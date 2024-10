Dark Horse Consulting Group 收购 BioTechLogic, Inc.

合并后的组织将为整个生物制药行业提供战略咨询、运营和技术咨询服务

加利福尼亚州核桃溪市、 亚利桑那州洞溪 和波士顿, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 细胞与基因治疗(CGT)领域战略与运营咨询的长期全球领导者 Dark Horse Consulting Group(简称“DHC”)荣幸宣布收购技术运营、制造、质量和监管 CMC 咨询领域公认的先行者 BioTechLogic, Inc.(简称“BioTechLogic”)。 此次战略性收购标志着 DHC 发展历程中的一个重要里程碑,结合了两个团队的互补优势,进一步巩固了 DHC 在 CGT 领域的领先地位。



DHC 的业务遍及北美、欧洲和亚太地区,因其在全球范围内出色的 CGT 专业技术而广受认可。 BioTechLogic(现为 Dark Horse Consulting Group 的一个部门)为 CGT 及其他生物制剂和疫苗领域的先进疗法提供工艺开发与制造、技术运营、质量体系和 CMC 监管方面的专业咨询服务,赢得了良好的声誉。

“我们非常高兴地欢迎 BioTechLogic 加入 Dark Horse Consulting Group,”DHC 创始人兼首席执行官 Anthony Davies 表示。 “此次收购使我们能够将客户群扩展到传统生物制剂和疫苗开发领域,同时进一步优化 CGT 客户的成本、时间和资源效率。 我们很高兴将 DHC 的‘白手套’战略咨询服务与 BioTechLogic 的丰富运营经验和技术服务相结合。”

WestView Capital Partners(简称“WestView”),一家对 DHC 进行增长型投资的知名私募股权公司,在促成此次收购中发挥了关键作用。 “BioTechLogic 与 DHC 合并后将成为生物制药咨询领域的强大力量,同时仍将重点关注先进疗法,”WestView 合伙人兼 DHC 董事会董事 Greg Thomas 表示。

“我们整个团队都渴望合作,”BioTechLogic 三位创始合伙人 Peter Dellva、Patrick Giljum 和 Tracy TreDenick 表示。 “与 DHC 合作将使我们更有能力支持各种先进疗法和生物疗法进入市场,最终惠及医疗需求未得到满足的患者。”

DHC 的法律代表是 Fenwick & West LLP。 BioTechLogic 的法律代表是 Kilpatrick Townsend & Stockton LLP。

关于 Dark Horse Consulting Group

Dark Horse Consulting Group 是一家成立于 2014 年全球公司,在美国、英国和新加坡均设有办事处,旨在通过出色的咨询专业知识加速细胞和基因疗法的发展。 DHC 的专业知识涵盖开发、制造、合规、质量、监管、建模和业务战略,能够满足客户的多种需求。

关于BioTechLogic, Inc.

BioTechLogic 是一家领先的生物制药制造和 CMC 咨询公司,由 Peter Dellva、Patrick Giljum 和 Tracy TreDenick 于 2003 年共同创立。 BioTechLogic 咨询团队拥有丰富的实践经验,能够通过加强和优化公司的技术、制造、分析和监管资源,帮助生物制药客户快速、成功地将产品推向市场。

关于 WestView Capital Partners

WestView Capital Partners 是一家总部位于波士顿的成长型股权公司,专注于中型市场成长型企业,旗下五只基金管理着 27 亿美元的资金。 WestView 与现有管理团队合作,在商业服务、IT 服务、医疗保健技术与外包、软件和成长型工业等多个领域发起少数股权和多数股权的资本结构调整、成长资本和整合交易。

