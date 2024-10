Gracias a California, los estudiantes de colegios comunitarios sin diploma de escuela secundaria ahora son elegibles para recibir ayuda financiera federal

¿Por qué es importante? En California, el 19 por ciento de los adultos mayores de 25 años no tienen un título de escuela secundaria, en comparación con el 14 por ciento del resto del país. La educación está estadísticamente vinculada al potencial de ingresos, y el anuncio de hoy ayudará a garantizar que más californianos puedan acceder a trabajos mejor remunerados, al tomar clases en colegios comunitarios sin endeudarse masivamente. Anteriormente, los estudiantes sin un diploma de escuela secundaria que buscaban calificar para una excepción ATB tenían que completar seis créditos de clases universitarias o aprobar un examen de calificación para acceder a la ayuda financiera federal. El nuevo proceso estatal permite a estos estudiantes cumplir con un conjunto simplificado de criterios, simplificando el proceso para obtener más ayuda para más estudiantes. Panorama general En agosto de 2023, el gobernador Gavin Newsom firmó la orden ejecutiva Libertad para Triunfar para mejorar el acceso a carreras bien remuneradas para estudiantes y trabajadores. La orden ejecutiva del gobernador lanzó el desarrollo de un nuevo Plan Maestro para la Educación Profesional que ayudará a preparar a los estudiantes para la fuerza laboral del mañana, incluidas las trayectorias profesionales bien remuneradas que no requieren títulos universitarios. Además, la orden ejecutiva ordenó al estado tomar más medidas para reducir las barreras al empleo estatal, incluida la eliminación de los requisitos de títulos universitarios innecesarios para las tareas laborales. Los líderes de los sistemas de educación y fuerza laboral de California y el Departamento de Rehabilitación de California se reunieron la semana pasada para discutir el marco del Plan Maestro y están en camino de entregar el Plan Maestro para fin de año.

