Dark Horse Consulting Group 收購 BioTechLogic, Inc.

合併後的組織將提供生物製藥產業的策略諮詢、營運及技術諮詢服務

加州核桃溪、 、亞利桑那州洞溪 和波士頓, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 細胞和基因治療 (「CGT」) 領域策略和營運諮詢的長期全球領導者 Dark Horse Consulting Group (「DHC」),欣然宣佈收購 BioTechLogic, Inc. (「BioTechLogic」),該公司是技術營運、製造、品質和監管 CMC 諮詢領域的公認先驅。 這項策略性收購標誌著 DHC 發展的重要里程碑,結合雙方團隊的互補優勢,同時進一步鞏固 DHC 在 CGT 的領導地位。



DHC 在北美、歐洲和亞太地區均設有業務,其在 CGT 專業知識領域上的深入知識無與倫比,因而在全球廣受認可。 BioTechLogic(現為 Dark Horse Consulting Group 的旗下部門)透過為 CGT 及生物製劑和疫苗領域的其他先進療法提供流程開發與製造、技術運作、品質系統和 CMC 監管方面的專業諮詢,建立起良好聲譽。

DHC 創辦人兼行政總裁 Anthony Davies 表示:「我們熱烈歡迎 BioTechLogic 加入 Dark Horse Consulting Group。 這次收購讓我們能夠將客戶群擴展到傳統生物製劑和疫苗開發領域,同時進一步改善我們 CGT 客戶的成本、時間和資源效率。 我們很高興能將 DHC 專業貼心的策略諮詢服務與 BioTechLogic 重要的營運專業知識和技術服務結合起來。」

持有 DHC 增長投資的著名私募股權公司 WestView Capital Partners (「WestView」) ,在促成是次收購的過程中發揮了關鍵作用。 WestView 合夥人兼 DHC 董事 Greg Thomas 表示:「BioTechLogic 與 DHC 的結合將成為生物製藥諮詢領域的強大企業,同時保持對先進療法的重點關注。」

BioTechLogic 的三位創始合夥人 Peter Dellva、Patrick Giljum 和 Tracy TreDenick 均表示同意:「我們整個團隊都熱切期待合作。 與 DHC 聯手將更有可能支持各種先進療法和生物治療藥品上市,並最終幫助醫療需求未被滿足的病患。」

DHC 由 Fenwick & West LLP 代表。 BioTechLogic 由 Kilpatrick Townsend & Stockton LLP 代表。

關於 Dark Horse Consulting Group

Dark Horse Consulting Group 是一家成立於 2014 年的環球公司,在美國、英國和新加坡均擁有辦事處,旨在透過出色的諮詢專業知識加速細胞和基因治療的發展。 DHC 的綜合知識涵蓋開發、製造、合規、品質、監管、建模及業務策略,可滿足客戶的各種需求。

關於 BioTechLogic, Inc.

BioTechLogic 是一家領先的生物製藥製造和 CMC 諮詢公司,由 Peter Dellva、Patrick Giljum 和 Tracy TreDenick 於 2003 年創立。 BioTechLogic 諮詢團隊擁有豐富的實務和實踐經驗,透過增強和優化組織的技術、製造、分析和監管資源,可靠地幫助生物製藥客戶快速、成功地將產品推出市場。

關於 WestView Capital Partners

WestView Capital Partners 是一家總部設於波士頓的成長型股權公司,專注於中型市場成長型公司,管理著旗下五個基金 27 億美元的資本。 WestView 與現有管理團隊合作,為商業服務、IT 服務、醫療科技和外判、軟件和成長型工業等多個行業的少數和多數資本重組、成長型資本和合併交易提供贊助。

傳媒查詢: contactus@darkhorseconsultinggroup.com +1 (408)-326 0303 內線 100

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.