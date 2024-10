Avanzan las medidas de recuperación por el Huracán Helene en el oeste de NC

Una amplia gama de recursos de auxilio continúa fluyendo hacia el oeste de Carolina del Norte, como ayuda para las medidas de recuperación por el Huracán Helene.

Más de 1,500 elementos de la Guardia Nacional de NC ya trabajando en la región oeste de NC tienen el soporte de soldados del cuerpo aéreo 18th Airborne Corps asentado en Fort Liberty. Estos soldados están en asociación con NCDOT para ayudar a despejar caminos y carreteras, además de trabajar con los administradores de emergencias del condado en la distribución de mercancías. Los soldados también están efectuando tareas de búsqueda y el rescate, control del tráfico aéreo, debido al gran número de aeronaves que vuelan en misiones de auxilio sobre los condados de la región oeste.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU está ayudando a evaluar las plantas de aguas residuales y las presas hidráulicas.

Hasta el momento, se han desembolsado más de US$27 millones en fondos de Asistencia Individual de FEMA, consulte el portal desplegado aquí, a los damnificados del oeste de NC; más de 83,000 personas se han inscrito para recibir esta Asistencia. Cerca de 1,400 personas ahora están alojadas en hoteles a través del Programa de Asistencia de Albergue Transitorio de FEMA.

Más de 755 elementos de FEMA están en campo de acción al oeste de NC ayudando en los esfuerzos de auxilio. Además de las tareas de búsqueda, rescate y de suministro de mercancías, se están reuniendo con los damnificados en albergues y vecindarios para proporcionar acceso rápido a los recursos de auxilio; el personal puede ser identificados por su vestimenta con el logotipo de FEMA y su credencial del gobierno federal.

Más de 1,100 socorristas de 34 estados están apoyando los esfuerzos de respuesta y recuperación a través del Pacto de Asistencia para el Manejo de Emergencias (Emergency Management Assistance Compact, EMAC); el cual consta de enfermeras de salud pública, equipos de control de emergencias de apoya a los gobiernos locales, veterinarios, equipos con perros de búsqueda y más.

"Grupos con recursos de todo el país están ayudando en el oeste de Carolina del Norte en las medidas respuesta y recuperación por tormenta", dijo el gobernador Roy Cooper. "Agradecemos esta asistencia de apoyo a los miles de nuestros socorristas de Carolina del Norte". El gobernador Cooper emitió una orden ejecutiva, consulte en inglés aquí, la cual busca el aumento la fuerza laboral sanitaria para poder responder ante Helene, facilitando que profesionales del sector salud con licencia en otros estados, los recién jubilados y otras personas con las habilidades necesarias ayuden en las medidas respuesta y recuperación de Carolina del Norte. Además, esta Orden autoriza al Director de Salud del Estado a emitir órdenes constantes para medicamentos de emergencia y permite al Departamento de Salud y Servicios Humanos a modificar o eximir las tarifas para el reemplazo de documentos del registro civil.

Alerta por la desinformación

La Div. de Manejo de Emergencias de NC (NCEM) y autoridades locales están alertando al público sobre reportes falsos referentes a Helene y sobre la desinformación siendo compartida en redes sociales. NCEM ha lanzado un portal comparando hechos contra rumores, desplegado en español aquí, para proveer información factual tras el paso de este huracán. FEMA también mantiene un portal con el tema de rumores, desplegado en inglés aquí.

Puntos de distribución de alimentos, agua y otras mercancías

Los esfuerzos de provisión de alimentos, agua y artículos de primera necesidad a los habitantes de las comunidades afectadas, continúan en marcha; se está haciendo uso de los recursos de entrega aéreos y de terreno de la Guardia NCNG. Más de 97,000 comidas calientes han sido preparadas y servidas en unidades de cocinas móviles; se espera que otras 25,000 más sean servidas hoy.

En toda la región oeste de Carolina del Norte se han abierto puntos de distribución de alimentos, agua y mercancías. Para obtener información sobre estos sitios dentro de su comunidad, visite las redes sociales y los portales de la administración de emergencias local y del gobierno local; también visite el portal desplegado aquí.

En cada condado afectado, se han establecido puntos de distribución de mercancías y, Muchas de estas localidades también proveen a los habitantes del área servicio público y gratuito de Internet de banda ancha (Wi-Fi). Para obtener información actualizada sobre su localidad en su condado, consulte al gobierno local.

