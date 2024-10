Atletas del Club Deportivo GreenLand Brillan en los Juegos Paralímpicos de París 2024

Yasiris Blandón Escobar y María Alejandra Murillo representan a Colombia y personifican el compromiso de la Fundación GreenLand.

Cada uno de los pilares de GreenLand tiene el mismo propósito: contribuir a la construcción de un futuro en el que las oportunidades sean accesibles para todos.” — Víctor Manuel Henríquez Restrepo, principal gestor del Grupo GreenLand

ENVIGADO, COLOMBIA, October 4, 2024 /EINPresswire.com/ -- El Grupo GreenLand y su Fundación GreenLand tienen el honor de compartir los logros de sus deportistas en los recientes Juegos Paralímpicos, celebrados en París.

Se trata del máximo evento en el ámbito de los deportes paralímpicos, que se realiza cada cuatro años y reúne 22 disciplinas en las que compiten atletas con discapacidades físicas.

En este prestigioso evento internacional, el Club Deportivo GreenLand fue representado por dos atletas excepcionales: Yasiris Blandón Escobar, en la modalidad de lanzamiento de jabalina, y María Alejandra Murillo, en 400 metros y salto largo.

Ambas deportistas dieron muestra de un rendimiento extraordinario, llevando el nombre de la Fundación GreenLand y de toda la región de Urabá, Colombia, al escenario mundial.

“Yasiris y María Alejandra, con su pasión, disciplina y determinación, no solo compitieron en sus disciplinas, sino que dejaron una huella en quienes presenciaron sus esfuerzos y logros. Su participación es el reflejo del espíritu de resiliencia y superación que caracteriza a las comunidades de Colombia y que el Grupo GreenLand a través de su Fundación ha decidido apoyar y potenciar” - comenta Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO de Invesmar y principal gestor del Grupo GreenLand.

El Grupo Empresarial GreenLand, a través de su Fundación, está profundamente comprometido con el desarrollo deportivo de los jóvenes, ya que ve el deporte como una herramienta poderosa de transformación social.

Así, la participación de estas atletas en los Juegos Paralímpicos es muestra del resultado de años de trabajo, dedicación y una visión clara: promover el acceso a oportunidades de desarrollo personal y social a través del deporte.

El compromiso social de la Fundación GreenLand: un futuro lleno de oportunidades

A través de sus cuatro pilares estratégicos - vivienda, formación, salud y deporte -, la Fundación GreenLand se dedica a fortalecer comunidades y construir un futuro lleno de oportunidades.

Cada uno de estos pilares tiene como propósito transformar vidas y mejorar el bienestar social, actuando como base fundamental para el desarrollo integral de las personas y familias que se benefician de sus acciones.

La Fundación GreenLand implementa una serie de iniciativas que, de manera coordinada e integral, generan un impacto positivo y duradero en cada rincón de su área de influencia, contribuyendo al progreso y empoderamiento de las comunidades, con un enfoque de desarrollo territorial integral.

Vivienda más allá de las paredes: construyendo hogares dignos

Para la Fundación GreenLand, la vivienda no es solo una estructura física, sino un espacio fundamental donde las familias fortalecen sus lazos, se desarrollan relaciones sanas y se forman valores y hábitos de vida saludable.

El acceso a una vivienda digna tiene el poder de transformar la vida de una familia, y por eso, el enfoque va mucho más allá de la simple construcción y mejoramiento de viviendas.

A través del programa de Vivienda Saludable, la Fundación promueve una vivienda y entorno saludable como estrategia de acción ambiental encaminada a mejorar las condiciones de vida, brinda acompañamiento psicosocial, generando un espacio digno para crecer física , mental y emocionalmente, siendo la vivienda el espacio vital para su bienestar.

Formación para la vida: aprender para crecer

Uno de los pilares fundamentales de la gestión de la Fundación GreenLand es la formación, ya que se considera que el aprendizaje es clave para transformar vidas.

A través de los Centros de Integración Comunitaria (CIC), la Fundación GreenLand ofrece a niños, jóvenes, mujeres y familias enteras la oportunidad de acceder a programas de educación y formación en valores. Esto incluye la formación en oficios, el fortalecimiento de habilidades y la promoción del uso efectivo del tiempo libre.

