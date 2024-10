El Programa de Prevención del Uso de Sustancias de Identity, Inc. será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” por Radio América 

MARYLAND, October 10 - For Immediate Release: Thursday, October 10, 2024 ROCKVILLE, Md., 10 de octubre del 2024—Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Nora Morales, directora de programas de Identity, Inc.; y Pedro Rodríguez, cónsul de El Salvador. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 11 de octubre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. El programa radial iniciará destacando el programa de prevención del uso de sustancias que ofrece Identity, Inc. Familias del Condado de Montgomery que necesiten apoyo en torno a la prevención o tratamiento contra la adición de drogas de sus hijos pueden obtener orientación gratuita con profesionales capacitados para ayudarlos mediante tratamientos, rehabilitación y apoyo emocional. La ayuda esta disponible sin importar del estado migratorio o de la cobertura médica de los individuos. Para obtener más información puede comunicarse al 301.272.4190. La directora de programas, Nora Morales compartirá todos los detalles. El programa radial concluirá con información sobre la próxima jornada extraordinaria del Consulado General de El Salvador con el fin de facilitar la disponibilidad de atención al cliente. Por lo general, las horas de atención son de lunes a viernes, pero este mes, también se atenderá el sábado 26 de octubre en la sede consular ubicada en el 926 Philadelphia Ave., en Silver Spring. Durante la jornada extraordinaria se podrán solicitar pasaportes, tarjetas de identidad personal y poderes. El Cónsul Pedro Rodríguez compartirá todos los detalles. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 24-362

Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

