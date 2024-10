وكالة التسويق النموي في الإمارات توسع حضورها الإقليمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام

Pictured: Acquisit Co-founders Timothee Desormeaux, left, and Edouard Daou, right Acquisit Company Logo

إن شركة التسويق النموي أكويزيت، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، تبدأ المرحلة التالية من النمو بافتتاح مكاتب جديدة ونقل القيادة لتسريع التوسع الإقليمي

.في خضم تعزيز شركة أكويزيت لتواجدها في المملكة العربية السعودية، انتقلتُ إلى الرياض للعمل بدوام كامل لأكون أقرب إلى عملائنا وكي أُسرع في تحقيق طموحاتنا المشتركة في النمو” — Edouard Daou

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 16, 2024 / EINPresswire.com / -- دبي، الإمارات العربية المتحدة - 16 أكتوبر 2024: إن شركة أكويزيت ،الوكالة الرائدة في مجال التسويق النموي، التي تُساعد الشركات على تحقيق نمو مستدام عبر الإنترنت، أعلنت عن توسعها الإقليمي في المملكة العربية السعودية، من خلال افتتاح مكتب جديد، وجهود التوظيف لتوسيع نطاق فرقها غير الإماراتية، ونقل أحد مؤسسيها المشاركين. وتهدف هذه الخطوات الاستراتيجية إلى ترسيخ بصمة الشركة في أسواق الشرق الأوسط الأخرى، ليس فقط لدعم العملاء بشكل أفضل بالخبرة المحلية، ولكن أيضًا لخفض التكاليف التشغيلية وتقديم خدمة أكثر تنافسية.تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعوديةوفي خطوة تمثل إنجازًا كبيرًا للشركة، بدأ تسارع نمو شركة أكويزيت في المملكة العربية السعودية بقرار حاسم بنقل أحد مؤسسيها. حيث انتقل إدوارد داو، المؤسس المشارك الذي كان يُشرف سابقًا على البيانات والاستراتيجية، إلى الرياض لإنشاء فريق عمل كامل وقيادته يُركّز على تمكين الشركات التي تتخذ من السعودية مقرًا لها من التنافس بشكل أكثر فعالية على نطاق عالمي.وفي منصبه الجديد كشريك إداري في المملكة العربية السعودية، لن يعمل داو على تأسيس مكتب الرياض كمركز للخبرات المحلية فحسب، بل سيشرف أيضًا على ما تعتبره الشركة نقلًا أساسيًا للمعرفة من فريقها المخضرم ، بهدف سد فجوة المعرفة الرقمية بين السوقين.وقال داو: "في خضم تعزيز شركة أكويزيت لتواجدها في المملكة العربية السعودية، انتقلتُ إلى الرياض للعمل بدوام كامل لأكون أقرب إلى عملائنا وكي أُسرع في تحقيق طموحاتنا المشتركة في النمو".خطوات جريئة تعني وصولًا أكبر لسوق دول مجلس التعاون الخليجي المهمةتخدم شركة أكويزيت العملاء من جميع الأحجام والقطاعات في جميع أنحاء المنطقة، بدءًا من رواد الصناعة العالميين وصولًا إلى الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، وقد حصلت بالفعل على صفقات متعددة السنوات على مستوى المنطقة من قاعدة عملاء سريعة النمو، وخيرُ دليل على ذلك هو اختيارنا كوكالة مُسجّلة في دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام لشركة لوريال الشرق الأوسط. لكن أنظارها في المملكة تتركز أيضًا على دعم وتوسيع نطاق الشركات المحلية، مثل صيدليات وايتس، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة لمنتجات التجميل وأسلوب الحياة، والمنيع ، إحدى كبرى الشركات السعودية في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، والمطار ، الشركة المعادلة لموقع Booking.com ومقرّها في الرياض.لقد كان العمل مع شركة أكويزيت على مدار العامين الماضيين عاملًا فاعلًا في دفع عجلة نمو شركةالمطار. يقول فيصل الراجحي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة المطار: "إن نهجهم القائم على البيانات في التسويق الرقمي، إلى جانب التركيز القوي على القياس والتتبع، قد حقق نتائج ملموسة". بالنسبة للشركات التي تبحث عن نمو مربح، فإن إقامة الشراكة مع شركة مثل أكويزيت، التي تستفيد من البيانات والتتبع الدقيق لتحسين الأداء، أمر ضروري لتحقيق النجاح المستدام في المشهد السعودي التنافسي اليوم.