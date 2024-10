PHILIPPINES, October 6 - Press Release

October 6, 2024 Pahayag ni Committee on Migrant Workers Chairperson Sen. Raffy Tulfo sa patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon (6 October 2024): "Hinihikayat ko po ang lahat ng mga kababayan natin na nasa Lebanon na lumikas na." Kinumpirma ng Department of Migrant Workers (DMW) na malaking hamon ang kinakaharap ngayon ng gobyerno para mapauwi agad ang mga OFWs sa Lebanon dahil sa mga kanseladong outbound flights doon bunsod ng patuloy na pagsabog sa Capital City na Beirut. Bilang Chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, kasalukuyan akong nakikipaguganayan sa DMW, Department of Foreign Affairs at the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) para siguruhin na ang mga kababayan natin na nag-avail ng voluntary repatriation ay mapapanatiling ligtas habang hindi pa nakakauwi ng bansa. Gayunpaman, mayroon ng 430 OFWs at 28 dependents na matagumpay na na-repatriate mula Lebanon dahil sa joint efforts ng DFA, DMW at OWWA. Bagama't nananatiling nasa Alert Level 3 pa lamang ang Lebanon, hinihikayat ko na ang lahat ng mga kababayan natin na nasa Lebanon na kung maaari ay lumikas na at makipagugnayan sa gobyerno para mapabilis ang paguwi sa bansa. Huwag na nating antayin pang mas lumala ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah bago tayo magdesisyong umuwi ng Pilipinas.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.