treiben und zu perfektionieren. Letzte Etappe dieser bereichernden Studienreise war schließlich die g.U. Calatayud, das zweitgrößte Weinanbaugebiet. Hier verbinden sich manuelle Weinlese mit modernster Weinproduktionstechnologie, sodass die Garnacha-Traube ihr höchstes Potential entfalten kann.„Obwohl viele Menschen die Garnacha vorwiegend als Verschnittprodukt kennen, kreiert hier eine neue Generation junger Winzer innovative Weine mit Garnacha als Hauptrebe – so die Worte von Jose Antonio Briz, Präsident der Asociación para la promoción del vino de Garnacha – Die Unternehmer konnten sich direkt vor Ort persönlich davon überzeugen, zu welch komplexen, strukturierten und ausgewogenen Weinen Garnacha fähig ist. Eine Qualität, die den besonderen Eigenschaften der Garnacha, ihrer Anpassungsfähigkeit an das Anbaugebiet, des lokalen Know-hows und der Weinbautradition zuzuschreiben ist. Eine Kombination, die diese Weine herrlich angenehm am Gaumen macht und eine unglaubliche Gesamtqualität bietet.“Was diese Reise noch unvergesslicher machte, war die Übernachtung in Saragossa, einer wunderbaren Stadt, die immer häufiger aufgrund ihrer tief verwurzelten und alten Weinbaugeschichte von Weintouristen aus aller Welt gewählt wird. Lebhafter Mittelpunkt und Hauptstadt des Königreichs Aragonien, ist sie wahrscheinlich die Wiege des Garnacha-Weins, mit nachweislichen Spuren und Hinweisen, die bis in die Zeit der Römer zurückverfolgt werden kann. Im Jahr 2023 betrug die Zahl der Weintouristen in Spanien fast drei Millionen, mit einem Wachstum von fast 18,2% im Vergleich zum Jahr davor.Die Studienreisen sind Teil der ersten Aktivitäten des Projekts, an dem einige der kostbarsten, in Italien hergestellten italienischen Wurstwaren wie Mortadella Bologna g.g.A., Cotechino und Zampone Modena g.g.A. sowie Salamini Italiani alla Cacciatora g.U., aber auch die Weine der Region Abruzzen sowie Weine der ODG des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac beteiligt sind. Ziel der von der Europäischen Union kofinanzierten Kampagne ist es, dem Kunden diese Produkte vorzustellen, den Export nach England und in die Schweiz anzuregen und die Verbraucher in Bezug auf die Bedeutung der Markenzeichen g.U. und g.g.A. zu sensibilisieren. Diese Markenzeichen sind das Bindeglied zwischen diesen außerordentlichen Produkten und praktisch die Zertifizierung ihrer Qualität und ihres besonderen Werts.Bleiben Sie am Ball und folgen Sie allen neuen Initiativen!

