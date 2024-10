Profiscient obtient la certification Qualiopi et renforce ses formations en marketing digital pour les TPE-PME

Profiscient, agence de marketing digital, est fière d’annoncer l’obtention de la certification Qualiopi, un gage de qualité pour son organisme de formation.

La certification Qualiopi est une étape clé dans l'accomplissement de notre mission, qui est d'aider les TPE-PME à développer leurs capacités en marketing digital pour accélérer leur croissance.” — Alexis Lhuillier, Fondateur de Profiscient

PARIS, FRANCE, October 2, 2024 / EINPresswire.com / -- Profiscient , agence de marketing digital spécialisée dans l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (TPE-PME), est fière d’annoncer l’obtention de la certification Qualiopi, un gage de qualité pour son organisme de formation.Cette distinction souligne l’engagement de Profiscient à proposer des parcours de formation en ligne de qualité et un accompagnement sur mesure, répondant aux exigences des PME.Une certification qui renforce notre mission : accompagner les TPE-PME vers la réussite digitaleL’obtention de la certification Qualiopi témoigne de l’engagement de Profiscient à accompagner les entreprises avec rigueur et professionnalisme dans leur développement digital via la formation professionnelle.Profiscient a développé des Parcours de formation personnalisés, conçus pour répondre aux besoins des TPE-PME. La certification Qualiopi ouvrant la voie à des financements via les OPCO ou des fonds publics, elle permet ainsi aux entreprises de renforcer leurs compétences.Notre objectif est clair : doter les TPE-PME des outils nécessaires pour élaborer et déployer une stratégie digitale efficace et durable. La digitalisation étant un levier essentiel de compétitivité, nos formations s’adaptent aux enjeux spécifiques des petites entreprises, souvent limitées en ressources internes. Et, nos formateurs experts vous accompagnent à chaque étape de votre projet.Une plateforme de formation dédiée à la réussite des TPE-PME : Digimentor .frNotre plateforme de Parcours de formation en ligne propose un accompagnement pratique et opérationnel, avec des modules sur des sujets variés : référencement naturel (SEO), publicité en ligne (SEA), optimisation des stratégies d’entreprise, création de sites web performants, conception de boutiques e-commerce, gestion des réseaux sociaux… et bien plus encore.Avec l’obtention de la certification Qualiopi, nous renforçons notre volonté d’accompagner les petites entreprises dans leur transformation numérique, en leur offrant les compétences clés pour réussir. Nos formations sont conçues pour être accessibles, pragmatiques et orientées résultats, afin que chaque entreprise puisse rapidement transformer les acquis en actions concrètes.À propos de ProfiscientProfiscient est une agence de marketing digital fondée en 2021 et spécialisée dans l’accompagnement des TPE-PME pour booster le développement de leur présence en ligne.Grâce à une équipe d’experts passionnés et une approche sur mesure, nous aidons les petites entreprises à relever les défis de la digitalisation et à atteindre leurs objectifs de croissance.Pour plus d’informations, rendez-vous sur nos sites web profiscient.fr et digimentor.fr ou contactez-nous.

