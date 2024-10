Revolution auf den Baustellen: Holzbau Bühlmann AG optimiert das Materialmanagement mit Timly

Holzbau Bühlmann AG verwaltet sein Inventar überall mit Timly.

Holzbau Bühlmann AG, ein Schweizer Unternehmen für Holzkonstruktionen, modernisiert sein Asset-Management mit Timly und QR-Codes für mehr Effizienz.

Wir haben jetzt einen vollständigen Überblick über unseren Maschinenpark.” — Jan Keller, Vorarbeiter

ZüRICH, SWITZERLAND, October 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Der Schweizer Holzbauspezialist Holzbau Bühlmann AG hat die digitale Lösung Timly integriert, um seine Materialwirtschaft zu revolutionieren. Das 1933 gegründete Unternehmen modernisiert seine Prozesse aber bleibt seiner Handwerkskunst trotzdem treu.Digitale Transformation: Wenn Tradition auf Innovation trifftDas Unternehmen war mit der traditionellen Materialverwaltung über Excel-Tabellen konfrontiert und suchte nach einer innovativen Lösung, um seine Maschinen und Bestände genauer zu verfolgen. Jan Keller, Vorarbeiter, erklärt:„Vor Timly haben wir oft den Überblick über unsere Maschinen verloren. Niemand wusste, wo sie waren und wer sie benutzte, was zu unnötigen Anschaffungen und Kosten führte.“Die Holzbau Bühlmann AG hat sich schnell für Timly und seine QR-Code-Etiketten entschieden und konnte so innerhalb weniger Tage den gesamten Maschinenpark inventarisieren. Jedes Gerät und jedes Inventar ist nun auf der Plattform aufgeführt und durch einfaches Scannen abrufbar, was die Nachverfolgung erleichtert.Die Baustellenmitarbeiter haben auch ihre eigenen digitalen Ordner, in denen die zugewiesenen Ressourcen, die Nutzung und detaillierte Berichte zusammengefasst sind.Diese optimierte Verwaltung ermöglicht es dem Unternehmen, die Nutzung der Ausrüstung auf jeder Baustelle genau zu überwachen und sicherzustellen, dass alles verfügbar und in gutem Zustand für die Teams vor Ort ist.QR-Codes für effizientes Inventarverwaltung Mit Timly genügt ein einfacher QR-Code-Scan, um Geräte einem Projekt oder einem Mitarbeiter zuzuordnen, Schäden zu melden oder auf technische Dokumente zuzugreifen. Im Falle einer Panne wird ein Foto des Problems sofort per E-Mail an den Lagerleiter geschickt, was eine maximale Reaktionsfähigkeit bei Wartung und Reparatur gewährleistet.Die Holzbau Bühlmann AG hat ein optimales Management erreicht und beherrscht ihren Gerätepark perfekt. Von der einfachsten Maschine bis hin zu Spezialgeräten sowie Inventar und Werkzeugen wird nun alles in Echtzeit verfolgt und abgerufen.„Wir wissen genau, wo sich unsere Maschinen befinden und wann sie eingesetzt werden müssen. So können wir unsere Effizienz steigern und unsere Kosten senken.“ Holzbau Bühlmann AG und Timly : Eine Synergie für Exzellenz auf den BaustellenDie mobile Erreichbarkeit von Timly ist ein großer Vorteil für die Holzbau Bühlmann AG. Ob unterwegs oder auf der Baustelle, die Teams können ihre Geräte direkt vom Smartphone aus verwalten, was die tägliche Arbeit erheblich erleichtert. Das integrierte Ticketsystem ermöglicht zudem die Meldung und Verfolgung von Defekten oder Schäden an Geräten und sorgt so für ein schnelles und strukturiertes Management von Problemen auf den Baustellen.Mit dem Einsatz von Timly verbindet die Holzbau Bühlmann AG Tradition und Moderne und verfeinert ihre internen Prozesse. Mit einem Gerätemanagement, das so robust ist wie das Holz, mit dem es arbeitet, bleibt das Unternehmen innovativ und bewahrt gleichzeitig seine Authentizität und Kompetenz.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.