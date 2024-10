CDPHE integrates respiratory virus data into single dashboard

Denver (Oct. 15, 2024) — The Colorado Department of Public Health and Environment will integrate its statewide monitoring of respiratory virus data, including COVID-19, flu, and RSV, into a single dashboard, starting tomorrow. The dashboard is updated weekly on Wednesdays by 4 p.m.

CDPHE previously had two dashboards: a viral respiratory dashboard and a separate COVID-19 dashboard. With the combined dashboard, people can more easily see the relative levels of each virus in a standard way that is easier to navigate. All data displayed on the dashboard will continue to be available via the open data portal.

“As we continue to transition our approach to monitoring COVID-19, data will focus on the leading indicators of trends and severity including hospitalizations, emergency department visits, percent positivity from sentinel laboratories, deaths due to COVID-19, variants, and wastewater,” state epidemiologist Dr. Rachel Herlihy said.

COVID-19 case counts will no longer be displayed. With changes in COVID-19 testing, including the widespread use of at-home testing, individual case data is not as useful for tracking COVID-19 as it once was. Public health can now monitor COVID-19 with other tools like wastewater, sentinel laboratory test positivity, and percent of emergency department visits diagnosed with COVID-19.

Denver (15 de octubre de 2024) – A partir de mañana, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado fusionará en un tablero unificado de datos su monitoreo de datos sobre virus respiratorios a nivel estatal, incluidos el COVID-19, la gripe influenza y el virus respiratorio sincitial (VSR). Este tablero se actualiza semanalmente los días miércoles a las 4 p.m.

Anteriormente, el CDPHE tenía dos tableros separados: un tablero de control de virus respiratorios y un tablero sobre el COVID-19. Con este tablero combinado, las personas podrán ver más fácilmente los niveles relativos de cada virus con un formato estándar más fácil de navegar. Todos los datos mostrados en el tablero seguirán estando disponibles a través del portal de datos abiertos.

La Dra. Rachel Herlihy, epidemióloga estatal, declaró: “Mientras continuemos con la transición en nuestra metodología para monitorear el COVID-19, los datos se centrarán en los principales indicadores de tendencias y gravedad de casos, incluidas las hospitalizaciones, las visitas a los servicios de urgencias, el porcentaje de positividad proveniente de los laboratorios de rastreo, las muertes debidas al COVID-19, las variantes y las aguas residuales.”

Cabe señalar que ya no se mostrará el recuento de casos de COVID-19. Tras los cambios en las pruebas de COVID-19, incluido el uso generalizado de pruebas en el hogar, los datos de casos individuales no son tan útiles para el monitoreo del COVID-19 como lo eran antes. Los organismos de salud pública pueden ahora realizar un seguimiento del COVID-19 con otras herramientas, tales como las aguas residuales, la positividad de las pruebas de laboratorios de rastreo y el porcentaje de visitas a urgencias con un diagnóstico de COVID-19.

