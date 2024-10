Alcatel-Lucent Enterprise stärkt Cybersicherheit mit OmniFabric, einer umfassenden „Network-Fabric“

PARIS, FRANCE, October 10, 2024 / EINPresswire.com / -- • Die neue Network-Fabric erkennt automatisch und segmentiert erstmals eingebettete IoT-Geräte• OmniFabric enthält eine umfassende Suite von Standardprotokollen für eine Zero-Trust-Netzwerklösung und bietet die Flexibilität zur Interaktion mit jedem installierten Kundennetzwerk. Alcatel-Lucent Enterprise , führender Anbieter von sicheren Netzwerk- und Kommunikations-Lösungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit, führt die Multi-Technologie-Fabrik „OmniFabric“ ein und stärkt damit die Effizienz und Cybersicherheit von Netzwerken mit eingebundenen IoT-Geräten.In der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft benötigen Unternehmen sichere, skalierbare und flexible Netzwerklösungen, die sich an sich ändernde Anforderungen anpassen lassen. Alcatel-Lucent Enterprise OmniFabric vereint dafür die Stärken von Technologien wie SPB (Shortest Path Bridging), MPLS (Multiprotocol Label Switching) und EVPN (Ethernet Virtual Private Network) in einem einzigen Betriebssystem (AOS) mit integrierten Automatisierungsfunktionen. Der innovative Ansatz verfügt über alle Elemente zur Durchsetzung von Zero-Trust-Netzwerken mit Mikro- und Makrosegmentierung. Er vereinfacht den Netzwerkbetrieb, erhöht die Leistung und gewährleistet nahtlose Sicherheitsrichtlinien und Konnektivität in verschiedenen Umgebungen.Im Zuge der Konvergenz von IT- und OT-Technologien wollen immer mehr Unternehmen die Vorteile von Fabric-Technologien für die sichere Konnektivität von IoT-Geräten nutzen. Dieser Trend gilt sowohl für Innenraum-Umgebungen wie intelligente Gebäude als auch für Außenbereiche und schwierige Umgebungen wie Straßen, Kraftwerke und Versorgungsunternehmen. Die Verfügbarkeit der OmniFabric-Technologie auch für gehärtete Produkte ermöglicht eine vollständige End-to-End-Lösung, die jedes Remote-Segment eines Campus-Netzwerks einschließt. Damit bringt die neue Technologie das Know-how der IT-Welt in den OT-Bereich.Hauptmerkmale und Vorteile:1. Multi-Technologie-Integration: OmniFabric unterstützt als aktuell einzige Lösung auf dem Markt die Technologien SPB, MPLS und EVPN in einem AOS-Betriebssystem und bietet Unternehmen damit eine beispiellose Flexibilität, Leistung und Zuverlässigkeit.2. Verbesserte Cybersicherheit: OmniFabric bietet robuste Cybersicherheitsmaßnahmen, um die Datenintegrität zu schützen und unautorisierten Zugang zu verhindern. Die Lösung unterstützt Zero-Trust-Netzwerke und Mikrosegmentierung.3. Integrierte Automatisierung: Erweiterte Automatisierungsfunktionen optimieren den Netzwerkbetrieb, reduzieren manuelle Eingriffe, minimieren menschliches Versagen und erleichtern die Nutzung mehrerer Technologien.4. IoT-Konnektivität: IoT-Geräte werden automatisch erkannt, klassifiziert und virtuellen Segmenten zugeordnet. Dadurch können Betriebstechnik-Teams Geräte mit dem Netzwerk verbinden, ohne dass die Angriffsfläche für Cyberangriffe erhöht wird. Diese Funktion ist ohne Aufpreis enthalten.5. Flexibilität und Interoperabilität: OmniFabric ist interoperabel mit heterogenen Infrastrukturen, in denen Geräte verschiedener Anbieter nebeneinander existieren. Es passt sich an jede zugrunde liegende Architektur an, vom Edge bis zum Rechenzentrum. Dadurch erhalten Kunden eine größere Wahlfreiheit. Die Bindung an einen Anbieter entfällt.6. Vereinfachte Abläufe: OmniFabric gewährleistet eine einfache Lernkurve und Verwaltung, da alle Protokolle in dasselbe AOS integriert sind und über eine einzige Oberfläche überwacht werden, die durch KI-gestützte Analysen ergänzt wird. Dies kommt besonders Kunden mit begrenzten Ressourcen zugute.7. Optimierte Gesamtbetriebskosten (TCO): Ohne versteckte Gebühren, mit einfacher Abwicklung, leichter Erlernbarkeit und einheitlichem Management durch Alcatel-Lucent OmniVistabietet OmniFabric niedrigere Gesamtbetriebskosten.8. Anpassbare Lösungen: Nicht jeder braucht die gleiche Lösung. OmniFabric bietet die Auswahl zwischen mehreren Technologien, die je nach Bereich oder Architektur eingesetzt werden können – SPB in Campus-Netzwerken, EVPN in Rechenzentren und MPLS in Metropolitan Area Networks (MAN).„Mit OmniFabric stellen wir eine wegweisende Lösung vor, die unser Engagement für Innovation und Exzellenz verkörpert“, sagt Stephan Robineau, EVP, Network Business Division, bei Alcatel-Lucent Enterprise. „Die Multi-Technologie-Fabrik mit integrierter Automatisierung und verbesserter Cybersicherheit ist so konzipiert, dass sowohl die IT als auch die OT davon profitieren und den Netzwerkbetrieb effizienter und agiler gestalten sowie die Sicherheit erhöhen können.“Über Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise liefert maßgeschneidert Technologieerlebnisse, die Unternehmen benötigen, um alles miteinander zu verbinden.ALE bietet Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen für das digitale Zeitalter mit Dienstleistungen, die zum Erfolg des Kunden beitragen, mit flexiblen Geschäftsmodellen in der Cloud, vor Ort und hybrid. Alle Lösungen verfügen über integrierte Sicherheit und schonen die Umwelt.Mit über 100 Jahren voll Innovationen ist Alcatel-Lucent Enterprise ein vertrauenswürdiger Berater für mehr als eine Million Kunden in aller Welt.Mit seinem Hauptsitz in Frankreich und 3.400 Geschäftspartnern weltweit erreicht Alcatel-Lucent Enterprise eine effektive globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung.Kontakt für MedienanfragenKatrin PfeifferALE Deutschland GmbHkatrin.pfeiffer@al-enterprise.comAgenturkontakt:Arno Laxy/Johannes MangerSympra GmbH (GPRA), Agentur für Public Relationsale@sympra.de, 0711 / 9 47 67 0

