Curia เปิดตัวการปรับโฉมแบรนด์ใหม่ที่ CPHI WW ในมิลาน

แบรนด์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ได้เน้นย้ำถึงความสามารถหลักและแนวทางเฉพาะตัวของ Curia ในด้านโมเลกุลขนาดเล็ก, API ทั่วไป และชีววัตถุ

ออลบานี, รัฐนิวยอร์ก, Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิตตามสัญญาได้เปิดตัวแบรนด์ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ในวันนี้ การปรับปรุงได้นำการส่งสารขององค์กรที่ปรับปรุงใหม่และลำดับชั้นของแบรนด์ใหม่มาใช้ โดยเน้นย้ำถึงความสามารถด้าน CDMO ของ Curia ในด้านโมเลกุลขนาดเล็ก, API ทั่วไป และชีววัตถุ การปรับปรุงแบรนด์ครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงบทบาทของ Curia ในฐานะพันธมิตรที่ทุ่มเทแก่ลูกค้า โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 30 ปีและภาพลักษณ์ระดับสากลที่แข็งแกร่งเพื่อเร่งไทม์ไลน์ของผลิตภัณฑ์โดยจัดการกับความท้าทายทั้งที่เรียบง่ายและซับซ้อนในการค้นพบยา การพัฒนา และการผลิต



รายละเอียดการปรับโฉมแบรนด์ใหม่นั้น ได้แก่:

โลโก้บริการเชิงพาณิชย์สามแบบที่แตกต่างกัน – Curia ได้กำหนดโลโก้แบรนด์สำหรับการให้บริการหลักสามรูปแบบ ซึ่งได้แก่ โมเลกุลขนาดเล็ก, API ทั่วไป และชีววัตถุ ลำดับชั้นใหม่ของโลโก้บริการนี้สื่อถึงกลุ่มผลงานการให้บริการและโซลูชันอันแข็งแกร่งของ Curia ได้อย่างชัดเจน

– Curia ได้กำหนดโลโก้แบรนด์สำหรับการให้บริการหลักสามรูปแบบ ซึ่งได้แก่ โมเลกุลขนาดเล็ก, API ทั่วไป และชีววัตถุ ลำดับชั้นใหม่ของโลโก้บริการนี้สื่อถึงกลุ่มผลงานการให้บริการและโซลูชันอันแข็งแกร่งของ Curia ได้อย่างชัดเจน เว็บไซต์ที่ปรับปรุงใหม่ – Curia มีความยินดีที่จะเปิดตัวเว็บไซต์ที่ได้รับการอัปเดตใหม่ในเวลาเดียวกัน การออกแบบที่พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายที่กำลังมองหาบริการด้านการพัฒนาและการผลิตตามสัญญาที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันในด้านโมเลกุลขนาดเล็ก, API ทั่วไป, ชีววัตถุ, บริการวิเคราะห์ ตลอดจนการบรรจุและการตกแต่งแบบปลอดเชื้อ

“การปรับโฉมใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของเราที่จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับลูกค้าของเรา” Philip Macnabb ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Curia กล่าว “Curia มีประสบการณ์หลายสิบปีในอุตสาหกรรมนี้ และเราได้ขยายขีดความสามารถของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เอกลักษณ์แบรนด์ในรูปแบบใหม่ของเราไม่เพียงแต่สื่อสารถึงบริการต่าง ๆ ของเราที่สามารถมอบให้ได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับความเชี่ยวชาญและความร่วมมืออันเป็นเอกลักษณ์ที่เรานำมามอบให้ ในขณะที่เราทำงานเพื่อจุดประสงค์อันสูงส่งในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย”

Curia เริ่มต้นธุรกิจในชื่อ AMRI เมื่อกว่า 30 ปีที่แล้วโดยเน้นการให้บริการในด้านโมเลกุลขนาดเล็ก และเมื่อเวลาผ่านไป จึงได้มีการขยับขยายเพื่อเสนอการผสมผสานบริการด้านทรัพยากรระดับโลกและความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ในปี 2021 นั้นเอง AMRI ได้ทำการรีแบรนด์ด้วยการเปลี่ยนชื่อเป็น Curia และขยายขีดความสามารถให้ครอบคลุมด้านชีววัตถุ ด้วยการซื้อกิจการจาก LakePharma และ Integrity Bio การพัฒนาครั้งต่อไปของแบรนด์นี้ได้เน้นย้ำถึงจุดแข็งของ Curia ในฐานะผู้ให้บริการด้าน CDMO แบบครบวงจรในทุกรูปแบบ ด้วยการใช้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 30 ปี เครือข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นสูงระดับโลก ตลอดจนความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละเพื่อความเป็นเลิศและความร่วมมือที่เป็นหัวใจสำคัญ

เกี่ยวกับ Curia

Curia เป็นองค์กรด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิตตามสัญญา (CDMO) ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี มีเครือข่ายบูรณาการของไซต์งานระดับโลกกว่า 20 แห่ง และมีพนักงานประมาณ 3,500 คน โดยร่วมมือกับลูกค้าชีวเภสัชภัณฑ์เพื่อนำวิธีการรักษาที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ออกสู่ตลาด บริการที่เรานำเสนอในรูปแบบโมเลกุลขนาดเล็ก, API ทั่วไป และชีววัตถุนั้นขยายการค้นพบไปจนถึงการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ที่มาพร้อมความสามารถในการกำกับดูแล การวิเคราะห์ และการบรรจุและการตกแต่งแบบปลอดเชื้อแบบบูรณาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการของเราพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นไปตามการกำกับดูแลของเรามอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันในการผลิตสารตัวยาและผลิตภัณฑ์ยา เราเสนอการให้บริการในทุกขั้นตอนเพื่อเร่งการวิจัยของคุณและปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย ตั้งแต่ความอยากรู้อยากเห็นไปจนถึงการรักษา ดูข้อมูลเกี่ยวกับเราได้ที่ curiaglobal.com

ติดต่อบริษัท: Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.