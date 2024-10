SwissGold offers Gold Buy-and-Hold Service in Switzerland

Swissgold Crypto AG is a Swiss-regulated financial intermediary.

SwissGold issues transferable digital proofs of ownership for investment-grade gold securely held in Switzerland.

ZUG, SWITZERLAND, October 8, 2024 / EINPresswire.com / -- SwissGold Crypto AG, a trusted provider of investment grade gold, is excited to announce its new gold buy-and-hold service based in Switzerland, offering clients a secure and reliable way to invest in gold.With gold recently reaching an all-time high, there has never been a better moment to invest in this precious metal. Gold has long been recognized as a safe and stable store of value, particularly in times of economic uncertainty. Its strong performance makes it an excellent way to preserve and grow wealth.With the SwissGold buy-and-hold service, clients can conveniently make their desired investment online and pay with both fiat and cryptocurrency. The ordered gold bars are then stored securely and free of reporting requirements in two high-security vaults in Switzerland and the customer receives a digital proof of ownership. The proof of ownership can be held for long-term wealth accumulation, transferred onwards, or used to redeem the bars for physical delivery by value cargo worldwide."We believe in empowering our clients to secure their financial future," said Dr. Leo Schrutt, Chairman of SwissGold. "Our gold buy-and-hold service enables investors to easily acquire and store their gold in one of the world's safest jurisdictions, with the added convenience of transferring ownership without the need for physical shipment."Clients can benefit from tailored service options, flexible access to their assets, and expert guidance from our experienced team.For more information on how SwissGold can assist you in securing your gold investment in Switzerland, please visit https://swissgold.io or contact us at contact@swissgold.io.About Swissgold Crypto AGSwissgold Crypto AG, based in Zug, Switzerland, is a Swiss-regulated financial intermediary providing transferable digital proofs of ownership for investment-grade gold securely held in Switzerland.(see Chinese and Russian version below)***发布日期:2024年10月8日SwissGold在瑞士推出黄金买入持有服务瑞士楚格 – 瑞士黄金加密公司(SwissGold Crypto AG),一家值得信赖的投资级黄金供应商,欣然宣布其全新的瑞士黄金买入持有服务,向客户提供安全可靠的黄金投资方式。随着黄金价格近日达到历史新高,现在是投资这一贵金属的最佳时机。黄金长期以来被认为是一种安全稳定的价值储存工具,尤其是在经济不确定时期。其强劲表现使其成为保值增值的理想选择。通过SwissGold的买入持有服务,客户可以方便地在线完成所需的投资,并使用法币或加密货币支付。购买的黄金条将被安全存放在瑞士的两个高安全性保险库中,并且无需报税要求,客户将收到数字所有权证明。该所有权证明可用于长期财富积累、转让或用于全球范围内的实物黄金条交付。“我们致力于帮助客户确保他们的财务未来,”SwissGold董事长Leo Schrutt博士表示。“我们的黄金买入持有服务让投资者能够轻松在世界上最安全的司法管辖区之一获取和存储黄金,并享受无需实物运输即可转让所有权的便利。”客户可以享受定制化服务选项、灵活的资产访问权限,并获得我们经验丰富团队的专业指导。如需了解更多有关SwissGold如何帮助您在瑞士保护您的黄金投资的信息,请访问 https://swissgold.io 或通过 contact@swissgold.io 联系我们。关于SwissGold Crypto AGSwissGold Crypto AG,总部位于瑞士楚格,是一家受瑞士监管的金融中介机构,提供在瑞士安全存储的投资级黄金的可转让数字所有权证明。联系人Carole Hofmann, 联合创始人电子邮件: ch@swissgold.io***Дата выпуска: 08 октября 2024 годаSwissGold предлагает услугу покупки и хранения золота в ШвейцарииЦуг, Швейцария – SwissGold Crypto AG, надежный поставщик инвестиционного золота высшей пробы, с радостью объявляет о запуске новой услуги по покупке и хранению золота в Швейцарии, предоставляя клиентам безопасный и надежный способ инвестировать в этот драгоценный металл.В условиях, когда золото недавно достигло рекордно высокой стоимости, сейчас самое лучшее время для инвестиций в него. Золото давно признано надежным и стабильным средством сохранения стоимости, особенно в периоды экономической нестабильности. Благодаря своим сильным показателям оно является отличным инструментом для сохранения и увеличения капитала.С помощью услуги покупки и хранения от SwissGold клиенты могут удобно осуществить свои инвестиции онлайн и оплатить их как в фиатной валюте, так и в криптовалюте. Заказанные золотые слитки будут надежно храниться в двух высокозащищенных хранилищах в Швейцарии без необходимости предоставления отчетности, а клиент получит цифровое подтверждение владения. Это подтверждение можно использовать для долгосрочного накопления богатства, передачи другим лицам или для обмена на физические слитки с доставкой по всему миру ценным грузом.«Мы стремимся помочь нашим клиентам обезопасить их финансовое будущее», — сказал д-р Лео Шрутт, председатель совета директоров SwissGold. «Наша услуга покупки и хранения золота позволяет инвесторам легко приобретать и хранить свое золото в одной из самых безопасных юрисдикций мира, с дополнительным удобством передачи права собственности без необходимости физической пересылки».Клиенты могут воспользоваться персонализированными услугами, гибким доступом к своим активам и экспертными консультациями нашей опытной команды.Для получения дополнительной информации о том, как SwissGold может помочь вам в защите ваших золотых инвестиций в Швейцарии, посетите https://swissgold.io или свяжитесь с нами по адресу: contact@swissgold.io.О компании SwissGold Crypto AGSwissGold Crypto AG, базирующаяся в Цуге, Швейцария, является швейцарским регулируемым финансовым посредником, предоставляющим передаваемые цифровые подтверждения владения инвестиционным золотом высшей пробы, хранящимся в Швейцарии.Контактное лицоКароль Хофманн, соучредительЭл. почта: ch@swissgold.ioContact personCarole Hofmann, Co-FounderEmail: ch@swissgold.io

