Profiscient dévoile Digimentor : la plateforme de marketing digital gratuite dédiée au succès en ligne des TPE-PME

Plateforme Digimentor

L’agence de marketing digital Profiscient annonce le lancement de Digimentor, la plateforme conçue pour aider les TPE-PME à développer leur stratégie digitale.

Digimentor vise à démocratiser le marketing digital en offrant des cours et tutos gratuits, permettant aux TPE-PME de réussir en ligne avec l'appui de nos experts.” — Alexis Lhuillier, Fondateur de Profiscient

PARIS, FRANCE, October 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Profiscient, agence spécialisée en marketing digital, lance Digimentor , une plateforme révolutionnaire qui rend le digital accessible à toutes les petites entreprises. En offrant des cours gratuits et l’accompagnement d’experts, Digimentor brise les barrières à la transformation digitale des TPE-PME. La plateforme propose des parcours complets en SEO, Google Ads, création de sites web et bien plus, pour que chaque entrepreneur puisse enfin maîtriser sa stratégie digitale et réussir en ligne.La méthode Digimentor : simple, accessible et efficaceDisponibles pour accompagner les entreprises dans l’implémentation de leurs stratégies digitales, les experts Digimentor ont à cœur de transmettre leur expertise. Avec plus de 120 heures de contenu pédagogique et un suivi personnalisé, Digimentor garantit à tous les apprenants un accompagnement de qualité.La méthode Digimentor, en 4 étapes simples :1. Choisissez un parcours : que ce soit pour améliorer votre référencement SEO, lancer des campagnes Google Ads ou créer un site web sur WordPress… les parcours sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des TPE, PME et startups.2. Visionnez les vidéos : suivez des cours pratiques basés sur l’expertise acquise dans divers secteurs d’activité.3. Mettez en place en autonomie : appliquez les stratégies apprises, étape par étape, avec le soutien de votre mentor.4. Soyez accompagné par un expert : réservez des séances d’accompagnement pour valider vos actions, optimiser vos résultats et poser vos questions afin de progresser rapidement.Des parcours sur mesure pour booster la croissance des TPE-PME et startupsFace à une concurrence accrue, la digitalisation est devenue un enjeu clé pour les petites entreprises, Digimentor se positionne comme le partenaire indispensable pour celles qui souhaitent optimiser leur présence en ligne. Digimentor propose une large sélection de parcours gratuits adaptés aux besoins des petites et moyennes entreprises :· Parcours SEO : maîtrisez les fondamentaux du référencement naturel pour améliorer votre visibilité sur Google.· Parcours Google Ads : créez et optimisez des campagnes publicitaires efficaces.· Parcours Réseaux Sociaux : apprenez à créer du contenu viral et à capter de nouveaux clients via Facebook, Instagram et d’autres plateformes.· Parcours Site Web : créez et gérez un site web performant avec WordPress ou Wix.· Parcours Stratégie Digitale : développez une stratégie digitale globale et pérenne pour votre entreprise.Un accompagnement des entreprises vers la réussite numériqueGrâce à Digimentor, les TPE-PME et les startups peuvent non seulement suivre des parcours de formation complets à titre gratuit, mais aussi bénéficier d’un accompagnement sur mesure en optant pour une formule premium abordable. Le Club Elite de Digimentor (10€/mois) offre une multitude de bonus exclusifs : des séances d’accompagnement avec un mentor à tarif préférentiel pour mettre en place des stratégies digitales performantes et personnalisées, des remises sur des packs de liens de SEO hors site et sur la gestion de campagnes Google Ads par un expert.Alexis Lhuillier, fondateur de l’ agence Profiscient et de la plateforme Digimentor, explique : « Notre objectif avec Digimentor est de proposer une solution concrète et abordable aux petites entreprises qui souhaitent améliorer leur visibilité en ligne. Nous transmettons les compétences clés du marketing digital tout en apportant un soutien humain et personnalisé pour assurer leur succès. »Les avantages de Digimentor pour les TPE-PME et les startupsEn rejoignant la plateforme Digimentor, les entreprises tirent parti de 3 avantages indéniables :· Économies substantielles : Digimentor vous permet de vous former gratuitement en toute autonomie et de réduire les coûts liés à l’externalisation des services marketing.· Stratégie personnalisée : nos experts adaptent les conseils à votre secteur d’activité, assurant des résultats optimisés (Club Elite).· Acquisition de compétences durables : vous êtes formé pour reprendre la main et pour mettre en œuvre des stratégies qui porteront leurs fruits à long terme.Accédez gratuitement à Digimentor dès aujourd’huiLes TPE, PME et startups intéressées peuvent s’inscrire gratuitement sur la plateforme Digimentor via le site digimentor.fr dès maintenant. L’accès aux cours et tutoriels est immédiat et sans frais.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.