La Fundación promueve actividades de recreación, arte y cultura, brindando a los niños, niñas y jóvenes de las áreas de influencia la posibilidad de desarrollar destrezas y valores que serán fundamentales en su vida.

En los CIC, también se impulsa el emprendimiento juvenil, ofreciendo un espacio de acompañamiento constante y apoyo en el desarrollo de ideas y proyectos.

Para GreenLand, la formación va más allá del aula, fomentando un aprendizaje integral que contemple las dimensiones emocionales, sociales y académicas del individuo: de esta manera, la Fundación GreenLand garantiza que cada niño y joven de las comunidades tenga acceso a herramientas que les permitan no solo integrarse al mercado laboral, sino también convertirse en ciudadanos que contribuyan positivamente a la sociedad.

Salud para el bienestar de las familias: promoviendo una vida saludable

La salud es un derecho fundamental y constituye un pilar esencial para el desarrollo humano.

La Fundación GreenLand ha implementado una serie de programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Además, la Fundación GreenLand desarrolla acciones para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades, asegurando el acceso a una alimentación adecuada y promoviendo hábitos saludables.

Las iniciativas de la Fundación abordan la salud de manera integral, promoviendo tanto el bienestar físico como el mental: reconoce que una comunidad sana es una comunidad más fuerte y resiliente, por lo que trabaja para asegurar que cada persona, sin importar su edad o situación, tenga acceso a los recursos y conocimientos que favorezcan su bienestar.

Esto abarca desde la formación en hábitos alimenticios hasta el desarrollo de programas de apoyo psicológico.

Deporte social y competitivo: construyendo futuro a través del esfuerzo

El deporte, más allá de ser una actividad física, es una herramienta de transformación y cohesión social.

La Fundación GreenLand cree firmemente que el deporte aporta bases fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A través del Club Deportivo GreenLand y los Centros de Iniciación y Formación Deportiva (CIFD), la Fundación ofrece a niños, niñas y jóvenes la oportunidad de desarrollar habilidades deportivas en un ambiente seguro, guiado por valores como la disciplina, la empatía y el trabajo en equipo.

El Club Deportivo GreenLand ha apoyado el desarrollo de deportistas de alto rendimiento en disciplinas como voleibol, fútbol y atletismo, demostrando que, con las condiciones adecuadas, los jóvenes pueden alcanzar metas importantes y representar a sus comunidades en competencias internacionales.

La destacada participación de Yasiris Blandón Escobar y María Alejandra Murillo en los Juegos Paralímpicos de París 2024 es un claro ejemplo de esto.

Ambas atletas se han convertido en modelos a seguir para la juventud, demostrando que, con esfuerzo y dedicación, se logran metas. Su desempeño en París no solo llevó a la región de Urabá y a Colombia al escenario internacional, sino que también inspiró a cientos de niños y jóvenes que sueñan con convertirse en los próximos campeones de su país.

Compromiso con el futuro

La Fundación GreenLand continuará promoviendo el deporte como un vehículo para la inclusión social, la formación de valores y el desarrollo integral de las personas.

“Cada uno de los pilares de GreenLand tiene el mismo propósito: contribuir a la construcción de un futuro en el que las oportunidades sean accesibles para todos y cada persona pueda alcanzar sus sueños. El deporte, la formación, la salud y la vivienda son componentes clave para lograr la transformación social” - afirma Víctor Manuel Henríquez Restrepo, CEO de Invesmar y principal gestor del Grupo GreenLand.

Con el apoyo de aliados estratégicos y la colaboración de la comunidad, la Fundación GreenLand impulsa el desarrollo de la región, creando un entorno donde cada niño, joven y familia pueda construir una vida llena de esperanza y posibilidades.

Este es el legado de la Fundación GreenLand: un esfuerzo constante por construir una sociedad más equitativa, donde cada individuo tenga la oportunidad de brillar y alcanzar sus metas, tal como lo hicieron las talentosas atletas en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

