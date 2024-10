Guía de publicación del Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias resalta fuentes confiables de información

Funcionarios de la División de Manejo de Emergencias de NC (North Carolina Emergency Management) alertan al público de reportes falsos sobre Helene y sobre desinformación siendo compartida en redes sociales. El Huracán Helene trajo al oeste de Carolina del Norte daños catastróficos, entre ellos significativos daños a las redes de telefonía y a los sistemas de comunicación. La desinformación, particularmente circulando en línea vía Internet, ha conllevado a la existencia de reportes noticiosos falsos y a rumores en relación a la coordinación de esfuerzos de respuesta ante el desastre. En algunas áreas persisten las condiciones peligrosas, por lo que información falsa podría poner a la gente en riesgo.

Por ello, el Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias de NC (State Emergency Response Team, NCSERT) ha establecido un portal de respuesta, desplegado aquí, comparando hechos contra rumores, se provee información factual, tras el paso de este desastroso huracán. Adicionalmente, se puede consultar información actualizada sobre los esfuerzos de respuesta, recuperación y auxilio en el portal desplegado aquí. NCSERT actualiza este portal a medida que hay disponibilidad de información. "La necesidad de información confiable y objetiva es crucial, ayuda a los esfuerzos humanitarios y de salvamento de vidas ahora en curso en el oeste de Carolina del Norte", enfatizó el Director de la Div. de Manejo de Emergencias de Carolina del Norte, Will Ray. “Aliento a los norcarolinianos a buscar información de fuentes de confiables y a verificar los datos que encuentren en línea, saber de dónde provienen y evitar compartir información sin comprobar.” El público debe obtener información sobre los impactos y la respuesta ante la tormenta de fuentes confiables, como el Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias, el Servicio Meteorológico Nacional y otros portales gubernamentales federales, estatales, del condado y locales. Esté consciente de que en redes sociales circulan imágenes generadas vía inteligencia artificial, donde se representan condiciones sobre el terreno inventadas. Haga su parte para difundir hechos verificados y evite difundir rumores aplicando tres sencillos pasos:

• Encuentre fuentes confiables de información.

• Comparta información de fuentes confiables.

• Desaliente a otros de que compartan información de fuentes no verificadas y cuestione de dónde proviene la información. NCSERT, que abarca aliados locales, estatales y federales, junto con compañías de servicios públicos y de telefonía, empresas privadas, agencias de auxilio sin fines de lucro y organizaciones de voluntariado, está trabajando en el control de este desastre sin precedentes en Carolina del Norte. Se trata de un esfuerzo enorme y altamente coordinado, destinado a salvar vidas y acelerar las medidas de recuperación a favor de los habitantes, visitantes, negocios y municipios en las áreas afectadas. La Guardia Nacional y la Guardia Aérea de Carolina del Norte; el Ejército de los EEUU y la Guardia Costera de los EEUU forman parte de NCSERT y continúan efectuando la misión crítica de salvar vidas y proveer servicios humanitarios a los necesitados en todas las áreas afectadas por Helene. Los aliados de SERT han invertido una increíble cantidad de recursos y bienes para ayudar a todos los afectados por Helene. Presentamos un resumen de los esfuerzos de respuesta ante el desastre:

• Más de 740 elementos de las fuerzas estatales del orden, más un sinnúmero de oficiales de policía a nivel federal, de condado y local, han sido desplegados en las áreas afectadas por Helene.

• Más de 1,100 elementos de la Guardia Nacional de Carolina del Norte en estos momentos están desplegados; desde antes de la tormenta, habían sido activados.

• Más de 36,000 personas se han registrado para obtener Asistencia Individual a través de FEMA.

• El Presidente Biden autorizó el despliegue de hasta 1,000 militares en servicio activo. Bajo la ley del Título X, se incluyen equipamientos y helicópteros en servicio activo, los cuales ya han sido desplegados.

• Equipos de búsqueda y rescate han realizado 2,615 operativos de rescate o búsqueda.

• El jueves 3 de octubre, más de 800 cargamentos compuestos con 192,000 galones de agua fueron entregados. FEMA ha hecho entrega de más de 5.4 millones de comidas y 6.3 millones de litros de agua.

• Se han desembolsado casi US$17 millones y ahora están en manos de los sobrevivientes.

• Hay 1,244 individuos y 114 mascotas en 23 albergues, que incluyen tres albergues a cargo del estado.

• A más de 280 familias y a un total de más de 800 personas se les proveyó alojamiento en una habitación de hotel. De acuerdo al Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT), las carreteras y caminos en el oeste de Carolina del Norte deben considerarse como cerradas. El tránsito vehícular pudiera ser desviado debido a los cierres de caminos, a las obras de reparación, a los operativos humanitarios, de salvamento de vidas y de auxilio, así como debido a otras razones de seguridad. Actualmente, NCDOT está haciendo uso de los siguientes recursos para reparar y despejar caminos y carreteras:

• 1,300 empleados y 70 contratistas

• Cerca de 1,300 camiones, motoniveladoras y retroexcavadoras/cargadoras

• 900 motosierras

• Cerca de 5,000 barricadas y señalamientos

Para coordinar mejor los esfuerzos de ayuda con organizaciones humanitarias y de auxilio para casos de desastre, ya establecidas y que actualmente trabajan en el oeste de Carolina del Norte, todos los voluntarios deben registrarse en el portal desplegado aquí. Por su seguridad, no se despliegue por su cuenta en el oeste de Carolina del Norte. Puede encontrar información adicional sobre las oportunidades que hay para hacer donativos a organizaciones verificadas consultando el portal desplegado aquí. Asegúrese de que su donativo esté destinado a organizaciones de confianza.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) no está confiscando donativos ni los está recolectando para llevarlos a las áreas afectadas por Helene. Los donativos de alimentos, agua u otras mercancías son manejados por agencias de voluntariado especializadas en almacenar, clasificar, limpiar y distribuir artículos donados Si está interesado en donar materiales en apoyo a los afectados por Helene, consulte primero con una agencia de voluntariado de buena reputación, con una organización sin fines de lucro o comunitaria que esté trabajando en las áreas afectadas para informarse sobre qué tipo de donaciones se necesitan. FEMA también proporciona datos actualizados sobre el huracán Helene, consulte el portal desplegado aquí. ###



