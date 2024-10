Alcatel-Lucent Enterprise lance OmniFabric, la fabric réseau la plus complète

PARIS, FRANCE, October 10, 2024 / EINPresswire.com / -- ● OmniFabric est la première offre de fabric réseau à offrir de manière intégrée la détection et la segmentation automatisées des appareils IoT.● OmniFabric propose l'ensemble le plus complet de protocoles pour déployer une approche réseau Zero Trust, offrant la flexibilité d'interopérer avec n'importe quel réseau déjà installé Alcatel-Lucent Enterprise , l'un des principaux fournisseurs de solutions de réseau et de communication sécurisées permettant aux organisations de tous secteurs d’activité d'accélérer leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité, annonce le lancement de la solution OmniFabric.Cette évolution du système d’exploitation d’ALE permet de répondre aux besoins des entreprises ou organisations en matière de solutions réseau sécurisées, évolutives et flexibles, capables de s’adapter à l’environnement numérique en constante transformation.La solution OmniFabric d’Alcatel-Lucent Enterprise répond à ces nouvelles exigences en combinant les forces du SPB (Shortest Path Bridging), du MPLS (Multiprotocol Label Switching) et de l'EVPN (Ethernet Virtual Private Network) au sein d'un système d'exploitation unique (AOS) avec des capacités d'automatisation intégrées.Cette innovation facilite grandement la mise en œuvre de l’approche ‘Zero Trust’ avec micro et macro segmentations du réseau. Elle simplifie les opérations réseau, améliore les performances, garantit la mise en œuvre unifiée et simplifiée des politiques de sécurité ainsi qu’une connectivité optimisée dans divers environnements.Avec la convergence des domaines IT et OT – Technologies des Opérations -, les entreprises font face à de nouveaux challenges pour connecter un nombre croissant d’appareils IoT avec un très haut niveau de sécurité. On observe cette tendance aussi bien dans les environnements intérieurs comme les bâtiments intelligents, qu'en extérieur et dans des environnements industriels parfois complexes – centrale nucléaire, réseau routier, infrastructures d’utilité publique par exemple.Également disponible sur des commutateurs durcis, la technologie OmniFabric offre une solution de bout en bout et apporte l’expertise du monde IT dans le domaine de l’OT.Caractéristiques et avantages majeurs :1. Une intégration multi-technologies : OmniFabric est la seule solution du marché à supporter le SPB, le MPLS et l’EVPN au sein du même système d'exploitation AOS, offrant aux entreprises une flexibilité, des performances et une fiabilité du réseau inégalées.2. Une cybersécurité renforcée : OmniFabric facilite la mise en place de mécanismes de cybersécurité robustes pour protéger l'intégrité des données et bloquer les accès non autorisés au réseau avec une approche “Zero Trust” et la micro-segmentation automatique.3. Une automatisation intégrée : Des fonctions d'automatisation avancées rationalisent les opérations réseau, réduisant les interventions manuelles, minimisant l'erreur humaine et simplifiant l'utilisation de technologies diverses.4. Une connectivité sécurisée des IoTs : Les appareils IoT sont automatiquement détectés, classés et stockés dans des segments virtuels. Cela permet aux équipes OT de connecter les appareils au réseau sans augmenter les risques de cyberattaques. Ces capacités sont nativement intégrées dans les solutions ALE.5. Flexibilité et interopérabilité maximales : particulièrement au sein d’environnements industriels où coexistent des équipements de plusieurs fournisseurs. OmniFabric s’adapte à n'importe quelle architecture sous-jacente, de la périphérie au Data Center, offrant ainsi plus de choix et de liberté aux équipes réseau, et éliminant le verrouillage des fournisseurs.6. Des opérations simplifiées : facilité d’apprentissage et de gestion des différents protocoles tous intégrés dans le même AOS et pilotés depuis une même interface, enrichie d'analyses basées sur l'IA. Particulièrement intéressant pour les entreprises dont les ressources sont limitées.7. Un coût total de possession (TCO) réduit : Sans frais supplémentaires, avec une simplicité dans l’acquisition et l’apprentissage, et une gestion unifiée via Alcatel-Lucent OmniVista, OmniFabric offre un coût total de possession inférieur.8. Des solutions personnalisables : OmniFabric offre le choix entre plusieurs technologies à utiliser en fonction de la zone ou de l'architecture – le SPB dans les réseaux de campus, l’EVPN dans les Data Center et le MPLS dans les réseaux métropolitains (MAN).« Nous sommes ravis de présenter OmniFabric qui incarne notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence », déclare Stephan Robineau, Vice-président exécutif de la division Network Business d'Alcatel-Lucent Enterprise. « Cette solution multi-technologique, offrant des fonctions d’automatisation réseau intégrées et d'une cybersécurité renforcée, est conçue pour bénéficier à la fois à l'IT et à l'OT pour améliorer l'efficacité, l'agilité et la sécurité des opérations réseau. »A propos d’Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise offre les expériences technologiques personnalisées dont les entreprises ont besoin pour tout connecter.ALE fournit des solutions de mise en réseau, de communication et de cloud à l’ère numérique avec des services adaptés pour assurer le succès des clients, avec des modèles commerciaux flexibles dans le cloud, sur site et hybrides. Toutes les solutions ont une sécurité intégrée et un impact environnemental limité.Plus de 100 ans d’innovation ont fait d’Alcatel-Lucent Enterprise un conseiller de confiance pour plus d’un million de clients dans le monde entier.Avec son siège social en France et 3 400 partenaires commerciaux dans le monde, Alcatel-Lucent Enterprise atteint une portée mondiale efficace avec une orientation locale.Contacts presseAlcatel-Lucent EnterpriseDirectrice Régionale Marketing & Com – FranceKaterina Cernykaterina.cerny@al-enterprise.comFabriqMax Etcheverry - Muriel Martin - Mélanie Pernin-Frigerioalepr@fabriqpr.com

