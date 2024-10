MDB, Oranfresh e Vision Global Service Vincono il Premio Innovazione per EIMA International 2024

La Macchina per la Raccolta delle Arance Sensore con riconoscimento ottico di forme e colori. EIMA INTERNATIONAL 2024 Premio "Segnalazione"

Tre imprese italiane hanno collaborato per la raccolta delle arance integrando tecnologie di controllo remoto , braccia antropomorfe, sensori e telecamere.

“Siamo orgogliosi di far parte di questa collaborazione per costruire soluzioni meccaniche nell'industria agricola che siano sicure per l'operatore e aumentino l'efficienza del lavoro che svolge”.” — Mario Di Biase, Founder of MDB Srl

FOSSACESIA, (CH), ITALY, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- MDB Srl Vision Global Service si sono aggiudicate il premio “Segnalazione” nell’ambito del concorso "Novità Tecniche", promosso da EIMA International 2024. Questo premio riconosce le innovazioni tecniche dei produttori del settore al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio, sempre più all'avanguardia per qualità produttiva, sicurezza e sostenibilità ambientale. Questa macchina sarà esposta a EIMA International dal 6 al 10 novembre presso lo stand MDB, situato nel Padiglione 16 - Stand A5.La macchina per la raccolta delle arance è nata da un'idea di Oranfresh Srl, che ha finanziato e coordinato i partner per unire diverse tecnologie per realizzare questo progetto. Le tecnologie utilizzate si basano sulla macchina MDB Pocket Lift Plus, che sfrutta un sistema di controllo remoto per garantire la sicurezza dell'operatore. Vision Global Service ha sviluppato un sistema di telecamere montate su un braccio antropomorfo che utilizza la visione di apprendimento automatico per riconoscere forme e colori, in modo da selezionare solo le arance mature e collocarle in delle cassette pronte per essere esposte e vendute. I vantaggi di questa macchina sono l'aumento della sicurezza dei lavoratori, della produttività e dell'efficacia nella selezione della frutta.Mario Di Biase, fondatore di MDB Srl, afferma: “Siamo orgogliosi di far parte di questa collaborazione per costruire soluzioni meccaniche nell'industria agricola che siano sicure per l'operatore e aumentino l'efficienza del lavoro svolto".Il Dott. Salvatore Torrisi, Socio e Amministratore di Oranfresh Srl, afferma: “Siamo consapevoli dell'influenza che la disponibilità di manodopera ha sul business degli agrumi, per questo stiamo realizzando un progetto volto a meccanizzare la raccolta delle arance, per aiutare così a risolvere un problema centrale del settore”.Andrea Raschiatore, AD di Vision Global Service, afferma: “I progressi compiuti nel riconoscimento ottico e della forma del frutto, uniti alla destrezza delle braccia antropomorfe, rendono questa soluzione una possibilità concreta di rivoluzionare il settore.”La macchina per la raccolta delle arance effettuerà test sul campo, durante i rimanenti mesi del 2024, che forniranno informazioni operative cruciali per le modifiche da apportare al prodotto prima di commercializzarlo. La data prevista per la produzione delle unità sarà la fine del 2025.MDB in sintesi:MDB Srl è stata fondata nel 1977 da Mario Di Biase in Abruzzo, Italia. La visione di MDB è quella di produrre soluzioni meccaniche sicure caratterizzate dall'ingegno italiano e da un design eccellente. La missione sostenuta quotidianamente è quella di consentire ai nostri clienti in tutto il mondo di utilizzare macchine innovative per svolgere il loro lavoro in modo sicuro ed efficiente. La serie Green Climber è una linea di macchine porta attrezzi radiocomandate che operano in condizioni di estrema pendenza, mantenendo l'operatore al sicuro. Dispongono di un'ampia gamma di accessori in base al compito da svolgere e vengono utilizzate nei settori della silvicoltura, della manutenzione autostradale, della paesaggistica e dell'agricoltura. Inoltre, MDB produce una serie di macchine speciali radiocomandate, come carrelli elevatori cingolati, minipale ed estrattori di fasci tubieri per l'industria petrolchimica, tutti progettati per garantire la sicurezza dell'operatore.Oranfresh in sintesi:Oranfreshsviluppa e produce una linea esclusiva di spremiagrumi automatici con l'obiettivo di soddisfare la crescente domanda di alimenti sani e succhi naturali per i settori del Vending, Supermarket e Horeca (Hotel / Restaurant / Café), utilizzando le tecnologie e i processi più innovativi. L’azienda – con stabilimenti produttivi, uffici e centro Ricerca & Sviluppo nell’area industriale dell’Etna Valley, a Catania – esporta in oltre 60 paesi nel mondo, tra cui Cina, USA, Australia, Paesi del Nord Europa, Medio ed Estremo Oriente e – naturalmente – Italia, dove le macchine Oranfreshsono presenti da più di quindici anni negli oltre 700 Autogrill delle più importanti città italiane, lungo la rete autostradale, negli aeroporti, nei più celebri punti ristoro e presso la catena McCafè del gruppo McDonald’s.Vision Global Service in sintesi:Da 40 anni, ci dedichiamo con passione alla progettazione di sistemi di Visione Artificiale in linea con Industry 5.0, personalizzati alle esigenze delle nostre aziende clienti. La nostra azienda nasce dall’esperienza dei soci fondatori, che dal 1982 lavorano alla realizzazione di applicazioni industriali con visione artificiale. Oggi siamo riconosciuti come partner d’eccellenza sul mercato internazionale per la realizzazione, installazione e assistenza di soluzioni customizzate, autonome o integrate per diversi settori, come l’Automotive, l’Industria della Plastica, della Carta, l’Industria Farmaceutica e Alimentare, grazie allo sviluppo interno di sistemi hardware industriali combinati a software di controllo. Investiamo costantemente in Ricerca e Sviluppo, oltre che nella formazione del team, per offrire ai nostri clienti un elevato grado di professionalità e affidabilità. Garantiamo assistenza completa ed espandibilità futura delle soluzioni adottate dal cliente, in modo da garantirne la redditività sull’investimento.

Intervista di Mario Di Biase alla Premiazione di EIMA International Tecnica Novità 2024

