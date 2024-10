Les cibles d’émissions à court terme de TC Transcontinental approuvées par l’initiative Science Based Targets (SBTi)

MONTRÉAL, 03 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) annonce une étape importante dans sa démarche de développement durable. L'initiative Science Based Targets (SBTi) a approuvé les cibles fondées sur la science de réduction des émissions à court terme de TC Transcontinental. Dorénavant, ces cibles serviront à TC Transcontinental pour mesurer les progrès réalisés dans l'atteinte de ses objectifs de développement durable, notamment en matière d'efficacité énergétique, d'approvisionnement en énergie propre, et de commercialisation de solutions d'emballage durables, comme des solutions d'emballage prêtes à être recyclées et l'intégration de résine postconsommation (PCR) dans les produits d'emballage.

« Nous sommes maintenant en meilleure position pour soutenir nos clients dans leurs propres démarches de développement durable et pour concentrer nos actions sur ce qui compte réellement dans la lutte contre les changements climatiques, a déclaré Alex Hayden, vice-président principal, R et D, développement durable et ESG, TC Transcontinental. En étant un chef de file de l'industrie de l'emballage, des services au commerce de détail et de l'impression, nous savons que nos parties prenantes s'attendent à ce que nous réduisions les risques liés au climat tout en saisissant les occasions de croissance. Nous croyons que ce nouvel engagement répond parfaitement à ces attentes. »

TC Transcontinental s'est engagée à réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) de portée 1 et 2 de 42 % d'ici 2030 par rapport à l'exercice financier 2021, et à réduire ses émissions absolues de GES de portée 3 de 25 % d'ici 2030 par rapport à l'exercice financier 2021. Ces cibles ont été élaborées avec le soutien d'Edison Energy, une société de conseil en développement durable.

À propos de l'initiative Science Based Targets

L'initiative Science Based Targets (SBTi) est une organisation dédiée à l'action climatique qui permet aux entreprises et aux institutions financières du monde entier de jouer leur rôle dans la lutte contre la crise climatique.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et pour les services au commerce de détail au Canada, de même que le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Fondée en 1976, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 7 600 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 2,9 milliards $ pour l'exercice clos le 29 octobre 2023. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc

Pour renseignements :

Médias

Nathalie St-Jean

Conseillère principale aux communications d’entreprise

TC Transcontinental

514 954-3581

nathalie.st-jean@tc.tc

Communauté financière

Yan Lapointe

Directeur, Relations aux investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc



