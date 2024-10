Gli Atleti del Club Deportivo GreenLand Brillano ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024

Yasiris Blandón Escobar e María Alejandra Murillo rappresentano la Colombia e incarnano l'impegno della Fondazione GreenLand

Ognuno dei pilastri di GreenLand ha lo stesso obiettivo: contribuire alla costruzione di un futuro in cui le opportunità siano accessibili a tutti e ogni persona possa realizzare i propri sogni." — Víctor Manuel Henríquez Restrepo principale promotore del Gruppo GreenLand

ENVIGADO, COLOMBIA, October 7, 2024 /EINPresswire.com/ -- Il Gruppo GreenLand e la sua Fondazione GreenLand hanno l'onore di condividere i successi dei loro atleti ai recenti Giochi Paralimpici, tenutisi a Parigi.

Si tratta del massimo evento nell'ambito degli sport paralimpici, che si svolge ogni quattro anni e che riunisce 22 discipline in cui competono atleti con disabilità fisiche.

In questo prestigioso evento internazionale, il Club Deportivo GreenLand è stato rappresentato da due atlete eccezionali: Yasiris Blandón Escobar, nella disciplina del lancio del giavellotto, e María Alejandra Murillo, nei 400 metri e nel salto in lungo.

Entrambe le atlete hanno dato prova di una prestazione straordinaria, portando il nome della Fondazione GreenLand e di tutta la regione di Urabá, in Colombia, sulla scena mondiale.

“Yasiris e María Alejandra, con la loro passione, disciplina e determinazione, non solo hanno gareggiato nelle loro discipline, ma hanno anche lasciato un'impronta in coloro che hanno assistito ai loro sforzi e successi. La loro partecipazione riflette lo spirito di resilienza e superamento che caratterizza le comunità della Colombia, che il Gruppo GreenLand, attraverso la sua Fondazione, ha deciso di sostenere e potenziare” - commenta Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO di Invesmar e principale promotore del Gruppo GreenLand.

Il Gruppo GreenLand, attraverso la sua Fondazione, è profondamente impegnato nello sviluppo sportivo dei giovani, vedendo lo sport come uno strumento potente di trasformazione sociale.

Così, la partecipazione di queste atlete ai Giochi Paralimpici è la dimostrazione del risultato di anni di lavoro, dedizione e una visione chiara: promuovere l'accesso a opportunità di sviluppo personale e sociale attraverso lo sport.

L'Impegno Sociale della Fondazione GreenLand: Un Futuro Pieno di Opportunità

Attraverso i suoi quattro pilastri strategici - abitazione, formazione, salute e sport - la Fondazione GreenLand si dedica a rafforzare le comunità e costruire un futuro pieno di opportunità.

Ciascuno di questi pilastri ha lo scopo di trasformare vite e migliorare il benessere sociale, fungendo da base fondamentale per lo sviluppo integrale delle persone e delle famiglie che beneficiano delle sue azioni.

La Fondazione GreenLand implementa una serie di iniziative che, in maniera coordinata e integrata, generano un impatto positivo e duraturo in ogni angolo della sua area di influenza, contribuendo al progresso e all'empowerment delle comunità, con un approccio di sviluppo territoriale integrale.

Abitazione Oltre le Mura: Costruire Case Dignitose

Per la Fondazione GreenLand, l'abitazione non è solo una struttura fisica, ma uno spazio fondamentale dove le famiglie rafforzano i loro legami, sviluppano relazioni sane e coltivano valori e abitudini di vita salutari.

L'accesso a una casa dignitosa ha il potere di trasformare la vita di una famiglia e, per questo motivo, l'approccio va ben oltre la semplice costruzione o miglioramento delle abitazioni.

Attraverso il programma Abitazione Salubre, la Fondazione promuove una casa e un ambiente salubre come strategia di azione ambientale volta a migliorare le condizioni di vita, fornendo supporto psicosociale e creando uno spazio dignitoso per crescere fisicamente, mentalmente ed emotivamente, riconoscendo la casa come spazio vitale per il benessere.

Formazione per la Vita: Imparare per Crescere

Uno dei pilastri fondamentali del lavoro della Fondazione GreenLand è la formazione, poiché crede che l'apprendimento sia la chiave per trasformare le vite.

