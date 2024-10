Netflix与晶晨半导体深化战略合作，引领视频流媒体革新

BANGKOK, THAILAND, October 18, 2024 / EINPresswire.com / -- 曼谷,2024年10月15日 —— 全球领先的无晶圆半导体系统设计公司晶晨半导体,宣布与Netflix深化战略合作伙伴关系,以进一步优化Netflix服务的整合,并为全球运营商市场带来更多创新。此次合作将为运营商提供创新、成本效益高且能快速推向市场的机顶盒解决方案,使他们能够迅速进入市场。通过此前在系统级芯片参考平台上的紧密合作,晶晨半导体与Netflix致力于将Netflix服务无缝融入全球多样化的生态系统,推出具备增强功能和安全性能的最新版Netflix Ready Device Platform(NRDP)。在与Netflix合作的Hailstorm项目中,通过提供含Netflix认证的解决方案,充分证明了合作的成效并取得了成功。这一举措使原始设计制造商(ODM)能够提供流畅的观看体验、降低运营成本,加快产品上市,从而在快速发展的市场中引入新的服务。此外,晶晨半导体与Netflix还致力于推动创新。在过去几年中,两家公司紧密合作,通过促进低延迟音视频、多实例播放、流畅用户界面交互、热管理以及HDR处理等方面技术的进步,优化用户体验。同时,双方还将致力于探索人工智能技术在音视频领域的整合,以实现未来的创新。“晶晨半导体非常高兴能够深化与Netflix的合作,”晶晨半导体业务战略高级副总裁James Xie表示。“我们共同致力于帮助客户快速适应市场变化,提高服务质量,确保他们在快速发展的环境中保持竞争力。”晶晨半导体将于2024年10月15日至16日参加位于泰国诗丽吉王后国家会议中⼼举办的2024 APAC TV Summit并在114会议室中展示其最新的Netflix解决方案。Netflix全球合作伙伴项目高级总监Alan Wong表示:“我们很高兴能够与晶晨半导体扩大合作,使机顶盒市场更容易集成Netflix。通过这一创新举措和Netflix在全球范围内丰富的原创内容,我们将为更多会员提供精彩内容,提升他们的观看体验。”—完—编自英文译稿,原稿链接: https://www.amlogic.com/#News/index232.html 如有不一致之处,以英文为准关于晶晨半导体晶晨半导体是一家领先的无晶圆厂半导体公司,专注于高性能系统级芯片(SoC)的设计与开发。凭借创新技术和一流解决方案,晶晨半导体已拓展至边缘人工智能处理器、无线连接以及汽车电子等领域。晶晨半导体提供完整的解决方案,并配以领先的软硬件技术,助力客户快速开发出市场领先的产品。同时,晶晨半导体还致力于可持续发展,采用先进的硅处理技术以及电源管理解决方案。公司创立于硅谷,在全球范围内设有研发、支持及销售办公室。如需更多信息,请访问 www.amlogic.com 关于NetflixNetflix是全球领先的娱乐服务提供商之一,在190多个国家拥有2.78亿付费会员,会员可享受涵盖多种类型和语言的电视剧、电影和游戏。会员可以随时随地按需播放、暂停和继续观看,并可随时更改方案。

