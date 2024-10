BLUETTI Lança Campanha "Primavera de Aventura" para Promover Energia Limpa em Atividades ao Ar Livre no Brasil

SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRAZIL, October 16, 2024 / EINPresswire.com / -- Nesta primavera, a BLUETTI, líder em soluções de energia limpa, está lançando a campanha " Primavera de Aventura " no Brasil, de 16 de outubro a 5 de novembro. Sob o tema “Desperte o Explorador em Você com BLUETTI nesta Primavera”, a iniciativa incentiva as pessoas a explorar as deslumbrantes paisagens brasileiras, promovendo a sustentabilidade. Ao compartilhar suas experiências ao ar livre, os participantes concorrem a prêmios incríveis, incluindo um Apple iPhone 16 Pro e estações de energia portáteis da BLUETTI."O nome da nossa marca diz tudo. O 'BLUE' simboliza o céu azul (blue sky)que queremos preservar, os dois 'T's representam tecnologia e o futuro ('tomorrow'), enquanto o 'I' representa a inovação que nos motiva a desenvolver continuamente soluções avançadas de armazenamento de energia. Nosso objetivo é impulsionar um futuro sustentável com energia limpa para todos", explicou o porta-voz da BLUETTI, sobre a motivação por trás da campanha. "Por meio desta campanha, convidamos aventureiros de todo o Brasil a explorar a natureza de forma responsável, com energia verde."Visão Geral da CampanhaA campanha "Primavera de Aventura" será dividida em duas fases:Capítulo 1 (16 de outubro - 29 de outubro): Conforto em Cada JornadaDescubra o Brasil com Conforto: BLUETTI Acompanha Você em Cada PassoDurante esta fase, os participantes são convidados a compartilhar suas melhores dicas para se manter confortável enquanto fazem trilhas, acampam ou aproveitam outras aventuras ao ar livre. As estações de energia portáteis BLUETTI EB3A EB70S são apresentadas como os companheiros perfeitos para essas atividades, já que essas estações compactas podem alimentar vários dispositivos simultaneamente.Capítulo 2 (30 de outubro - 5 de novembro): Viva a Energia do Ar LivreMais Energia, Mais Diversão: Mostre o Seu Espírito Aventureiro com a BLUETTIEsta fase foca em compartilhar esportes e atividades ao ar livre, como vôlei de praia, churrascos ou festas dançantes. Os participantes são incentivados a compartilhar suas experiências ao ar livre e imaginar como tudo poderia ser diferente com a estação de energia portátil BLUETTI AC180.Participe e Ganhe Prêmios GenerososOs participantes desta campanha podem concorrer a prêmios emocionantes, incluindo os gadgets mais recentes e produtos BLUETTI. Aqui estão os prêmios disponíveis:Prêmio de Participação:· Cupom BLUETTI: R$150· bolsas de lona BLUETTI (para os primeiros 100 participantes)Primeiro Prêmio· Apple iPhone 16 Pro x1· Estação de Energia Portátil BLUETTI AC180 x1· Kit Lifestyle BLUETTI x2 (incluindo camisa pólo, camiseta, kit de talheres outdoor, boné de beisebol, garrafa de água, bolsa de lona)Segundo Prêmio· Estação de Energia Portátil BLUETTI EB70S x2· Cupom BLUETTI de R$5.000 x2· Kit Lifestyle BLUETTI x4 (incluindo ckit de talheres outdoor, boné de beisebol, camiseta)Terceiro Prêmio· Estação de Energia Portátil BLUETTI EB3A x3· Cupom BLUETTI de R$2.000 x2· Kit Lifestyle BLUETTI x5 (camisa pólo, bolsa de lona, garrafa de água)Todos os participantes que enviarem uma foto temática válida no site da BLUETTI receberão um cupom de R$150, e os primeiros 100 participantes também ganharão uma bolsa de lona com a marca BLUETTI. Além disso, haverá três sorteios no Instagram durante a campanha, oferecendo ainda mais chances de ganhar.Como ParticiparSiga estas 3 etapas para entrar na campanha:1.Capture fotos que correspondam ao tema de cada fase.2.Envie as fotos para o site da BLUETTI ou no Instagram.3.Aguarde os anúncios dos vencedores e o recebimento dos prêmiosEsta campanha é aberta a todos, e os participantes podem entrar em várias fases para aumentar suas chances de ganhar. Todos os prêmios serão enviados a partir de 7 de novembro.Explore com a BLUETTI Nesta PrimaveraA primavera é o momento ideal para embarcar em uma aventura ecológica com a BLUETTI. Com suas estações de energia portáteis, os entusiastas do ar livre podem manter seus dispositivos essenciais carregados, desde telefones até utensílios de cozinha. Alimentados por energia solar, as estações de energia portáteis BLUETTI garantem uma experiência ao ar livre sem interrupções, permitindo que os exploradores aproveitem a natureza sem se preocupar com a falta de energia. Participe para ganhar estações de energia portáteis BLUETTI agora mesmo.Sobre a BLUETTIComo pioneira em tecnologia de energia limpa, a BLUETTI está comprometida com um futuro sustentável, oferecendo soluções acessíveis de armazenamento de energia verde para uso interno e externo. Por meio de iniciativas como o programa LAAF (Iluminando as Famílias Africanas), a BLUETTI se dedica a levar energia para 1 milhão de famílias africanas em áreas sem acesso à rede elétrica. Com forte foco na inovação e nas necessidades dos clientes, a BLUETTI se consolidou como líder de confiança no setor em mais de 110 países e regiões.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.