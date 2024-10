CDPHE to send reminder texts and emails to Coloradans aged 50-64 about their annual flu vaccine

Denver (Oct. 14, 2024) — Beginning today, the Colorado Department of Public Health and Environment will send texts and email reminders to more than 874,000 Coloradans aged 50-64 whose records in the Colorado Immunization Information System show they may be due for their annual flu vaccine.

The text messages will come from 45778 and read:

From CDPHE: State public health records show you may be due for your annual flu vaccine. A flu vaccine is the best way to protect against the flu and its potential serious complications, including hospitalization and death. This is especially important for people at higher risk and older adults. Contact a vaccine provider today to get your flu vaccine. If you’ve already received your flu shot, let us know by replying to this text with the date given. For more information and to find a location near you, visit 123protectyouandme.org and vaccines.gov. Opt out=STOP

Emails will come from cdphe.vaccine.registry@state.co.us and read:

Hello,



State public health records from the Colorado Immunization Information System show you may be due for your annual flu vaccine. A flu vaccine is the best way to protect against the flu and its potential serious complications, including hospitalization and death. This is especially important for people at higher risk and older adults. Flu vaccines prevent millions of flu-related illnesses and doctor’s visits and prevent tens of thousands of hospitalizations each year. Getting a flu vaccine can be the difference that keeps you or someone you love out of the hospital.



Contact a health care provider, a local pharmacy, or a local public health agency to make a vaccine appointment today. Learn more about the flu vaccine and its effectiveness and find a vaccine provider near you.



If you already got your flu vaccine, let us know by completing this secure Google form. We are standing by to update your immunization record in CIIS.

Medicare, Medicaid, CHP+, and most private health insurers cover the full cost of the flu vaccine. You don’t have to pay anything to health care providers that accept your health plan. If you don’t have health insurance, you can still get the flu vaccine for free or low cost at certain health care providers. Free and low-cost vaccine providers, as well as additional information on flu vaccines, can be found at 123protectyouandme.org. Protect yourself and your loved ones against the flu by contacting your health care provider, a local pharmacy, or your local public health agency to make a vaccine appointment today.

###

Denver (14 de octubre de 2024) — A partir del día de hoy, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado enviará mensajes de texto y correos electrónicos a más de 874,000 coloradenses 50-64 años a quienes, según los registros del Sistema de Información de Inmunización de Colorado (CIIS), les ha llegado el momento de aplicarse la vacuna anual contra la gripe influenza.

Los mensajes de texto provendrán del 45778 y dirán lo siguiente:

De parte del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado: Los registros estatales de salud pública indican que a usted le toca aplicarse la vacuna anual contra la gripe influenza. La vacunación es la manera más efectiva de prevenir cuadros de enfermedad graves causados por la gripe incluyendo la hospitalización y la muerte. Esto es de especial importancia en el caso de las personas con mayor riesgo de enfermarse, incluidos los adultos mayores. Póngase en contacto hoy mismo con un proveedor para aplicarse esta vacuna. Si ya se ha aplicado la vacuna contra la gripe, infórmenos respondiendo a este mensaje de texto con la fecha en que la recibió. Para más detalles y para encontrar un sitio cerca de su domicilio para vacunarse, visite 123protegeteatiyami.org y vaccines.gov/es. Para darse de baja escriba STOP.

Los correos electrónicos provendrán de cdphe.vaccine.registry@state.co.us y dirán lo siguiente:

Hola,



Los registros estatales de salud pública del Sistema de Información de Inmunización de Colorado (CIIS) indican que a usted le toca recibir la vacuna anual contra la gripe influenza. La vacunación es la mejor manera de protegerse contra la gripe influenza y sus posibles complicaciones graves, incluyendo la hospitalización y la muerte. Esto es especialmente importante para las personas con mayor riesgo de enfermarse y los adultos mayores. Las vacunas contra la gripe influenza previenen millones de enfermedades y visitas al médico relacionadas con la gripe. Además, evitan decenas de miles de hospitalizaciones cada año. Vacunarse contra la gripe influenza puede evitar que usted o un ser querido tenga que ser hospitalizado.



Comuníquese con su proveedor de atención médica, su agencia local de salud pública o la farmacia de su vecindario para programar hoy mismo una cita de vacunación. Obtenga más detalles sobre las vacunas contra la gripe influenza y su eficacia, y encuentre un proveedor de vacunas cerca de usted.



Si ya se ha aplicado la vacuna contra la gripe influenza, tenga a bien informarnos al respecto completando este formulario confidencial de Google. Estamos listos para actualizar su registro de vacunación en nuestro Sistema de Información de Inmunización (CIIS).

Medicare, CHP+, Medicaid y la mayoría de los seguros médicos privados se harán cargo del costo de la vacuna contra la gripe. Usted no tiene que pagar nada a los proveedores de atención médica que aceptan su plan de salud. Si no tiene seguro de salud, puede vacunarse contra la gripe gratuitamente o a bajo costo en ciertos sitios prestadores de servicios de salud. Para hallar informaciones sobre vacunas gratuitas y a bajo costo y proveedores de vacunas contra la gripe influenza, visite 123protegeteatiyami.org. Protéjase a sí mismo y a sus seres queridos contra la gripe. Comuníquese con su proveedor de atención médica, su agencia local de salud pública o la farmacia de su vecindario para programar hoy mismo una cita de vacunación.

###