SWISS First Class Lounge am Flughafen Zürich bei den World Culinary Awards 2024 zur weltbesten Airline Lounge gekürt

ZURICH, ZURICH, SWITZERLAND, October 4, 2024 / EINPresswire.com / -- gategroup , der weltweit führende Anbieter von Airline-Catering, freut sich über die Auszeichnung seines langjährigen Partners Swiss International Air Lines (SWISS) bei den 2024 World Culinary Awards mit dem ersten Platz in der Kategorie „World's Best First-Class Lounge Dining“. Die Auszeichnung würdigt die außergewöhnliche Qualität des gastronomischen Angebots, das SWISS in Zusammenarbeit mit gategourmet in ihrer First-Class-Lounge im Terminal E am Flughafen Zürich anbietet.In der Lounge genießen Gäste maßgeschneiderte Fünf-Gänge-Menüs. Diese umfasst eine À-la-carte-Option mit Weinbegleitung, eine Vorspeise, zwei Hauptgerichte, einen Gaumenreiniger und ein Dessert. Zusätzlich steht eine Auswahl an kostenlosen Getränken zur Verfügung.Julia Hillenbrand, Leiterin SWISS Brand Experience, kommentiert: „Wir sind sehr stolz auf diese wichtige Auszeichnung. Sie ist das Ergebnis unseres kontinuierlichen Engagements, unseren Gästen ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis in Kombination mit erstklassigem Service und bestem Komfort zu bieten. Diese Auszeichnung motiviert uns, im Einklang mit unserem Premium-Anspruch weiterhin höchste Maßstäbe zu setzen.“Chris Plüss, Global President Food Solutions bei gategroup, ergänzt: „Wir sind sehr stolz auf unsere solide Partnerschaft und die Erfolge, die wir mit SWISS erreicht haben. Diese hohe Anerkennung unterstreicht unsere bemerkenswerte Zusammenarbeit und das unermüdliche Engagement unseres Teams, außergewöhnlichen Service und unvergessliche kulinarische Erlebnisse zu bieten. Wir freuen uns darauf, weiterhin kulinarische Spitzenleistungen zu fördern und gemeinsam neue Höhen zu erreichen.“Sowohl SWISS als auch gategourmet setzen auf Nachhaltigkeit und legen den Fokus auf regionale und saisonale Küche. Die „Kulinarik-Philosophie“ der SWISS Lounges betont die sorgfältige Auswahl der Zutaten von lokalen Bauern und Produzenten. Fleisch wird von gategourmet nach hohen Tierschutzstandards ausgewählt, während Fisch und Meeresfrüchte ausschließlich aus zertifizierten Quellen stammen. Nach dem Prinzip „Nose-to-Tail“ wird das gesamte Tier verwertet, um den Abfall zu minimieren. Dieses Engagement unterstützt nicht nur die lokale Landwirtschaft, sondern sorgt auch dafür, dass die Speisekarte immer wieder neu, lebendig und nachhaltig ist.Die innovativen und ethisch einwandfreien Gerichte, die in der Lounge serviert werden, vereinen globale kulinarische Techniken mit regionalen Zutaten und richten sich sowohl an abenteuerlustige Gaumen als auch an diejenigen, die klassische Gerichte mit einem Hauch von Komfort suchen. Das engagierte Personal von gategourmet ist bestrebt, einen außergewöhnlichen Service zu bieten, sein Wissen über die Speisekarte und die Philosophie weiterzugeben und Sonderwünsche und Vorlieben zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass jedes Genusserlebnis unvergesslich ist.Zusätzlich zum kulinarischen Angebot bietet die Lounge den Passagieren eine große Auswahl von über 700 Flaschen Wein, eine Champagnerbar, à la carte Speisen, private Hotelzimmer, großzügige Terrassen mit Blick auf die Landebahn und die Alpen sowie einen Fonduetisch mit Panoramablick. Diese Lounges verkörpern die feinste Schweizer Gastfreundschaft und bieten Momente von echtem Luxus und Raffinesse. Damit ist es nicht nur ein Besuch in einer Lounge, es ist eine Reise in das Herz der Schweizer Gastfreundschaft.Die World Culinary Awards sind die Schwesterveranstaltung der World Travel Awards, die 1994 gegründet wurden, um herausragende Leistungen im Reise- und Tourismusbereich zu würdigen. Heute sind sowohl die World Travel Awards als auch die Culinary Awards weltweit als das ultimative Gütesiegel für Spitzenleistungen in der Branche und in der Gastronomie anerkannt.Über gategroupgategroup ist weltweit führend in den Bereichen Airline-Catering, On-board-Retail, Hospitality-Produkte und -Dienstleistungen. gategroup bietet Passagieren ein hervorragendes kulinarisches sowie Retail-Erlebnis und setzt dabei auf Innovation und fortschrittliche Technologie. Mit Hauptsitz in Zürich bietet gategroup operative Exzellenz durch das umfangreichste Catering-Netzwerk in der Luftfahrtindustrie, das Passagiere von über 200 operativen Einheiten in über 60 Ländern/Gebieten auf allen Kontinenten bedient. Weitere Informationen unter www.gategroup.com gatesolutions bietet maßgeschneiderte Mahlzeiten & Sandwiches, einzigartige Catering-Komponenten, innovative Lebensmittelverpackungskonzepte sowie Premium-Lounges & Event-Catering.Über uqonic uqonic ist eine Marke der gategroup, die ihren Ursprung in Flughafen-Lounges hat und jährlich mehr als 16 Millionen Gäste in über 80 Lounges auf der ganzen Welt bedient. Was uqonic auszeichnet, ist die Schaffung unvergesslicher Gästeerlebnisse. Zu den Dienstleistungen von uqonic gehören einzigartige gastronomische Köstlichkeiten und kultige Essenserlebnisse sowie ein breites Spektrum an High-End-Catering für Firmen- und Sportveranstaltungen. Weitere Informationen unter https://gategroup.com/our-brands/uqonic/