أنشأت شركة أكويزيت أول مكتب لها في المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح مكتبها في الرياض في عام 2023. ويبلغ عدد الموظفين الآن 4 موظفين، وتُخطط الشركة لتوسيع الفريق بعدة موظفين آخرين بحلول بداية عام 2025. تحت قيادة داو، سيكون الفريق الميداني ناشطًا في دفع رؤية الشركة إلى الأمام في السوق.وأضاف داو: "تمر المملكة العربية السعودية بلحظة محورية في تحولها، ونحن سعداء بإقامة شراكة مع المزيد من الشركات المحلية في هذه الرحلة المثيرة".في الأفق: الوصول إلى بلاد الشامتتطلع الشركة إلى التوسع بشكل أكبر في مختلف أنحاء المنطقة، وهي في طريقها إلى افتتاح مكتب ثالث يُركّز على أسواق بلاد الشام. ورغم أنه من السابق لأوانه الإعلان بشكل رسمي، فإن التوسعة ستسمح لشركة أكويزيت بتبسيط وظائف العمليات الإدارية والتحليلات، في حين سيستفيد العملاء من خفض النفقات، إلى جانب تحسين مستويات الخدمة المحلية والكفاءة التشغيلية.الاستمرار على المسار السريعباعتبارها وكالة التسويق للأداء لعام 2023، التي تم تعيينها من قبل Campaign Middle East، مع قائمة عملاء مثيرة للإعجاب، كانت شركة أكويزيت في وضع جيد يسمح لها بالانتقال إلى مرحلة النمو الإقليمي. ومن خلال هذه التحركات التوسعية الأخيرة، تلتزم الشركة بمبادئ علامتها التجارية بتزويد العملاء بخبرة عميقة وتقديم الدعم في جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يُساعدهم في نهاية المطاف على تحقيق نمو مستدام وهادف عبر الإنترنت في الشرق الأوسط.منذ أن بدأت عملها في عام 2019 كوكالة محلية مستقلة، تُقدّم أكويزيت مجموعة كاملة من خدمات التسويق الرقمي، التي تغطي كل ما تحتاجه العلامة التجارية لتحقيق النمو عبر الإنترنت. بعد مضاعفة قائمة عملائها تقريبًا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، تشعر الوكالة بالتفاؤل بشأن توسيع نطاق عملها بشكل أكبر.إن افتتاح مكتبنا الثالث في بيروت وانتقال إدوارد إلى المملكة العربية السعودية يُشكلان إنجازين مهمين في رحلتنا لنصبح الخيار الأول في مجال تسويق النمو المبني على البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال تيم ديسورمو، الشريك المؤسس والشريك الإداري: "ستُمكن هذه التوسعات شركة أكويزيت من تسريع تأثيرها على السوق الأكثر ديناميكية في المنطقة، المملكة العربية السعودية، مع الوصول إلى واحدة من أكثر مجموعات المواهب تأهيلًا في لبنان". ويعمل هذا النمو على تعزيز مكانتنا كمرجع إقليمي للمجموعات الدولية التي نتعاون معها مسبقًا، ويُعزز قدرتنا على التعامل مع الشركات الإقليمية والشركات الناشئة سريعة النمو.نبذة عن شركة أكويزيتأكويزيت هي وكالة تسويق نمو مستقلة وحائزة على جوائز، وهي متخصصة في مساعدة الشركات على تحقيق نمو مستدام وهادف عبر الإنترنت. تأسست الوكالة في عام 2019، وتُقدّم مجموعة كاملة من خدمات التسويق الرقمي لجعل العلامات التجارية أكثر قابلية للاكتشاف، وربطها بالجماهير المناسبة، ودفع التحويلات، والتحسين المستمر - من تسويق الأداء إلى تحسين معدل التحويل، وإدارة استراتيجية المحتوى وعلاقات العملاء، وكل ما يتعلق بعلم البيانات.من خلال مكاتبها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ولبنان، تُوفّر شركة أكويزيت نموًا هامًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعملاء من جميع الأحجام والمجالات، بدءًا من رواد الصناعة العالميين إلى الشركات الناشئة المبتكرة في المراحل المبكرة، التي تمتد عبر أكثر من 40 دولة. حصلت شركة أكويزيت على لقب وكالة تسويق الأداء لعام 2023 من قبل مجلة Campaign Magazine، وهي مقر لأكثر من 50 موظفًا ومقرها في دبي. لمعرفة المزيد قم بزيارة الموقع الإلكتروني التالي ./ https://acquisit.io

