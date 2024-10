Duck Creek Technologies Mengakuisisi Risk Control Technologies untuk Menyediakan Solusi Manajemen dan Mitigasi Risiko Komprehensif

Platform Risk Control Akan Diintegrasikan Secara Penuh ke dalam Rangkaian Solusi SaaS Komprehensif Duck Creek untuk Perusahaan Asuransi P&C dan Umum

BOSTON, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hari ini, Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas yang menetapkan masa depan asuransi properti dan kecelakaan (P&C), mengumumkan telah mengakuisisi Risk Control Technologies, Inc. (“RCT”), penyedia solusi manajemen risiko dan pengendalian kerugian yang berkantor pusat di Toronto. Investasi strategis ini siap mentransformasikan cara operator asuransi mencegah kerugian dan mengatasi risiko, yang memungkinkan penerapan kemampuan AI dan pembelajaran mesin canggih di lini terdepan.



“Ketika dunia menghadapi risiko yang meningkat—baik akibat perubahan iklim, ancaman siber, atau tantangan lainnya yang muncul—memiliki alat bantu canggih untuk mengatasi eksposur ini sangatlah penting. Risk Control merupakan pemimpin tidak hanya dalam mengidentifikasi potensi kerugian, tetapi mencegahnya melalui mitigasi risiko preemtif,” ujar Mike Jackowski, Kepala Pejabat Eksekutif (CEO) di Duck Creek Technologies. “Selain memiliki kesamaan nilai inti dengan Duck Creek, pemimpin dan anggota tim Risk Control memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam di bidang asuransi. Bersama, kami akan membantu perusahaan asuransi untuk bekerja sama secara erat dengan pemegang polis mereka guna mencegah kerugian, meningkatkan keselamatan, dan melakukan persiapan yang lebih baik untuk masa depan.”

Platform RiskHub RCT akan meningkatkan kualitas rangkaian produk teknologi asuransi SaaS Duck Creek, yang memperkuat secara lebih lanjut kemampuan Duck Creek untuk meningkatkan keakuratan penjaminan, mengoptimalkan proses klaim, dan mengurangi eksposur risiko secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan solusi RCT ke dalam platform Duck Creek Technologies, operator asuransi akan memiliki kemampuan prediktif yang kuat sehingga mampu mengelola risiko penjaminan dengan lebih baik serta memaksimalkan pengalaman manajemen polis dan klaim yang efisien dan terintegrasi.

“Menjadi bagian dari Duck Creek Technologies akan memperkuat sasaran kami untuk membantu operator mengoptimalkan dan meningkatkan jangkauan data risiko di seluruh bisnis mereka,” ujar David Da Costa, Kepala Pejabat Eksekutif (CEO) Risk Control Technologies. “Kami merasa antusias dapat menjadi bagian dari Duck Creek dan berkolaborasi secara erat untuk menyediakan inovasi teknologi modern yang mentransformasikan industri asuransi dan membantu perusahaan asuransi untuk memperkuat keterlibatan nasabah mereka dan mendorong efisiensi operasional yang berdampak besar. Kami menantikan babak baru ini dan peningkatan kemampuan yang kini kami dapat tawarkan ke pasar sebagai bagian dari keluarga Duck Creek."

Platform penilaian risiko dan pengendalian kerugian terkemuka di industri RCT akan terintegrasi dengan lancar dengan rangkaian produk komprehensif Duck Creek untuk memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data untuk semua pemangku kepentingan guna meningkatkan mitigasi risiko proaktif.

“Saya yakin bahwa gabungan kekuatan Duck Creek dan Risk Control, dua mitra paling tepercaya kami, akan menghasilkan peningkatan kemampuan dan solusi inovatif bagi pasar untuk meningkatkan manajemen risiko dan pengendalian kerugian,” ungkap Murali Natarajan, Wakil Presiden Senior dan Kepala Pejabat Informasi (CIO) West Bend Mutual Insurance. “Kami menantikan dampak positif yang dihasilkan integrasi ini pada proses penjaminan kami, yang pada akhirnya akan menguntungkan bisnis dan nasabah kami.”

Raymond James & Associates menjabat sebagai konsultan keuangan untuk Risk Control Technologies terkait transaksi ini.

Tentang Risk Control Technologies

Risk Control Technologies Inc. (RCT) adalah penyedia perangkat Lunak Manajemen Risiko dan Pengendalian Kerugian terkemuka untuk industri asuransi. Platform RiskHub RCT membantu penjaminan menilai risiko, dan memanfaatkan alat bantu penilaian risiko yang tepat berdasarkan kompleksitas risiko. RCT membantu lebih dari 150 organisasi asuransi memperbaiki rasio kerugian mereka, meningkatkan retensi nasabah, menerapkan efisiensi operasional, dan memanfaatkan wawasan data yang kuat untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Pelanggan RCT mencakup beragam jenis organisasi asuransi, yang beroperasi di berbagai lini bisnis. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi, www.riskcontroltech.com.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas yang menggambarkan masa depan industri asuransi properti dan kecelakaan (P&C) dan umum. Kami adalah platform tempat dibangunnya sistem asuransi modern, dengan memungkinkan industri untuk memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya ada untuk mendampingi individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka paling membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite), yang semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X.

