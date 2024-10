Révolution sur les chantiers : Holzbau Bühlmann AG optimise sa gestion du matériel avec Timly

Holzbau Bühlmann AG gère son matériel depuis partout, sur tablette, avec Timly

Holzbau Bühlmann AG, entreprise suisse spécialisée en constructions en bois, modernise sa gestion du matériel et de la maintenance avec Timly.

Nous avons désormais une vue d'ensemble complète de notre parc matériel.” — Jan Keller, chef de chantier chez Holzbau Bühlmann AG

ZURICH, SWITZERLAND, October 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Entreprise suisse spécialisée dans les constructions en bois, Holzbau Bühlmann AG a intégré la solution digitale Timly pour révolutionner sa gestion du matériel. L’entreprise, fondée en 1933, a ainsi modernisé ses processus tout en restant fidèle à son savoir-faire artisanal.Transformation digitale : Quand la tradition se mêle à l’innovationConfrontée à la traditionnelle gestion du matériel via des tableurs Excel, l’entreprise a cherché une solution innovante pour suivre ses machines et stocks de manière plus précise. Comme l'explique Jan Keller, chef de chantier :"Avant Timly, nous perdions souvent de vue nos machines. Personne ne savait où elles étaient ni qui les utilisait, ce qui entraînait des achats superflus et des coûts inutiles."Holzbau Bühlmann AG a rapidement adopté Timly et ses étiquettes QR code, permettant d’inventorier l’ensemble de son parc matériel en quelques jours. Chaque équipement et stock est désormais répertorié dans la plateforme, accessible via un simple scan, ce qui facilite son suivi. Les chantiers disposent également de leur propre dossier numérique, regroupant les ressources affectées, les consommations et les rapports détaillés.Cette gestion fluide permet à l’entreprise de suivre avec précision l’utilisation du matériel sur chaque chantier et de s’assurer que tout est disponible et en bon état pour les équipes sur le terrain.Un logiciel de gestion de matériel avec des QR codes, pour plus d'efficacitéGrâce à Timly, il suffit d'un scan de QR code pour assigner un équipement à un chantier ou à un employé, signaler un dommage ou accéder à des documents techniques. En cas de panne, une photo du problème est immédiatement envoyée au responsable d’entrepôt via une notification e-mail, garantissant une réactivité maximale pour la maintenance et les réparations.Holzbau Bühlmann AG a atteint un niveau de gestion optimisé, maîtrisant parfaitement son parc matériel. De la machine la plus simple aux équipements spécialisés, en passant par les stocks et les outils, tout est désormais suivi et accessible en temps réel."Nous savons désormais exactement où se trouvent nos machines et quand elles nécessitent une intervention. Cela nous permet de gagner en efficacité et de réduire nos coûts." Holzbau Bühlmann AG et Timly : une synergie pour l'excellence sur les chantiersL’accessibilité mobile de Timly est un atout majeur pour Holzbau Bühlmann AG. En déplacement ou sur les chantiers, les équipes peuvent gérer les équipements directement depuis leur smartphone, simplifiant ainsi considérablement le travail quotidien. De plus, le système de ticketing intégré permet de déclarer et de suivre les défauts ou dommages des équipements, garantissant une gestion rapide et structurée des problèmes rencontrés sur les chantiers.Holzbau Bühlmann AG, en utilisant Timly, combine tradition et modernité pour perfectionner ses processus internes. Avec une gestion du matériel aussi robuste que le bois qu’elle travaille, l’entreprise continue d'innover tout en préservant son authenticité et son expertise.

