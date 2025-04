AGI präsentiert auf der Computex 2025 eine neue Vision für Speicherlösungen, die kreative Mobilität im Zeitalter der KI ermöglichen wird

TAIPEH, Taiwan, April 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AGI Technology wird auf der COMPUTEX 2025 eine Reihe bahnbrechender Speicherlösungen vorstellen, die auf die wachsenden Anforderungen von KI-Anwendungen und der Erstellung mobiler Inhalte mit hoher Geschwindigkeit zugeschnitten sind. Zu den neuesten Angeboten gehören PCIe Gen5-SSDs, tragbare USB4-Solid-State-Laufwerke und microSD Express-Speicherkarten, die alle für außergewöhnliche Geschwindigkeit und umfassende Gerätekompatibilität entwickelt wurden. Diese Lösungen zielen darauf ab, die Datenverarbeitungsleistung zu beschleunigen und gleichzeitig den Benutzern mehr Flexibilität und reibungslosere Arbeitsabläufe zu bieten.

Fortschrittliche Speicherlösungen für die Zukunft der KI und mobile Innovationen

• 14.000 MB/s extreme Leistung

Ausgestattet mit der neuesten PCIe Gen5 x4-Schnittstelle erreicht diese SSD Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.000 MB/s. Es wurde speziell für KI-Systeme und Hochleistungsrechner entwickelt und gewährleistet eine schnelle und stabile Datenübertragung mit optimierter Latenz – ideal für Fachleute, die kompromisslose Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit benötigen.

• Schnelle Übertragung, unbegrenzte Kreativität

Mit einer Bandbreite von 40 Gbit/s und Kompatibilität mit Thunderbolt 4-Geräten erreicht die tragbare USB4-SSD Geschwindigkeiten von bis zu 4.000 MB/s. Dank seines kompakten Plug-and-Play-Designs eignet es sich ideal für die mobile Bearbeitung, die Erstellung von Inhalten unterwegs und schnelle Backups.

• Nahtlose Erweiterung, Flexibilität für unterwegs

Die microSD Express-Karte basiert auf dem SD 7.1-Standard und verdoppelt die Leistung von UHS-II-Lösungen. Voll kompatibel mit Nintendo Switch 2 und einer Vielzahl mobiler Geräte eignet sich dieses Produkt ideal für tragbare Spielekonsolen, Drohnenvideografie und hochauflösende Fotografie. Es bietet schnellen Zugriff und flexible Speicherkapazität in kompakter Form.

Ausstellungsdetails

Event : COMPUTEX TAIPEI 2025

: COMPUTEX TAIPEI 2025 Datum : 20. Mai (Di) bis 23. Mai (Fr), 2025

: 20. Mai (Di) bis 23. Mai (Fr), 2025 Veranstaltungsort : Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 2, 1F

: Taipei Nangang Exhibition Center, Halle 2, 1F Stand-Nr.: Q0407a

AGI lädt KI-Fachleute, Content-Ersteller und Speichertechnologie-Enthusiasten herzlich ein, unseren Stand zu besuchen und die nächste Generation der Speicherinnovation zu entdecken.

Über AGI

AGI ist ein führender Anbieter von Hochleistungsspeicherlösungen, der sich der Bereitstellung innovativer Produkte verschrieben hat, die den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht werden. Mit dem Ziel, modernste Speicherkapazitäten und überlegene Leistung anzubieten, unterstützt AGI seine Kunden mit zuverlässigen Lösungen für ein verbessertes digitales Erlebnis.

Kontaktinformationen

Verkaufsteam

sales@agi-tech.com.tw

+886-2-27937256

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/221e1152-2d78-433d-8d73-59002d10ca18

