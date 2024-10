Solusi UPF 5G Hemat Energi dari Mavenir Memenangkan Penghargaan Network Energy Efficiency dari Leading Lights

Kolaborasi dengan Intel dan NVIDIA menetapkan standar industri baru

RICHARDSON, Texas, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang tengah membangun masa depan jaringan, telah memenangkan Penghargaan Energy Efficiency Network Leading Lights berkat solusi Fungsi Bidang Pengguna (UPF) 5G yang Hemat Energi.



Mavenir telah menunjukkan kesuksesan luar biasa dengan solusi UPF besutannya dengan menghadirkan penghematan energi signifikan, efisiensi operasional, serta peningkatan performa bagi pelanggan operator jaringan selulernya. Dengan penghematan daya signifikan sebesar 40%, bahkan dalam kondisi paling menuntut sekali pun, seperti muatan trafik 100%, efisiensi menakjubkan ini dapat terwujud sebagian berkat pemanfaatan teknologi Accelerated Switching & Packet Processing™ ASAP2 NVIDIA oleh Mavenir, sehingga Mavenir dapat mengakselerasikan bidang data UPF pada solusi NVIDIA yang berperan penting dalam menghemat daya. Memanfaatkan fungsi Pengelola Daya Infrastruktur Intel lebih lanjut meningkatkan penghematan daya, yang mencapai hingga 62% dalam skenario muatan trafik 50% dan muatan siaga.

Inovasi dan kemajuan teknologi penting dapat terwujud saat pemimpin industri dan teknologi mutakhir bersatu. Arsitektur berbasis cloud dari Mavenir berpadu sempurna dengan Prosesor Intel Xeon Generasi ke-4 yang Dapat Diskalakan dan teknologi akselerasi ConnectX®-6 Dx SmartNIC NVIDIA. Kombinasi hebat ini memungkinkan pelanggan menikmati manfaat ganda dari peningkatan efisiensi data serta pemrosesan paket dengan performa tinggi.

"Kami tidak hanya menunjukkan penghematan energi signifikan dan peningkatan performa untuk jaringan inti 5G, melainkan juga menetapkan standar baru bagi infrastruktur jaringan yang hemat energi," ujar Ashok Kuntia, Presiden Jaringan Inti, Mavenir. "Penghargaan ini menekankan nilai kolaborasi strategis dan integrasi teknologi mutakhir 'desain ramah lingkungan' dalam mendorong kemajuan dan keberlanjutan di seluruh industri."

Solusi Mavenir juga memungkinkan jejak UPF yang kecil di tepi, sehingga mengurangi latensi, meningkatkan pemrosesan data lokal, serta menekan biaya operasional. Arsitektur inovatif ini, yang dipadukan dengan teknologi mutakhir, memastikan pelanggan Mavenir dapat mencapai penghematan energi dan efisiensi operasional yang signifikan.

Penghargaan Network Energy Efficiency Leading Light dianugerahkan kepada perusahaan yang telah membantu operator jaringan meningkatkan efisiensi energi jaringannya dengan cara terbaik dengan menghentikan atau mengonsolidasikan infrastruktur, menggunakan perangkat lunak dan peralatan modern, mengadopsi lebih banyak operasi yang didorong oleh data, dan masih banyak lagi. Penghargaan Leading Lights adalah program penghargaan unggulan Light Reading, yang kini menginjak tahun ke-20. Penghargaan ini memberikan pengakuan kepada perusahaan unggulan dan eksekutifnya atas pencapaian luar biasa dalam industri komunikasi global, dengan menghadirkan cuplikan teknologi, aplikasi, layanan, dan inovasi hebat yang membantu penyedia telekomunikasi, kabel, dan cloud bersinar.

