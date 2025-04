DIAGNOS fait le point sur sa demande d'homologation d'un instrument médical auprès de Santé Canada

BROSSARD, Québec, 09 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier de la détection précoce de certains problèmes de santé ophtalmique à l'aide d'une technologie avancée basée sur l'intelligence artificielle (IA), fait le point sur l'avancement de sa demande d'homologation d'un dispositif médical pour le système CARA, soumise à Santé Canada au début de septembre 2024.

À la suite de la soumission de sa demande au début du mois de septembre, DIAGNOS a maintenu une communication continue avec Santé Canada, fournissant des réponses sans délai aux demandes réglementaires. Après plus de 11 demandes proactives concernant le statut de la demande, nous sommes heureux d'annoncer que Santé Canada a confirmé que la demande est maintenant en « traitement actif », ayant progressé à partir d'un arriéré précédent.

« Nous demeurons ferme dans notre volonté de nous conformer à toutes les exigences réglementaires et de nous assurer que Santé Canada dispose de tous les renseignements nécessaires pour appuyer la révision de notre demande d'homologation du système CARA », a déclaré André Larente, chef de la direction de Diagnos Inc. « Nous apprécions la collaboration continue avec Santé Canada et sommes optimistes quant à l'évolution de notre demande. »

Diagnos Inc. se consacre à l’avancement de sa mission de fournir des solutions de diagnostic médical de pointe, et le système CARA est un élément clé de la stratégie de croissance de l’entreprise.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’informations sur ce communiqué, veuillez communiquer avec ; M. André Larente, président DIAGNOS inc. Tél : 450-678-8882, poste 224 alarente@diagnos.ca

