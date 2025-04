Vantage Biosciences 的口服藥 VX-01 用於治療非增生性糖尿病視網膜病變，在其第 2 期臨床研究中，首次安排患者完成服藥

倫敦, April 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vantage Biosciences 是一間臨床階段生物科技公司,致力開發治療糖尿病眼疾的創新療法。該公司今天宣布,在其評估 VX-01 的第 2 期臨床研究中,首次安排患者成功服藥。VX-01 是一種用於治療非增生性糖尿病視網膜病變 (NPDR) 的口服藥。

糖尿病視網膜病變影響全球逾 1 億人,是就業年齡成人失明的主要原因之一。 如果不及時介入,NPDR 可能會導致糖尿病眼疾的情況變得更加嚴重,增加視力受損的風險。

這次里程碑標誌 VX-01 臨床開發向前邁出了重要一步,這可能是針對該疾病的首種口服治療藥物,針對導致 NPDR 病情加重的發炎機制。

Vantage Biosciences 聯席創辦人兼主席 Alek Safarian 表示:「我們很高興安排患者在重要的第 2 期研究中服藥,而研究是為了評估將 VX-01 用作糖尿病視網膜病變的早期介入行動。 VX-01 針對該疾病的早期階段,有可能減緩糖尿病視網膜病變或防止情況變得嚴重,從而降低患者將來需要入侵性治療的可能性。」

公司目前在美國、澳洲和東南亞一些國家共 27 個地方展開第二階段研究,預計將於 2027 年完成。

關於 VX01-DR-201 研究

這是一項第 2 期、多中心、雙盲、隨機、安慰劑對照研究,旨在評估口服 VX-01 對無中心型糖尿病黃斑水腫 (CI-DME) 的中度至重度 NPDR 患者的療效。 研究人員會將符合條件的參與者按 1:1 的比例隨機分配到兩個研究組別之一。 所有參與者將在連續 52 周內,每天服用 VX-01 或安慰劑兩次,然後度過 12 周的治療後觀察期。

關於 VX-01

VX-01 是一種口服小分子療法藥物,旨在針對與糖尿病眼疾相關的神經血管炎症。 VX-01 透過解決導致視網膜微血管併發症的潛在生物學過程,在不可逆轉的視力受損症狀出現之前,減緩 NPDR 患者的病情或防止病情變得更加嚴重。

關於 Vantage Biosciences

Vantage Biosciences 是一間臨床階段生物科技公司,致力開發治療糖尿病眼疾的創新療法。 該公司由 ALSA Ventures 創立,致力以卓越科學和以患者為中心的方法推進治療,應對在糖尿病眼疾領域尚未滿足的龐大醫療需要。

Vantage Biosciences 獲得 ALSA Ventures 投資,後者是一間頂尖的生物科技投資公司,著重建立可開發突破性療法的公司並推動其發展。 欲了解更多資訊,請瀏覽:ALSA Ventures。





