CGTN publicó un artículo sobre cómo la nueva asociación cinematográfica de China con España contrasta con sus recortes en las importaciones de películas estadounidenses, exponiendo el impacto contraproducente de la guerra arancelaria de Estados Unidos, poniendo en peligro el mercado extranjero más lucrativo de Hollywood y socavando el dominio más amplio de comercio de servicios del país.

BEIJING, April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante la visita del primer ministro español, Pedro Sánchez, a China el viernes, los dos países firmaron un memorando de entendimiento (MOU) sobre cooperación cinematográfica, inyectando un nuevo impulso a los intercambios culturales bilaterales.

China y España profundizarán la colaboración en la industria cinematográfica, incluyendo la participación conjunta en festivales, proyecciones mutuas, coproducciones e intercambios de personal, según el memorando de entendimiento firmado entre la Administración Nacional de Cine de China y el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales de España.

La asociación cinematográfica mejorada entre China y España contrasta fuertemente con el anuncio de Pekín de su plan para reducir moderadamente el número de películas estadounidenses importadas.

Un portavoz de la Administración Cinematográfica de China dijo el jueves que el ajuste sigue los principios del mercado y refleja las preferencias de la audiencia, ya que los recientes aumentos de los aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones chinas seguramente afectarán el interés del público chino en las películas estadounidenses.

Tras la señal de China de reducir las importaciones de Hollywood, las acciones de varias empresas cinematográficas y mediáticas líderes de Estados Unidos cayeron bruscamente. The Walt Disney Company y Warner Bros. Discovery, Inc. vieron caer los precios de sus acciones en un 6.79 y 12.53 por ciento, respectivamente.

Los analistas atribuyen el declive a los crecientes temores de ser excluidos del segundo mercado cinematográfico más grande del mundo. Los datos muestran que los estrenos de películas estadounidenses en China totalizaron 63 en 2018 y 52 en 2019, generando 19,9 mil millones de yuanes ($ 2,72 mil millones) combinados y comandando más del 80 por ciento de todos los ingresos de películas extranjeras en este período. Esta fue una época de oro para las películas estadounidenses en la taquilla china.

Desde el cine hasta las finanzas y la tecnología, la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha reconocido su enorme superávit comercial en el sector de servicios con sus socios comerciales cuando decidió imponer aranceles adicionales a los productos importados con el pretexto de reducir sus déficits comerciales.

Estados Unidos es la mayor fuente de déficits comerciales de servicios de China. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, las exportaciones de servicios estadounidenses a China aumentaron de $ 5,63 mil millones en 2001 a $ 46,71 mil millones en 2023, un aumento de 7,3 veces, mientras que el superávit anual del comercio de servicios se disparó 11,5 veces a $ 26,57 mil millones, alcanzando un máximo de $ 39,7 mil millones en 2019.

Las actuales tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus socios comerciales amenazan con interrumpir su comercio de servicios. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido que la Unión Europea está preparada para intensificar la guerra comercial apuntando a los servicios estadounidenses, un sector en el que Estados Unidos tiene un superávit comercial significativo con Europa, en caso de que fracasen las negociaciones sobre aranceles.

En una entrevista con el Financial Times, von der Leyen señaló a los gigantes tecnológicos estadounidenses como un posible punto de presión, lo que indica la disposición de Bruselas a imponer un impuesto a la publicidad digital que afectaría directamente a empresas como Meta, Google y Facebook.

La última colaboración cinematográfica China-España demuestra el compromiso de China con la apertura sostenida y la voluntad de compartir oportunidades de mercado con socios globales.

El primer ministro chino, Li Qiang, y el primer ministro español, que presenciaron la firma del memorando de entendimiento el viernes, acordaron mejorar la cooperación en economía, comercio, inversión e innovación tecnológica, apoyar conjuntamente el libre comercio y la cooperación abierta y defender el multilateralismo.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-12/China-s-silver-screen-pivot-Why-U-S-tariff-policy-is-to-blame-1Cw1kkpIbni/p.html

