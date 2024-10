Nerón Meiler, Presenta su Primer Libro: El Juego Consciente: Lecciones de Kabalá para el Juego de la Vida

Libro Kabala y Futbol de Neron Meiler

Esta obra única fusiona la sabiduría de la Kabalá con el fútbol, ofreciendo una guía transformadora para enfrentar los desafíos de la vida con claridad.” — Neron Meiler

MIAMI, FL, UNITED STATES, October 9, 2024 / EINPresswire.com / -- Nerón Meiler, reconocido por su liderazgo en el mundo del marketing digital, da un giro emocionante a su carrera con el lanzamiento de su primer libro, El Juego Consciente: Lecciones de Kabalá para el Juego de la Vida.En esta obra, Meiler fusiona dos mundos aparentemente distintos: la milenaria sabiduría de la Kabalá y el dinámico mundo del fútbol, creando una guía única para transformar la vida cotidiana a través de estos principios espirituales.El Juego Consciente presenta una manera novedosa de entender los profundos conceptos de la Kabalá, utilizando analogías futbolísticas para ilustrar cómo las Sefirot, las Diez Emanaciones Luminosas del Árbol de la Vida, influyen en nuestra existencia diaria.Meiler logra desglosar estos complejos principios espirituales de manera accesible, mostrando cómo aplicarlos en el día a día.Con más de 20 años al frente de su propia agencia de marketing digital y 26 años de estudio profundo de la Kabalá, Nerón Meiler combina su expertise en captación de audiencias con su pasión por esta disciplina espiritual, ofreciendo una visión fresca y comprensible para un amplio espectro de lectores.“Este libro es una guía para cualquiera que desee descubrir el poder de las Sefirot y cómo aplicarlas para transformar su vida. Está escrito de manera cercana, apto tanto para principiantes como para conocedores de la Kabalá, utilizando ejemplos cotidianos que hacen los conceptos más accesibles”, comenta Meiler.El impacto de El Juego Consciente ya ha sido reconocido por importantes figuras y organizaciones de Kabalá a nivel internacional:“El Juego Consciente ofrece una manera única y accesible de explorar la Kabalá. Conecta dos mundos que parecen opuestos: el fútbol y la espiritualidad. Su estilo cercano y los ejemplos prácticos lo hacen una lectura enriquecedora incluso para quienes ya conocen la Kabalá.”— DailyZohar.com, USA“Este libro se destaca por su claridad al abordar temas complejos de la Kabalá, con un lenguaje sencillo y aplicable a la vida cotidiana. Una herramienta valiosa tanto para lectores nuevos como para expertos.”— Daniel Schulman, Visita guiada al Jardín de las Almas, Argentina“He tenido el privilegio de leer este libro, y su enfoque creativo y accesible para explicar conceptos profundos de Kabalá es admirable. Es una obra fresca que refleja equilibrio y armonía, utilizando el fútbol como una poderosa metáfora.”— Isaac Shapiro, Kabalá para la Vida, MéxicoEl Juego Consciente no solo es un libro que te enseña, sino que te transforma. A través de las milenarias enseñanzas de la Kabalá y el lenguaje universal del fútbol, te guía para tomar control de tu vida con claridad y propósito. Tanto si eres un apasionado del deporte como si buscas crecimiento espiritual, encontrarás en sus páginas poderosas herramientas para comprender y aplicar las reglas invisibles que gobiernan tu vida.Con 193 páginas repletas de sabiduría y reflexiones, esta obra promete ser una lectura transformadora, llena de herramientas para enfrentar los desafíos de la vida y dominar tu destino. Como un jugador estrella en el campo, te moverás con sabiduría, estrategia y una conciencia renovada, listo para aprovechar cada oportunidad que la vida te presente, todo mientras disfrutas de ejemplos vinculados al fútbol.El Juego Consciente ya está disponible para su compra en el sitio web del autor, en Amazon y lo encuentras aquí:Palabras relacionadas con este libro: Cabalá, Kabalá, Kabbalah, Zohar, Rabbi Shimon Bar Yohai, El Arí, Rav Yehuda Ashlag, Las Sefirot, El árbol de la vida, Espiritualidad, Autoayuda, Misticismo, deportes y espiritualidad.

