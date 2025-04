Lors du Computex 2025, AGI dévoilera une nouvelle vision du stockage, favorisant la mobilité créative à l’ère de l’IA

TAIPEI, Taiwan, 26 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AGI Technology s’apprête à présenter au COMPUTEX 2025 une gamme de solutions de stockage révolutionnaires, conçues pour répondre aux demandes croissantes d’applications d’IA et de création de contenu mobile à haut débit. Ses derniers produits incluent des SSD PCIe Gen5, des disques SSD portables USB4 et des cartes mémoire microSD Express, chacun se distinguant par une vitesse exceptionnelle et une large compatibilité. Ces solutions visent à accélérer les performances de traitement des données tout en offrant aux utilisateurs une flexibilité accrue et des flux de travail plus fluides.

Des solutions de stockage avancées qui inaugurent l’avenir de l’IA et de l’innovation mobile

• Performances extrêmes de 14 000 Mo/s

Équipé de la dernière interface PCIe Gen5 x4, ce SSD atteint des vitesses de lecture allant jusqu’à 14 000 Mo/s. Conçu spécialement pour les systèmes d’IA et les environnements informatiques à haut débit, il garantit un transfert de données rapide et stable avec une latence optimisée. Il est donc idéal pour les professionnels qui exigent une vitesse et une fiabilité sans compromis.

• Transfert haut débit, créativité illimitée

Prend en charge une bande passante de 40 Gbit/s et compatible avec les appareils Thunderbolt 4, le SSD portable USB4 offre des vitesses allant jusqu’à 4 000 Mo/s. Sa conception plug and play compacte en fait le choix idéal pour l’édition mobile, la création de contenu en déplacement et les scénarios de sauvegarde rapide.

• Facilité d’extension, liberté de mouvement

Construite sur la norme SD 7.1, la carte microSD Express double les performances des solutions UHS-II. Entièrement compatible avec la Nintendo Switch 2 et une large gamme d’appareils mobiles, elle est parfaitement adaptée aux consoles de jeu portables, à la réalisation de vidéos par drone et à la photographie haute résolution, offrant un accès plus rapide et une capacité de stockage flexible dans un format compact.

Informations sur le salon

Événement : COMPUTEX TAIPEI 2025

: COMPUTEX TAIPEI 2025 Date : du mardi 20 au vendredi 23 mai 2025

: du mardi 20 au vendredi 23 mai 2025 Lieu : Centre des expositions de Taipei Nangang, Hall 2, 1F

: Centre des expositions de Taipei Nangang, Hall 2, 1F Stand n° : Q0407a

AGI invite les professionnels de l’IA, les créateurs de contenu et les passionnés de technologie de stockage à lui rendre visite sur son stand et à découvrir la prochaine génération de solutions de stockage innovantes.

À propos d’AGI

AGI se positionne en tant que leader dans le domaine des solutions de stockage haute performance, en proposant une variété de produits innovants qui répondent aux besoins changeants de sa clientèle. En s’engageant à offrir des capacités de stockage de pointe et des performances supérieures, AGI donne à ses clients les moyens de vivre des expériences numériques exceptionnelles.

Contact

Équipe commerciale

sales@agi-tech.com.tw

+886-2-27937256

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/221e1152-2d78-433d-8d73-59002d10ca18

