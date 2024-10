EBC Financial Group、2つ目のオーストラリア金融サービス業ライセンスを取得し、 アセットマネジメントサービスへ参入

EBC Financial Groupはオーストラリア金融サービス業ライセンスを新たに取得し、機関投資家および資産家向けのグローバルな資産運用サービスへ参入

EBCは2つ目のAFSL(オーストラリア金融サービス業ライセンス)を取得。資産家や機関投資家向けのグローバルな資産運用サービスを拡大し、資産管理業務やファミリーオフィスの展開も計画している。

AUSTRALIA, October 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (以下、当社)は、グローバルな資産運用事業の拡大に向けた重要な一歩として、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)から資産運用に関するオーストラリア金融サービス業ライセンス(AFSL)を取得しました。AFSLを取得したことで、当社のオーストラリアでの存在感を高めるだけでなく、グローバル市場全体での顧客へのサービス提供能力を強化し、世界規模で多様な規制対象の資産運用サービスを提供するという当社の広範な戦略を推し進めることになります。

EBC Asset Management Pty Ltd に交付された新しいライセンスは、当社の既存のサービスを強化するものです。このライセンスは、当社の一般的な金融アドバイスに関する既存のAFSLを補完し、不動産、債券、株式、プライベートエクイティやベンチャーキャピタルを含むオルタナティブ投資など、広範な資産クラスにわたる包括的な投資戦略を提供するEBCグループの能力を強化します。これは、グローバルな金融エコシステムの拡大に向けた当社の継続的な取り組みの重要なマイルストーンになります。

グローバル戦略:進化する投資環境への対応

世界経済の不確実性と市場のボラティリティが高まるなか、より多くの富裕層や機関投資家が安定した資産運用ソリューションを求めています。当社の資産運用サービス提供のためのAFSLの取得は、こうしたダイナミクスの変化への戦略的対応であり、顧客への柔軟な投資オプションの提供と市場アクセスの強化を可能にします。当社はAFSLを取得することで、オーストラリアだけでなく世界市場全体で、信頼性の高い多様な投資戦略に対する需要の高まりに対応する態勢を整え、オーストラリアのような規制され透明性の高い環境において、世界中の顧客へ当社の専門知識を生かしたアドバイザリーサービスを提供できるようになります。

これまで当社は、一般金融アドバイスの提供を認めるAFSLのもと、リテール顧客とホールセール顧客の双方に幅広い金融商品とサービスを提供してまいりました。現在、当社は管理投資スキームおよび証券の持分の発行、申込み、取得、変動、処分を含む金融商品取引を仲介することが可能です。新ライセンスにより当社はホールセール顧客専用の専門的なサービスである投資管理プラン(投資家主導のポートフォリオ・サービスを除く)や証券に関する一般的な金融商品アドバイスを全世界で提供することが可能になります。また、顧客資産の保護と透明性の向上を提供する資産管理業務の提供も可能となります。

当社オーストラリア事業統括責任者であるクリス・ワンは「このライセンスの取得は、当社の資産運用能力を拡大する一方で、最高水準の規制を維持するというコミットメントを反映したものです。私たちは、資産家や機関投資家の皆様の様々なご要望にお応えできるよう、多様で堅実な投資ポートフォリオを提供することに専心しています」 と語りました。

オーストラリアの富裕層市場への戦略的進出

オーストラリアには、資産が100万米ドルを超える富裕層が約40万人おり、相当数の資産家が存在しています。アセット・マネジメントのAFSLを取得することにより当社は、ファミリーオフィスや国際投資商品など、拡大するオーストラリアの資産運用ニーズに特化した投資戦略を提供し、この市場を活用する態勢を整えます。当社のグローバルな経験は、顧客が国ごとに異なる複雑な規制システムを乗り越え、海外投資を成功させる上でも役立つと確信しています。

さらにクリス・ワンは以下のように述べました。「我々は、成長するオーストラリアの 富裕層セグメントに計り知れない可能性を感じています。当社の目標は、グローバルな専門知識を活用し、多様で革新的な投資戦略を通じて、投資家のポートフォリオの最適化を支援することです。また、近い将来、ファミリーオフィスやその他のグローバル投資商品にもサービスを拡大する予定です」。

資産管理業務とファミリーオフィス:今後の成長の中核

当社の長期戦略の中核をなす資産管理業務は、当社がオーストラリアで提供するサービスにとって不可欠な追加要素である。資産管理業務を通じて、当社は顧客資金の分別管理を確実にし、資産の透明性とコンプライアンスを確実なものにします。当社が計画しているファミリーオフィスは、資産家や機関投資家にオーダーメイドの資産管理サポ ートを提供し、税金の申告や遺産相続を含む、複雑かつ国際的な資産管理ニーズに対応することで、 当社が世界中の顧客にサービスを提供する能力をさらに強化します。

当社は、新たなアセットマネジメントのライセンスを取得することで、先進国市場と新興国市場の両方で、ホールセール顧客に優れた金融サービスを提供し、そのグローバルなプレゼンスを引き続き確固たるものにしていきます。この戦略的な取り組みは、世界中の投資家の進化する需要に応え、洗練された投資ソリューションを提供するという当社の使命に合致しています。



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.