Monument schließt Kooperationsvertrag ab und gewährt Odyssey Zugang zur Burnakura-Mühle

VANCOUVER, British Columbia, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) („Monument“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung („MOU“ oder „Kooperationsvertrag“) mit Odyssey Gold Limited (ASX: ODY) („Odyssey“) über ihre jeweiligen Tochtergesellschaften bekanntzugeben. Der Vertrag sieht eine Möglichkeit der Zusammenarbeit bei der Verarbeitung von Erz aus dem Tuckanarra-Goldprojekt („Tuckanarra“) durch die Burnakura-Mühle von Monument in der Nähe von Meekatharra, Westaustralien, vor, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Im Rahmen der bestehenden Joint-Venture-Vereinbarung hält Monument eine 20-prozentige Beteiligung an Tuckanarra, während Odyssey die restlichen 80 Prozent besitzt. Das Tuckanarra-Projekt liegt etwa 40 km südwestlich der Goldverarbeitungsanlage Burnakura von Monument im Murchison Goldfield (Abbildung 1).

Abbildung 1: Murchison-Goldfeld

President und CEO Cathy Zhai kommentierte dies wie folgt: „Ich bin sehr zufrieden mit der Umsetzung dieser Absichtserklärung mit Odyssey, die mit der Entwicklungsstrategie von Monument zur Steigerung des Produktionspotenzials in der Region Murchison übereinstimmt. Da Juniorunternehmen weiterhin mit den Herausforderungen und Risiken der Rohstoffindustrie konfrontiert sind, stellt diese Zusammenarbeit eine Win-win-Situation und ein Geschäftsmodell dar, das die potenzielle Lebensdauer der Mine des Murchison-Goldprojekts verlängern, die Kapitalrendite beschleunigen und den freien Cashflow verbessern kann. Es wird auch den direkten Zugang von Explorationsunternehmen zu Barmitteln ohne große Verwässerung unterstützen, um Goldfunde in diesem produktiven Murchison Goldfield voranzutreiben.“

Frau Zhai fügte hinzu: „Odyssey ist unser Joint-Venture-Partner in Tuckanarra. Durch die Integration des potenziellen Erzes von Tuckanarra in unseren Minenplan könnten wir unser Produktionsportfolio möglicherweise um bis zu 20 % der Tuckanarra-Ressourcen erweitern und die Auslastung unserer Mühlenkapazität verbessern. Der Austausch technischer Studien und die Erkundung dieser Zusammenarbeit könnten zu einer optimierten Produktion und Ressourcenerkundung führen, von der beide Seiten profitieren würden.“

Frau Zhai betonte außerdem: „Parallel dazu bleibt Monument seiner unabhängigen technischen Studie mit SRK Consulting verpflichtet und setzt die Vorbereitungen für den möglichen Start seiner Murchison-Produktionsinitiative fort.“

Hintergrund

Infolge der erfolgreichen gewerblichen Produktion in der aufgerüsteten Anlage der Goldmine Selinsing für die Aufbereitung von Goldsulfidkonzentrat widmet sich Monument nun seinem Murchison Gold Project mit Blick auf die potenzielle gewerbliche Produktion. SRK Consulting (Australasien) Pty Ltd („SRK“) ist derzeit mit den wirtschaftlichen Abwägungen beauftragt. Dies beinhaltet eine Kapazitätsbewertung der Mühle von Burnakura in Bezug auf die Wiedereröffnung und potenzielle Aufrüstungsmöglichkeiten für bis zu 750.000 Tonnen pro Jahr. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Förderung von Bergbaubetrieben setzt Monument weiterhin auf sein starkes Produktionsmanagementteam, um Wachstum und Effizienz voranzutreiben.

Monument verfügt über geschätzte Mineralressourcen von 5,59 Mio. t mit 2,12 g/t für 381.000 Unzen, bestehend aus angezeigten Mineralressourcen von 4,04 Mio. t mit 2,3 g/t Gold für 293.000 Unzen, abgeleiteten Mineralressourcen von 1,55 Mio. t mit 1,8 g/t Gold für 88.000 Unzen bei Burnakura („NI 43-101 Technical Report: Aktualisierte Mineralressourcen, Goldprojekt Burnakura, Westaustralien, Australien“, erstellt von SRK, verfügbar unter www.monumentmining.com); und historische Mineralressourcen (JORC-Ressource) 2,2 Mio. t mit 2,2 g/t Au für 153.000 Unzen bei Gabanintha, plus 20 % freier übertragener Anteil am Goldprojekt Tuckanarra (Abbildung 1).

Das Tuckanarra-Goldprojekt von Odyssey ist Teil der ertragreichen Murchison-Goldfelder. Das Projekt verfügt derzeit über eine angezeigte und abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 5,14 Mio. t mit 2,5 g/t Au für 407.000 Unzen Gold. Dies beinhaltet eine hochwertige Teilmenge von 2,25 Mio. t mit 3,9 g/t für 283.000 Unzen Gold über einem Cutoff-Gehalt von 2,0 g/t Au. Etwa 4,2 Mio. t mit 2,3 g/t Au für 311.000 Unzen sind durch Bergbaukonzessionen abgedeckt. Weitere Informationen zu Odyssey Gold finden Sie unter www.odysseygold.com.au.

Kooperation

Das MOU zwischen Odyssey und Monument ist ein nicht bindender Vertrag, der den Rahmen für die beiden Unternehmen festlegt, um die Nachhaltigkeit der Anlage in Burnakura (Abbildung 2) zur Aufbereitung von Tuckanarra-Erz zu bewerten, die technischen, kommerziellen und logistischen Anforderungen für gemeinsame Tätigkeiten oder gegebenenfalls die Lohnaufbereitung zu beurteilen und die kommerziellen Bedingungen für die Erzaufbereitung in Burnakura auszuhandeln.

Abbildung 2: Goldverarbeitungsanlage Burnakura in Burnakura (0,26 Mio. t/Jahr)

Da beide Parteien Studien zu ihren jeweiligen Betrieben durchführen, ermöglicht das MOU Odyssey und Monument, die Studienergebnisse gemeinsam zu nutzen, um den Bergbau und die Erzverarbeitung zu optimieren. Das MOU ermöglicht auch die Zusammenarbeit in den jeweiligen technischen Fachgebieten der beiden Unternehmen, darunter Odysseys Kenntnisse der lokalen Geologie und Goldmineralisierung, der Exploration und der Beziehungen zu lokalen Interessengruppen in Kombination mit dem Know-how von Monument in den Bereichen Verarbeitung, Bergbau und Metallurgie.

Die Parteien werden zu gegebener Zeit eine endgültige Vereinbarung aushandeln.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 250 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich mit Blick auf die Nachhaltigkeit für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden wie auch der einwandfreien Unternehmensführung ein.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

„Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.“

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan, Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetieren“, „vorgesehen“, „schätzt“, „sagt voraus“, „beabsichtigt“, „erhofft“ oder „erhofft nicht“ oder „glaubt“ sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar. Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse „unternommen“, „eintreten“ oder „erreicht“ werden „können“, „könnten“ oder „würden“. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Bargeldkosten pro Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing und der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Abbildungen zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c19bec9-6fcf-4f2d-9522-0fe177d3c870

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8186727d-0f45-479c-8ae5-b1dcd6a5236a

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.