サイ・ライフ・サイエンシズ (Sai Life Sciences) がサステナビリティレポート2024 (Sustainability Report 2024) を発表

インド・ハイデラバード発, Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 急成長中のインドの受託研究、開発&製造組織 (CRDMO)[1] であるサイ・ライフ・サイエンシズは本日、2023~2024年のサステナビリティレポートを発表した。 グローバル・レポーティング・イニシアチブ (Global Reporting Initiative) (GRI) ユニバーサルスタンダード2021 (Universal Standards 2021) フレームワークに従って作成されたサステナビリティレポートの第5版は、「持続可能性、業績、成長のシナジー効果」というテーマに基づくものだ。 レポート全文はこちらを参照されたい。



サイ・ライフ・サイエンシズのCEO兼マネージング・ディレクターであるクリシュナ・カヌムリ (Krishna Kanumuri) は、次のように述べた。「全体として、サイ・ライフ・サイエンシズにとって、今年は気候変動対策の年となりました。 現在、組織レベルでは、再生可能エネルギーがエネルギー消費量の50%以上を占めています。 また、この1年間に、当社はプログラムに新たな脱炭素化の手段を追加し、それにより温室効果ガス排出量を大幅に削減しました。 これは、持続可能性エコシステムを強化し、継続的にレベルを引き上げるという、毎年の取り組みを継続した結果です。」

昨年、サイ・ライフ・サイエンシズは、更新した持続可能な開発目標 (SDG) を発表し、その中で2027年3月31日までに環境・社会・ガバナンス (ESG) の目標を達成するためのロードマップを定めている。 同社は、温室効果ガス排出量の削減、再生可能資源からのエネルギーの調達、特定の水使用量の低減を含む重要なエリアで著しい進歩を遂げた。 また、企業の社会的責任 (CSR) プログラムを通じて、恵まれない地域社会に暮らす8,000人への教育と生計手段の提供という目標も達成した。 女性の従業員は全体の14.3%を占め、年々増加している。

近年、サイ・ライフ・サイエンシズは、持続可能性のアジェンダの前進に多大な投資を行い、進歩を実現した。 注目すべきハイライトは、以下のとおりである。

科学に基づく目標設定イニシアチブ (SBTi: Science Based Targets initiative) に参加し、科学による気候変動対策に取り組む。 インドに本社のある企業として初めて製薬業界サプライチェーンイニシアティブ (PSCI: Pharmaceutical Supply Chain Initiative) に加盟。 インフラとシステムのアップグレードに多額の投資を行うとともに、安全と衛生の文化を強化。 環境・衛生・安全 (EHS) の実践とエネルギー管理における卓越性が評価され、数々の名誉ある賞を受賞。

サイ・ライフ・サイエンシズについて:

サイ・ライフ・サイエンシズは、インドの上場企業の中でも特に急成長が見られる (22年度から24年度までの収益CAGRおよびEBITDA CAGRの点で)受託研究、開発&製造組織 (CRDMO) だ。 同社は、フルサービスの専門CRDMOとして、280社以上のグローバルな革新的製薬会社やバイオテクノロジー企業とともに、NCE低分子プログラムの発見、開発、商業化を推し進めている。 過去25年にわたり、サイ・ライフ・サイエンシズは多様な一連のプログラムを供給し、品質と対応性に基づく価値を一貫して提供してきた。 2024年3月現在、インド、英国、米国、日本の各施設に2,845名の従業員を擁している。 https://www.sailife.com/

_________________

[1]インドの上場企業の中で、22年度から24年度までの収益CAGRおよびEBITDA CAGRで比較。

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e10f3c02-8bd4-42b0-8226-a12fc25f43d9

詳細情報についての問い合わせ先: シュリラーム・ゴパラクリシュナン (Sriram Gopalakrishnan) コーポレート・コミュニケーション担当シニアバイスプレジデント サイ・ライフ・サイエンシズ 電話:+91 9121295355 sriram.g@sailife.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.