Cortes de electricidad

Por toda la región oeste de NC, a las 11:30 AM de hoy, restan cerca de 173,000 clientes sin servicio de electricidad, un descenso en relación al punto de máximo de más de un millón; el servicio se ha restablecido para más de 800,000 clientes. Las cifras generales de cortes de electricidad fluctuarán un tanto, a medida que las cuadrillas de obras desconecten temporalmente los circuitos o las subestaciones para hacer reparaciones y restaurar el servicio a más clientes.

Personas desaparecidas

Para reportar a una persona como desaparecida, o para solicitar apoyo importante pero ordinario, llamar al servicio NC 211; si la llamada es desde fuera de NC, marcar el 1-888-892-1162.

Albergues

En la región oeste de NC, hasta la noche del viernres, había un total de 22 albergues abiertos, resguardando a más de 915 personas y 102 mascotas; hay planes para abrir más albergues, según sea necesario, y así dar acomodo a quienes lo requieran. Un refugio para personas con necesidades médicas especiales atiende ahora a 13 personas.

Operativos de búsqueda y rescate

En la región oeste de Carolina del Norte, los operativos de búsqueda y rescate siguen en continuo curso. Durante este suceso, un total de 53 equipos de búsqueda y rescate de Carolina del Norte y otros estados más, sumando más de 1,600 elementos, han realizado operativos de búsqueda y rescate Los equipos de búsqueda y rescate han interactuado con más de 5,400 personas, abarcando labores de asistencia, evacuación y rescate.

Cierres de caminos y carreteras

El tránsito vehicular sigue siendo peligroso; a la mañana del sábado, cerca de 650 caminos y carreteras siguen cerrados. A medida que la conectividad a Internet y mejoren las medidas de elaboración de reportes, esta cifra pudiera elevarse. El Departamento de Transporte de NC (NCDOT) pide a la población abstenerse de dirigirse hacia la región oeste de Carolina del Norte, o sus alrededores. El acceso a los caminos está limitado a los habitantes locales y a vehículos de auxilio, a medida que las cuadrillas trabajan para restablecer rutas críticas y abrir acceso a comunidades ahora en aislamiento debido a los daños. El personal de respuesta inicial también quiere mantener sin obstrucción los caminos y carreteras, para que logren su misión. NCDOT ha publicado un mapa con rutas interestatales de desviación, consultar el portal desplegado aquí; se busca que los automovilistas eviten dirigirse al oeste de NC. Como medidas de asistencia al proceso de recuperación, NCDOT ahora está haciendo uso de los siguientes recursos:

• Más de 2,050 empleados, además de 70 empresas contratistas

• Más de 900 camiones, motoniveladoras y retroexcavadoras/cargadoras

• Más de 5,000 barricadas y señalamientos

Cobertura de servicios de telefonía

Los proveedores de servicios de telefonía están trabajando para reparar los problemas de cobertura y los daños ocasionados por la tormenta; buscan implementar soluciones temporales, tales como instalación de torres temporales de telefonía; se están produciendo rápidos avances. El restablecimiento de las comunicaciones es un paso crítico para salvar vidas, encontrar a personas y hacer llegar abastecimientos; el Gob. Cooper ha estado en constante comunicación con las empresas de telefonía, instándoles a actuar y ofrecer soporte. Se pide que la población apague su teléfono celular de vez en vez y lo vuelva a iniciar, ya que esto permite la reconexión cuando se ha vuelto a establecer una red.

Hechos fatídicos

En Carolina del Norte, la Oficina del Examinador Médico en Jefe ha confirmado sesenta y ocho casos de fallecimientos, vinculados a la tormenta; en los próximos días se espera que estas cifras sigan elevándose; esta dependencia continuará confirmando las cifras dos veces al día. Si usted tiene una emergencia, o piensa que alguien está en peligro, llame al 911; para reportar que usted no ha podido contactar a una persona en la región oeste de Carolina del Norte, llame al 211.

Guardia Nacional de Carolina del Norte y respuesta militar

El Gob. Cooper ha activado a más de 1,500 soldados y aviadores de la Guardia Nacional de Carolina del Norte para efectuar operativos de búsqueda/rescate y también para hacer entrega de abastecimientos críticos en el oeste de Carolina del Norte. Al sábado, estas tropas han desplazado 3.5 millones de libras con mercancías. La Guardia Nacional y el personal militar de NC y otros estados están operando al oeste de NC 50 helicópteros y más de 400 vehículos especializados, para facilitar las misiones.

