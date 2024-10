Hôtellerie et gestion de la maintenance : La révolution Timly à l'Hotel Sonnenberg

L'Hotel Sonnenberg opère la gestion de la maintenance de ses actifs sur tablette. Vue d'ensemble complète avec le logiciel de gestion d'inventaire Timly.

L'Hotel Sonnenberg optimise sa maintenance avec Timly grâce à une gestion du matériel et de la maintenance centralisée, garantissant sécurité et efficacité.

Lorsqu’un ticket est créé, nous vérifions non seulement le défaut, mais nous nous intéressons aussi à l’historique de l’objet. " A-t-il été endommagé auparavant ? A-t-il été réparé ? "” — Cornel Untersee, Hotel Sonnenberg

ZURICH, SWITZERLAND, October 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Institution suisse nichée à 700 mètres d’altitude et dont le restaurant est primé par le guide Gault & Millau, l'Hotel Sonnenberg de Kriens a choisi Timly pour digitaliser sa gestion de la maintenance Hôtellerie : La digitalisation au service d'une maintenance efficaceAu cœur de l'excellence hôtelière se trouve une gestion de la maintenance rigoureuse, indispensable pour assurer la sécurité et la satisfaction des clients. Avant l'adoption de Timly, la gestion des pannes et des réparations à l’Hotel Sonnenberg était impeccable, mais reposait sur des processus manuels, comme l’explique Cornel Untersee, Responsable adjoint du service technique : « Avant Timly, les rapports arrivaient par SMS, téléphone et e-mail, ce qui rendait les processus très lourds. ».Consciente de l’importance de la réactivité pour le bon fonctionnement de ses installations, l’équipe technique de l’Hotel Sonnenberg a recherché une solution plus structurée et digitalisée. C’est ainsi que Timly s'est imposé comme un allié de taille pour améliorer l’efficacité opérationnelle de l’établissement.Un système de ticketing performant pour une gestion simplifiée et planifiéeGrâce à Timly, l’Hotel Sonnenberg a simplifié la gestion de ses pannes et défauts avec l’introduction du système de ticketing. En un clin d’œil, les responsables techniques peuvent désormais visualiser tous les incidents signalés, recevoir des photos des pannes, suivre l’état d’avancement des réparations, et vérifier l’historique des équipements concernés.Ce système permet à l’équipe technique d’organiser efficacement la maintenance, en tenant compte non seulement des pannes actuelles mais aussi des réparations passées. Cela garantit une réactivité accrue et une gestion optimale des actifs hôteliers."Nous utilisons principalement le système de ticketing pour recevoir rapidement les signalements et réagir dans les plus brefs délais. Dès qu'un ticket est créé, nous examinons l’historique complet de l’équipement concerné pour assurer une résolution rapide et complète des problèmes."– Cornel Untersee, Responsable adjoint du service technique de l'Hotel SonnenbergUne solution innovante pour garantir la gestion de la aintenanceEn plus de gérer efficacement les pannes, Timly permet à l’Hotel Sonnenberg de suivre les échéances importantes liées à la maintenance réglementaire de ses équipements, comme les extincteurs. Grâce à la fonctionnalité de gestion des délais, les équipes reçoivent des notifications automatiques lorsqu’un entretien est nécessaire, garantissant ainsi la conformité et la sécurité.Outre le système de ticketing, l’Hotel Sonnenberg utilise également Timly pour la gestion des actifs et la traçabilité des équipements, avec des étiquettes QR code apposées sur chaque machine. Un simple scan permet d'accéder instantanément aux informations relatives à un équipement, qu'il s'agisse d'un rapport de maintenance, d'un document technique ou d’un historique de réparationsL’Hotel Sonnenberg, en collaboration avec Timly, a modernisé et optimisé sa gestion d'inventaire et de sa maintenance, offrant une expérience client fluide et sécurisée. Avec un système de ticketing performant et une gestion centralisée des actifs, l’établissement continue d’allier tradition suisse et innovation technologique pour le plus grand plaisir de ses clients.

