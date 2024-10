פתרון המיכון מבוסס הענן של Mavenir זכה ב-Network X Award למוצר הענן החדשני ביותר

פתרון המיכון מבוסס הענן של Mavenir, המוביל בתעשייה, מקצץ עד 92% מזמן פריסת השירות ומפחית את העבודה הידנית עד 80% עבור פריסה ותפעול רשת

פריז, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, חלוצה בתשתית רשת מבוססת ענן, הוכרה כמובילה עולמית בחדשנות במגזר הטלקום, וזכתה ב-Network X Awar המוערך לשנת 2024 עבור מוצר הענן החדשני ביותר. הערכה זו מאשרת מחדש את המצוינות של Mavenir באספקת פתרונות מיכון מבוססי ענן מתקדמים למפעילות רשת סלולרית (MNO). פרס זה מחזק את המומנטום של Mavenir שמוסיפה אותו לרקורד המרשים שלה, לאחר שכבר זכתה ב-Network X Award לשנת 2023 עבור פתרון מיכון מצטיין בסביבת Open RAN.

הפרס מעניק כבוד למוצר הרשת מבוסס הענן שהביא את השינוי הגדול ביותר בביצועי רשת עבור חברות MNO. השופטי של Network X Award ביצעו הערכה לפתרון מיכון ה-5G מבוסס הענן של Mavenir לפי חמישה קריטריונים מרכזיים. השופטים העריכו את הפתרון של Mavenir עבור רמת החדשנות שלו, ההשפעה של טכנולוגיית הענן על ביצועי הרשת, הזמן ויחס העלות/יעילות של הפריסה, יעילות תפעולית, ורלוונטיות ויעילות שהוכחו באמצעות ביצועים מציאותיים. הכרה זו מחזקת את ההובלה של Mavenir במיכון פריסות רשת 5G בענן, ומעצימה את ה-MNO להאיץ את הזמן לשוק ולהקטין את עלות הבעלות הכוללת (TCO).

המיכון מבוסס הענן של Mavenir מאפשר ל-MNO להאיץ את המעבר שלהם ל-5G. הפתרון מספק מיכון ותזמון מקצה לקצה של פריסת תוכנה וניהול מחזור החיים של פונקציות הרשת, המאפשר פריסת רשת מהירה יותר, גמישות רבה יותר ויכולת הרחבה חלקה. יכולות המיכון המקיפות של Mavenir כוללות מיכון התשתית, מיכון של פלטפורמת ענן, מיכון של פונקציות הרשת ומיכון של מערכת ההזרמה של ה-CI/CD. הפתרון מייעל את הפריסה הראשונית ביום הראשון של פונקציות רשת מבוססות ענן (CNF) כמו גם את פעולות ניהול מחזור החיים מהיום השני, כולל שדרוגים והחזרות.

בג'וי פאנקאג'קשן (Bejoy Pankajakshan), מנהל טכנולוגיה ואסטרטגיה ראשי ב-Mavenir, "הפתרון שלנו מפשט ומאיץ את פריסת הרשת והשירותים, ומספק נתיב חסכוני ל-5G. על ידי צמצום דרישות הזמן, העלות והמשאבים, הלקוחות שלנו יכולים ליישם במהירות חידושים ותכונות, ולהישאר בחלק הקדמי של השוק המתפתח במהירות".

פרסי Network X מציגים את ההתקדמות והמנהיגות ברחבי תעשיית הטלקומוניקציה העולמית עם פרויקטים ויוזמות החוגגות חדשנות, שיתוף פעולה וקיימות.

הערות לעורכים:

מיכון מבוסס ענן - Mavenir

זוכי פרס Network X לשנת 2024

זוכת פרסי Network X לשנת 2023: פתרונות מיכון הרשת מבוססי הענן Open RAN Intelligent Controller (O-RIC) זוכים בפרס פתרון המיכון יוצא הדופן ב-Open RAN Award ב-Network X 2023 - Mavenir

זוכת פרסי Network X לשנת 2022: Mavenir זוכה בפרסי Outstanding Core Network Solution ו-Outstanding Open RAN Solution ב- Network X Awards - Mavenir

אודות Network X:

Network X, שהתקיים ב-8-10 באוקטובר 2024 ב-Expo Porte de Versailles בפריס, הוא האירוע היחיד שמפגיש את השווקים הנייחים והניידים כדי לחבר ולבנות מודלים עסקיים, מסגרות וגישות לייצור רווחי B2B ובמגזר הצרכני עם בינה מלאכותית, רשתות סיבים ו-5G מאופשרי ענן.

Network X מושכת קהל עולמי של יותר מ- 5,000 אנשי תשתית ושירותים בכירים מטלקו, ספקים מובילים, גופי תעשייה, ממשלות, אנליסטים ומדיה, כולל יותר מ- 1,500 מפעילים. האירוע לשנת 2024 יעסוק באתגרים ובשינויים הנוכחיים בתעשייה באמצעות חמישה נושאים מרכזיים: סיבים, רשתות ושירותי Wi-Fi, תחבורה אופטית, רשתות סלולריות ושירותים ניידים.

אודות Mavenir

Mavenir מבניר בונה את עתיד הרשתות כיום פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com.

משרד יחסי ציבור של Mavenir

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

תמונת יח"צ הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/27577da1-f134-4ab5-be3f-76c08e051304

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.