El Presidente Biden autorizó la requisición del Gob. Cooper -consulte el comunicado aquí, para desplegar equipamientos y militares en servicio activo como apoyo a los operativos ahora en curso en el oeste de Carolina del Norte.

Voluntarios y donativos

Debido a las condiciones peligrosas en los caminos y a la necesidad de mantener abiertas las rutas para los operativos de emergencia, se aconseja fuertemente a la población no dirigirse rumbo al oeste de Carolina del Norte; en cambio, pudieran considerar las siguientes opciones para hacer un donativo o labor de voluntariado:

• Si desea hacer un donativo al fondo de auxilio North Carolina Disaster Relief Fund, visite el portal desplegado aquí.

• Si busca información sobre cómo ser voluntario, visite el portal desplegado aquí.

Tareas de limpieza de daños por tormenta

Si su casa ha resultado dañada y necesita asistencia con las tareas de limpieza, llamar al servicio de Limpieza por Crisis marcando el 1-844-965-1386; se puede obtener acceso a organizaciones de voluntariado que pueden ser de asistencia. Declaración de Desastre Mayor y Asistencia de FEMA

Hasta el momento, se han desembolsado más de US$28 millones en fondos de Asistencia Individual de FEMA, consulte el portal desplegado aquí, a propietarios e inquilinos de vivienda residiendo en el oeste de NC; más de 83,000 personas se han inscrito para recibir esta Asistencia. Cerca de 1,400 personas ahora están alojadas en hoteles a través del Programa de Asistencia de Albergue Transitorio de FEMA.

El Presidente Biden autorizó la emisión de una Declaración de Desastre Mayor, solicitada por el Gob. Cooper, la cual ahora abarca a 27 condados de NC y la Franja Este de Nativos Cherokee, al haberse agregado esta semana los Condados Mecklenburg y Swain; consulte el portal desplegado aquí, la Declaración abre el camino para la provisión de Asistencia Pública de ayuda a los gobiernos locales duramente golpeados, así como el acceso al Programa de Asistencia Individual de para propietarios e inquilinos de vivienda. El miércoles, el Presidente anunció la autorización de reembolso de FEMA al 100% durante seis meses, lo que es un significativo compromiso de financiación de parte del gobierno federal.

FEMA pudiera tener la capacidad de ayudar a solventar necesidades importantes, desplazamiento, alojamiento temporal, costos de reparaciones básicas de vivienda, pérdidas de propiedad personal y otras necesidades más derivadas del desastre. Propietarios de vivienda e inquilinos de los condados Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Caldwell, Catawba, Clay, Cleveland, Gaston, Haywood, Henderson, Jackson, Lincoln, Macon, Madison, McDowell, Mitchell, Mecklenburg, Polk, Rutherford, Swain, Transylvania, Watauga, Wilkes y Yancey, así como la Franja Este de los Nativos Cherokee, pueden hacer una solicitud.

Los norcarolinianos pueden solicitar Asistencia Individual llamando al 1-800-621-3362 de 7 am a 11 pm diariamente; también visitando el portal de asistencia aquí; o bien, descargando la aplicación de FEMA para celular.

Asistencia adicional

No hay una manera correcta o equivocada de sentirse ante la reacción de trauma ante un huracán. Si usted ha salido afectado por la tormenta y necesita hablar con alguien, puede llamar o enviar mensaje de texto a la línea de ayuda del servicio Disaster Distress al 1-800-985-5990. También hay ayuda disponible en inglés o español para cualquier persona, en cualquier momento, vía llamada, texto o conversación en línea marcando el 988; obtenga más información en el portal desplegado aquí.

Si desea contactarse con un representante del Centro de Información Unificada de NC (North Carolina Joint Information Center, escriba a: ncempio@ncdps.gov; o bien, llame al (919) 825-2599.

Si desea obtener información general, acceso a recursos, o respuesta a las preguntas más frecuentes, consultar el portal desplegado aquí.

Si desea obtener información sobre ayuda con recursos para medidas de recuperación a favor de los habitantes afectados por la tormenta, escriba a: IArecovery@ncdps.gov

###



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.