Attraverso i Centri di Integrazione Comunitaria (CIC), la Fondazione GreenLand offre a bambini, giovani, donne e famiglie intere l'opportunità di accedere a programmi educativi e di formazione ai valori. Questo include la formazione professionale, il rafforzamento delle abilità e la promozione di un uso efficace del tempo libero.

La Fondazione promuove attività di ricreazione, arte e cultura, offrendo a bambini e giovani delle aree di influenza la possibilità di sviluppare abilità e valori essenziali per la loro vita.

Nei CIC, inoltre, si incentiva l’imprenditorialità giovanile, offrendo supporto costante e assistenza nello sviluppo di idee e progetti.

Per GreenLand, la formazione va oltre l'aula scolastica, favorendo un apprendimento integrato che comprenda le dimensioni emotive, sociali e accademiche dell'individuo. In questo modo, la Fondazione GreenLand assicura che ogni bambino e giovane delle comunità abbia accesso agli strumenti necessari non solo per integrarsi nel mercato del lavoro, ma anche per diventare cittadini che contribuiscono positivamente alla società.

Salute per il Benessere delle Famiglie: Promuovere una Vita Sana

La salute è un diritto fondamentale e costituisce un pilastro essenziale per lo sviluppo umano.

La Fondazione GreenLand ha implementato una serie di programmi volti alla promozione della salute e alla prevenzione delle malattie tra bambini, giovani e adulti. Inoltre, la Fondazione lavora per garantire la sicurezza alimentare nelle comunità, fornendo accesso a un'alimentazione adeguata e promuovendo abitudini salutari.

Le iniziative della Fondazione adottano un approccio integrato alla salute, promuovendo sia il benessere fisico che mentale. GreenLand riconosce che una comunità sana è una comunità più forte e resiliente e quindi lavora per garantire che ogni individuo, indipendentemente dall'età o dalla situazione, abbia accesso alle risorse e alle conoscenze che favoriscano il suo benessere. Questo va dall'educazione alimentare allo sviluppo di programmi di supporto psicologico.

Sport Sociale e Competitivo: Costruire Futuro Attraverso l'Impegno

Lo sport, oltre a essere un'attività fisica, è uno strumento di trasformazione e coesione sociale.

La Fondazione GreenLand crede fermamente che lo sport fornisca basi fondamentali per la costruzione di una società più giusta ed equa. Attraverso il Club Deportivo GreenLand e i Centri di Iniziazione e Formazione Sportiva (CIFD), la Fondazione offre a bambini e giovani l'opportunità di sviluppare abilità sportive in un ambiente sicuro, guidato da valori come la disciplina, l'empatia e il lavoro di squadra.

Il Club Deportivo GreenLand ha sostenuto lo sviluppo di atleti di alto livello in discipline come il volley, il calcio e l'atletica, dimostrando che, con le giuste condizioni, i giovani possono raggiungere traguardi significativi e rappresentare le loro comunità nelle competizioni internazionali.

La partecipazione straordinaria di Yasiris Blandón Escobar e María Alejandra Murillo ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 è un chiaro esempio di questo.

Entrambe le atlete sono diventate modelli da seguire per i giovani, dimostrando che, con impegno e dedizione, si possono raggiungere tutti gli obiettivi.

La loro prestazione a Parigi non solo ha portato la regione di Urabá e la Colombia sulla scena internazionale, ma ha anche ispirato centinaia di bambini e giovani che sognano di diventare i prossimi campioni del loro paese.

Impegno per il Futuro

La Fondazione GreenLand continuerà a promuovere lo sport come un veicolo per l'inclusione sociale, la formazione dei valori e lo sviluppo integrale delle persone.

“Ognuno dei pilastri di GreenLand ha lo stesso obiettivo: contribuire alla costruzione di un futuro in cui le opportunità siano accessibili a tutti e ogni persona possa realizzare i propri sogni. Lo sport, la formazione, la salute e l'abitazione sono componenti chiave per raggiungere la trasformazione sociale”, afferma Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO di Invesmar e principale promotore del Gruppo GreenLand.

Con il supporto di alleati strategici e la collaborazione della comunità, la Fondazione GreenLand promuove lo sviluppo della regione, creando un ambiente in cui ogni bambino, giovane e famiglia possa costruire una vita piena di speranza e possibilità.

Questo è il lascito della Fondazione GreenLand: un impegno costante per costruire una società più equa, dove ogni individuo abbia l'opportunità di brillare e raggiungere i propri obiettivi, proprio come hanno fatto le talentuose atlete ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

