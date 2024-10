CDPHE releases updated wastewater surveillance data dashboard

Statewide (Oct. 10, 2024) — The Colorado Department of Public Health and Environment today announced additional updates to its Wastewater Surveillance Data Dashboard. The enhancements will provide Coloradans with more detailed and timely information about the prevalence of respiratory viruses, including influenza A subtypes, in their communities.

The dashboard now incorporates data from a new, more sensitive testing method that can detect and subtype influenza A viruses such as H1 and H3 that commonly infect people, as well as H5, which is currently spreading in dairy cattle and birds and has caused rare human infections. The transition to the new lab method will be indicated by a vertical line on the dashboard.

The update aligns with recent updates to the Centers for Disease Control and Prevention H5 wastewater dashboard and provides important information about the type of flu A virus circulating in a community, as well as viral trends for each area in the state. This information can assist health care providers and public health agencies in the allocation of resources and allows the general public to assess their risk of disease.

“Wastewater surveillance is a valuable tool for tracking the spread of infectious diseases," said Allison Wheeler, Wastewater Surveillance Unit Manager at the Colorado Department of Public Health and Environment. “By adding influenza A subtype data to our dashboard, we are providing Coloradans with a more complete picture of the respiratory viruses circulating in their communities.”

In addition to influenza A subtypes, the dashboard includes data on other respiratory viruses, including influenza B, respiratory syncytial virus (RSV), and enterovirus D68, which were added on Aug. 1. The program continues to monitor levels of SARS-CoV-2 in wastewater.

It's important to note that while the detection of avian influenza A(H5) virus in wastewater can provide a signal for public health partners, it does not necessarily indicate human cases. Positive detections may come from an infected human, animal, or animal product. There currently is no evidence of human-to-human transmission with H5, and the risk to the general public remains low.

For more information, visit the wastewater surveillance dashboard.

Colorado (10 de octubre de 2024) — El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado anunció hoy actualizaciones adicionales a su tablero de datos de monitoreo de aguas residuales. Estas mejoras brindarán a los coloradenses información más detallada y puntual sobre la prevalencia de virus respiratorios, incluidos los subtipos de gripe influenza A, en sus comunidades.

El tablero ahora incorpora datos de un nuevo método de análisis más sensible que puede detectar y tipificar en detalle virus de la gripe A como el H1 y el H3, que suelen infectar a las personas, así como el H5, el cual se está propagando a la fecha en el ganado lechero y las aves y ha causado algunos casos poco frecuentes de infecciones entre seres humanos. La transición al nuevo método de laboratorio se indicará mediante una línea vertical en el tablero de datos.

Importa señalar que esta actualización se alinea con las recientes actualizaciones del tablero de aguas residuales H5 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); la misma proporciona información importante sobre el tipo de virus de la gripe A que circula en una comunidad particular, así como las tendencias virales de cada zona de Colorado. Esta información ayudará a los proveedores de asistencia médica y a los organismos de salud pública en la asignación de recursos permitiendo al público en general evaluar su riesgo de enfermedad.

Allison Wheeler, Gerente de la Unidad de Monitoreo de Aguas Residuales del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, declaró: “El monitoreo de las aguas residuales es una herramienta valiosa para el seguimiento de la propagación de enfermedades infecciosas. Al añadir los datos del subtipo A de la gripe a nuestro tablero de control, estamos brindando a los coloradenses una imagen más completa de los virus respiratorios que circulan en nuestras comunidades.”

Además de los subtipos de gripe A, el tablero incluye datos sobre otros virus respiratorios, como la gripe B, el virus respiratorio sincitial (VRS) y el enterovirus D68, que se añadieron el 1 de agosto. El programa continúa monitoreando los niveles de SARS-CoV-2 en las aguas residuales.

Vale observar que, aunque la detección del virus de la gripe aviar A(H5) en las aguas residuales puede proporcionar una señal para nuestros socios de salud pública, no indica de por sí la existencia de casos humanos. Las detecciones positivas pueden provenir de (1) un ser humano, (2) un animal o (3) un producto de origen animal infectado. Actualmente no existen pruebas de que haya transmisión de H5 de persona a persona; el riesgo para el público en general sigue siendo bajo.

Para más información, visite wastewater surveillance dashboard.

