Albania Rosario Regresa a Puerto Rico con una Maleta Llena de Recuerdos y 'Childhood Nostalgia,' una nueva Coleccion

Childhood Nostalgia, Tributo a los Recuerdos de Una Alegre Niñez Colección de Albania Rosario y su Marca Nothing 2 Wear Concept presente Expo Moda Puerto Rico

Estas prendas no existen hasta que alguien las compra, es una forma eficaz de contribuir al problema del desperdicio en la industria de la moda.” — Albania Rosario

SAN JUAN, PUERTO RICO, October 15, 2024 /EINPresswire.com/ -- Visionaria ejecutiva de la moda, Albania Rosario debuta su colección “Childhood Nostalgia” en Expo Moda Puerto Rico en el Centro de Eventos & Convenciones. La visionaria empresaria Dominicana regresa a Puerto Rico después de mas de 20 años al lugar donde vivió experiencias inolvidables de su niñez...

Cuando su avión descendió en San Juan, miraba por la ventanilla viendo los edificios, el paisaje y el mar, no pudo evitar las emociones encontradas... La triunfante mujer de negocios ha recibido una multitud de premios y halagos por su desempeño como fundadora y directora de la Federación de Diseñadores de Latinoamérica FDLA en la ciudad de New York.

“Childhood Nostalgia”, marca un antes y un después para la marca Nothing 2 Wear Concept. Por primera vez esta incluye una explosión de colores inspirados en la niñez de Rosario, caramelos, jueguetes, munequitos, la brisa y el mar. Esta colección de estilo resort incluye piezas livianas, prácticas y modernas hechas en las más finas telas orgánicas, seda, algodón y otros. Con enfoque en una silueta muy femenina, esta también incluye piezas sin género para todos.

Durante la presentación en Expo Moda Puerto Rico, se presentó un montaje audiovisual de momentos de la niñez de Rosario, el cual incluyó los juegos que practicaba con sus amiguitos en el entorno escolar, la música que escuchaba, dibujos animados etc. Esta presentación transportó a los presentes a tiempos llenos de inocencia y nostalgia.

Enfocándose en el medio ambiente y cero desperdicios, esta colección es lograda a través de RESONANCE con la asistencia de Create ONE, una plataforma tecnológica que permite la sostenibilidad y las ganancias de las marcas de moda hecho en Santiago, Republica Dominicana.

Esta colección ya está disponible en:

Nothing 2 Wear Concept – Ventanas

